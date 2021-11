NASAએ લોન્ચ કર્યું અવકાશયાન

એસ્ટરોઇડથી પૃથ્વીની સુરક્ષાને ચકાસવા NASAનું મિશન

સપ્ટેમ્બર 2022માં 160 મીટર ઊંચો એસ્ટરોઇડ ડિમોર્ફોસમાં આગળ વધશે

ન્યુઝ ડેસ્ક: નાસાએ એસ્ટરોઇડને તોડી પાડવાના મિશન (mission to smash into an asteroid ) પર મંગળવારે રાત્રે એક અવકાશયાન લોન્ચ કર્યું (NASA launches spacecraft) અને પરીક્ષણ કર્યું કે જો કોઈ પૃથ્વી તરફ આવતું હોય તો ઝડપી આવતા એસ્ટરોઇડને પછાડવું શક્ય છે કે કેમ.

સપ્ટેમ્બર 2022માં 160 મીટર ઊંચો એસ્ટરોઇડ ડિમોર્ફોસમાં આગળ વધશે

ડબલ એસ્ટરોઇડ રીડાયરેક્શન ટેસ્ટ માટે ટૂંકું DART અવકાશયાન, બ્રુસ વિલિસની મૂવી "આર્મેગેડોન" (Bruce Willis movie "Armageddon")ના પડઘા સાથે $330 મિલિયનના પ્રોજેક્ટમાં સ્પેસએક્સ ફાલ્કન 9 રોકેટની ઉપરના વેન્ડેનબર્ગ સ્પેસ ફોર્સ બેઝ પરથી ઉપાડવામાં આવ્યું હતું. જો બધુ બરાબર રહેશે, તો સપ્ટેમ્બર 2022માં 15,000 માઇલ પ્રતિ કલાક (24,139 કિમી પ્રતિ કલાક)ની ઝડપે 525 ફૂટ (160 મીટર) ઊંચો એસ્ટરોઇડ ડિમોર્ફોસમાં આગળ વધશે.“ આ એસ્ટરોઇડનો નાશ કરશે નહીં તે માત્ર તેને એક નાની ધ્રુજારી આપશે," જોન્સ હોપકિન્સ એપ્લાઇડ ફિઝિક્સ લેબોરેટરીના મિશન અધિકારી નેન્સી ચાબોટ જે પ્રોજેક્ટનું સંચાલન કરી રહી છે, તેણે જણાવ્યું હતું કે, ડિમોર્ફોસ ડિડીમોસ નામના ઘણા મોટા એસ્ટરોઇડની ભ્રમણકક્ષા કરે છે. આ જોડી પૃથ્વી માટે કોઈ ખતરો નથી પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોને અથડામણની અસરકારકતા માપવાનો માર્ગ પ્રદાન કરે છે.

DARTનું ધ્યેય એક ક્રેશ છે જે ડિમોર્ફોસને ધીમું કરશે

ડિમોર્ફોસ દર 11 કલાક, 55 મિનિટે ડીડીમોસની એક ભ્રમણકક્ષા પૂર્ણ કરે છે. DART (The DART technique )નું ધ્યેય એક ક્રેશ છે જે ડિમોર્ફોસને ધીમું કરશે અને તેને તેની ભ્રમણકક્ષાથી 10 મિનિટ દૂર કરીને મોટા એસ્ટરોઇડની નજીક આવવાનું કારણ બનશે. પૃથ્વી પર ટેલિસ્કોપ દ્વારા ભ્રમણકક્ષાના સમયગાળામાં ફેરફાર માપવામાં આવશે. મિશનને સફળ ગણવા માટેનો લઘુત્તમ ફેરફાર 73 સેકન્ડનો છે. DART ટેકનિક એસ્ટરોઇડના વર્ષો અથવા દાયકાઓ પહેલાં પૃથ્વી પર વિનાશની સંભાવના સાથે તેના માર્ગને બદલવા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો: ચીનની પ્રથમ મહિલા અવકાશયાત્રી પહોચી અવકાશમાં, રચ્યો ઇતિહાસ

આ પણ વાંચો: ઝડપથી વિકસતી પ્રજાતિઓ લૂપ્ત થવાની શક્યતા વધારે: અભ્યાસ