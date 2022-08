નવી દિલ્હી માઇક્રોસોફ્ટે મંગળવારે (Aug 23) 100 થી વધુ સંસ્થાઓને સામેલ કરીને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwDs) ને સશક્તિકરણ કરવા માટે બિન લાભકારી સંસ્થા Enable India સાથે સહયોગ કર્યો. ઇન્ક્લુઝન ટુ એક્શન નામની પહેલનો હેતુ 100 થી વધુ સંસ્થાઓને એક સાથે લાવવાનો છે. નાણાકીય સેવાઓ, ઉત્પાદન, છૂટક અને ટેક ક્ષેત્રોમાં PwDs માટે 100,000 તકોને અનલૉક કરવા ટેક કૌશલ્ય, માર્ગદર્શન, ઇન્ટર્નશિપ અને રોજગાર પહેલ પર સાથે મળીને કામ કરવા.

અનંત મહેશ્વરી માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ડિયાના પ્રેસિડેન્ટ અનંત મહેશ્વરીએ જણાવ્યું હતું કે, આ સહયોગ વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે રોજગારની તકોને સશક્ત કરવા અને રૂપાંતરિત કરવા માટે સમગ્ર ઉદ્યોગ, વકીલો, નિષ્ણાતો, નીતિ નિર્માતાઓ અને વિકલાંગ સમુદાયના બહુવિધ હિસ્સેદારો સાથે જોડાવા માટેના સતત પ્રયાસની શરૂઆત દર્શાવે છે. ટેકનિકલ કૌશલ્ય કાર્યક્રમો ડિજિટલ સુલભતાની સમજને વધારવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. જે સાંસ્કૃતિક પરિવર્તનનું સર્જન કરી શકે છે કારણ કે, સંસ્થાઓ તેમની હાઇબ્રિડ કાર્ય વ્યૂહરચનાઓને વધુને વધુ આકાર આપી રહી છે.

માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, પીડબલ્યુડીનું વધતું પ્રતિનિધિત્વ સમાવેશી ઉત્પાદન વિકાસ તરફ દોરી જશે, જે વિકલાંગતા ધરાવતા ટેક્નોલોજી વપરાશકર્તાઓને મદદ કરી શકે છે. વધુમાં, વિકલાંગ વ્યક્તિઓને ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા અને અસરકારક સહયોગ માટે આધુનિક કાર્યસ્થળ એપ્લિકેશન્સ પર તાલીમ અભ્યાસક્રમની ઍક્સેસ મળે છે. એનેબલ ઈન્ડિયાના સહ સ્થાપક દિપેશ સુતારિયાએ જણાવ્યું હતું કે, વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે તકો ખોલવાની તાતી જરૂરિયાત છે જેમના સામાજિક વર્તુળો બિન વિકલાંગ લોકોના 10 ટકા છે.

વિકલાંગોની જરૂરિયાતો સક્ષમ ભારતે અત્યાર સુધીમાં 19 વિકલાંગોની જરૂરિયાતો પૂરી કરી છે, જે દેશના 28 રાજ્યો અને 7 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં વિકલાંગ વ્યક્તિઓ અને તેમના પરિવારો સહિત 325,000 થી વધુ વ્યક્તિઓને અસર કરે છે. (IANS)

