સાન ફ્રાન્સિસ્કો: ગૂગલ તેની વિડિયો-કમ્યુનિકેશન સેવા 'Google Meet' માં એક નવી સુવિધા રજૂ કરી રહ્યું છે જે વપરાશકર્તાઓને કૅલેન્ડર ગેસ્ટ લિસ્ટમાંના દરેક વ્યક્તિ સહિત પ્રતિભાગીઓ સાથે મીટિંગમાં તેઓ જે સામગ્રી રજૂ કરી રહ્યાં છે તેની ઍક્સેસ શેર કરવાની મંજૂરી આપશે. પ્રેઝન્ટેશન કરતી વખતે યુઝર્સ ફ્લોટિંગ એક્શન મેનૂમાંથી અથવા મીટ ચેટમાં સૂચન દ્વારા ફાઇલ શેર કરી શકે છે. ટેક જાયન્ટે વર્કસ્પેસ અપડેટ્સ બ્લોગપોસ્ટમાં આ નિર્ણય અંગે જણાવ્યું હતું.

નવી સુવિધાથી વપરાશકર્તાને થશે ફાયદો: 'નવી સુવિધા મદદરૂપ છે કારણ કે મીટમાંથી સીધા શેર કરવાની મંજૂરી આપીને વપરાશકર્તાઓ ઍક્સેસ આપવા માટે બીજી વિંડોમાં સ્વિચ કર્યા વિના સરળતાથી પ્રસ્તુત સામગ્રી શેર કરી શકે છે. આનાથી મીટિંગમાં ભાગ લેનારાઓ માટે તમારી પ્રસ્તુતિ સાથે અનુસરવાનું સરળ બને છે, પછીથી તમારી સામગ્રીને શોધવી અને તેનો સંદર્ભ આપવામાં આવે છે અને મીટિંગમાંથી ક્રિયા આઇટમ્સ પર કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.' ગૂગલે જણાવ્યું હતું.

વપરાશકર્તાઓ જરૂરિયાત મુજબ ઍક્સેસને સમાયોજિત કરી શકશે: વધુમાં કંપનીએ એ પણ જાહેરાત કરી હતી કે જ્યારે પણ વપરાશકર્તાઓ મીટિંગ ચેટમાં કોઈ લિંક પેસ્ટ કરશે, ત્યારે તેમને "ફાઈલ એક્સેસ સંવાદ સાથે પૂછવામાં આવશે." ત્યાંથી વપરાશકર્તાઓ જરૂરિયાત મુજબ ઍક્સેસને સમાયોજિત કરી શકે છે અને ફાઇલને કૅલેન્ડર ઇવેન્ટમાં જોડવાનું પસંદ કરી શકે છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં ટેક જાયન્ટે જાહેરાત કરી હતી કે તે એક નવી સુવિધા ઉમેરી રહી છે. જે વપરાશકર્તાઓને Google સ્લાઇડ્સ પ્રસ્તુત કરતી વખતે Google Meet માં તેમની સ્પીકર નોંધો જોવાની મંજૂરી આપશે. વપરાશકર્તાઓએ કૉલમાં તેમની સ્પીકર નોંધ પ્રદર્શિત કરવા માટે Google Mee માં સ્લાઇડ્સ કંટ્રોલ બારમાં નવા સ્પીકર નોટ્સ બટનને ક્લિક કરવાનું રહેશે. (IANS)

