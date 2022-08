સાન ફ્રાન્સિસ્કો મ્યુઝિક સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ સ્પોટીફાઈ (Music streaming Spotify) એ નવા પ્રીમિયમ વપરાશકર્તાઓ માટે ત્રણ મહિનાની મફત સેવા (3 Months free service for new spotify premium users) ઓફર કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ત્રણ મહિનાની ઑફર નવા ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે નવા સ્પોટીફાઈ ડુઓ અને કુટુંબ સંગીત સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ સ્પોટીફાઈ ગ્રાહકો એક મહિનાનો મફત લાભ મેળવી શકે છે. નવી ઓફર યુઝર્સ માટે 11 સપ્ટેમ્બર સુધી માન્ય છે. સ્પોટીફાઈ પ્રીમિયમ વપરાશકર્તાઓ માટે ત્રણ મહિનાની મફત સેવા અજમાયશ સમાપ્ત થયા પછી, ડીલનો લાભ લેનારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ પાસેથી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે નિયમિત કિંમત વસૂલવામાં આવશે.

સ્પોટીફાઈ નવી સુવીધા ધ વર્જના અહેવાલ મુજબ, આ ઑફર પૂર્વ પ્રીમિયમ સભ્યો માટે ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ પ્લેટફોર્મ તે લોકો માટે છે જેમણે 15 જુલાઈ પહેલાં તેમની સભ્યપદ રદ કરી છે. આ લોકોને 9.99 ડોલર પર ત્રણ મહિના માટે સદસ્યતા આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ નવો સોદો સ્પોટીફાઈને તેના વધતા ગ્રાહકોની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં મદદ કરી શકે છે કારણ કે કંપની અર્થતંત્ર અંગેની ચિંતાઓ વચ્ચે ઓછી ભરતી કરી રહી છે. તાજેતરમાં, પ્લેટફોર્મે પ્રીમિયમ વપરાશકર્તાઓ માટે શફલ અને પ્લે માટે નવા વ્યક્તિગત બટનો રજૂ કર્યા છે.

સંગીત પ્લેટફોર્મ સ્પોટીફાઈ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, Spotify પ્રીમિયમ વપરાશકર્તાઓ માટે ત્રણ મહિનાની મફત સેવાનો નવો ફેરફાર પ્રીમિયમ વપરાશકર્તાઓને પ્લેલિસ્ટ અને આલ્બમ્સની ટોચ પર તેમની પસંદગીનો મોડ પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેમને તેમના મનપસંદ ગીતો વગાડવા અને તમને ઈચ્છા પ્રમાણે સાંભળવા દેશે. સ્નેપચેટે ફરીથી ડિઝાઇન રજૂ કરવાનું શરૂ કર્યું જે પોડકાસ્ટ અને સંગીતને અલગ કરવામાં મદદ કરે છે.