મુંબઈ: રિલાયન્સ જિયોએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત 33 જિલ્લા મુખ્યાલયોમાં 'True 5જી' મેળવનાર પ્રથમ રાજ્ય બન્યું (Gujarat first state to get True 5th) છે. આ સાથે Jio 'True 5G' હવે ભારતના 46 શહેરોમાં હાજર (Jio True 5G available in 46 cities in India) છે. એક મોડેલ સ્ટેટ તરીકે, Jio ગુજરાતમાં શિક્ષણ, આરોગ્યસંભાળ, કૃષિ, ઉદ્યોગ 4.0 અને IoT ક્ષેત્રોમાં ટ્રુ 5G સંચાલિત પહેલોની શ્રેણી શરૂ કરશે અને પછી તેને સમગ્ર દેશમાં વિસ્તારશે.

ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય: શરુઆતમાં રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન અને જિયો 'એજ્યુકેશન ફોર ઑલ' નામની પહેલના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં 100 શાળાઓને ડિજિટાઇઝ કરશે. રિલાયન્સના ચેરમેન આકાશ એમ અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત હવે પ્રથમ રાજ્ય છે, જેનું 100 ટકા જિલ્લા મથક અમારા મજબૂત ટ્રુ 5જી નેટવર્ક સાથે જોડાયેલું છે. અમે આ ટેક્નોલોજીની વાસ્તવિક શક્તિ દર્શાવવા માંગીએ છીએ અને એક અબજ લોકોના જીવનને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે."

True 5G પુણેમાં ઉપલબ્ધ: Jio એ અગાઉ જાહેરાત કરી હતી કે, 'True 5G' હવે પુણેમાં ઉપલબ્ધ થશે. જે 1Gbps સુધીની ઝડપે અમર્યાદિત 5G ડેટા ઓફર કરે છે. તારીખ 23 નવેમ્બરથી પુણેમાં Jio યુઝર્સોને કોઈ વધારાના ખર્ચ વિના, અમર્યાદિત ડેટાનો અનુભવ કરવા માટે Jio વેલકમ ઑફર માટે આમંત્રિત કરવામાં આવશે. ગયા અઠવાડિયે Jio એ દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઇડા, ગાઝિયાબાદ, ફરીદાબાદ અને અન્ય મુખ્ય સ્થાનો સહિત સમગ્ર દિલ્હી NCR પ્રદેશમાં 'True 5G' સેવાઓ પૂરી પાડી હતી. જે આવું કરનાર એકમાત્ર ઓપરેટર બની હતી.