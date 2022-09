નવી દિલ્હી ટેસ્લા અને સ્પેસએક્સના સીઇઓ એલોન મસ્ક (elon musk criticise twitter bots spam messges) મંગળવારે ફરીથી ટ્વિટર પર ગયા, અને કહ્યું કે, તેમની ટ્વીટ્સ પરની 90 ટકા (elon musk says 90 percent of my comments are bot) ટિપ્પણીઓ વાસ્તવમાં બોટ્સ અથવા સ્પામ જવાબો છે. એલોન મસ્કએ મુખ્ય ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ બિનાન્સના સ્થાપક અને સીઈઓ ચાંગપેંગ ઝાઓના નકલી ટ્વિટર એકાઉન્ટ પરના પ્રતિભાવોના સ્ક્રીનશૉટ્સ શેર કર્યા હતા. ત્યાર બાદ તેમણે ટ્વિટ કરી કહ્યું મારી 90 ટકા ટિપ્પણીઓ બૉટો છે.

સ્પામ સંદેશાઓની ટીકા એક અનુયાયીએ મસ્કને પૂછ્યું હતું, શું તમને લાગે છે કે, બૉટો વિરુદ્ધ મનુષ્યનો ગુણોત્તર તમને મળેલી લાઇક્સની સંખ્યાના 90 ટકા છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ટ્વિટરના સીઈઓ પરાગ અગ્રવાલની આગેવાની હેઠળના ફોરમે દાવો કર્યો હતો કે, ટોચના સાયબર સુરક્ષા નિષ્ણાત દ્વારા 10 માંથી આઠ ટ્વિટર એકાઉન્ટ બનાવટી છે. સાયબર સિક્યુરિટી કંપની F5ના ગ્લોબલ હેડ ઓફ ઈન્ટેલિજન્સ ડેન વુડ્સે ધ ઓસ્ટ્રેલિયનને જણાવ્યું હતું કે, 80 ટકા કરતાં વધુ ટ્વિટર એકાઉન્ટ્સ કદાચ બૉટ્સ છે. એક મોટો દાવો છે કારણ કે, ટ્વિટર કહે છે કે, તેની પાસે માત્ર 5 ટકા વપરાશકર્તાઓ જ બૉટ્સ અથવા સ્પામ છે.

ટિપ્પણીઓ બૉટો સ્પેસએક્સના સીઇઓ એલોન મસ્કએ સમાચારને ટ્વીટ કર્યું, તેને ટેગ કરીને, ચોક્કસપણે 5 ટકાથી વધુ સ્પામ અથવા બૉટ લાગે છે. મસ્કે 44 અરબ ટ્વિટર એક્વિઝિશન ડીલને સમાપ્ત કરી દીધી છે અને આ મામલો હવે યુએસ કોર્ટમાં છે. મસ્ક ટ્વિટર કેસની સુનાવણી 17 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે. ભૂતપૂર્વ CIA અને FBI સાયબર સુરક્ષા નિષ્ણાત વુડ્સના જણાવ્યા અનુસાર, મસ્ક અને ટ્વિટર બંનેએ માઇક્રો બ્લોગિંગ પ્લેટફોર્મ પર બોટ સમસ્યાને ઓછો અંદાજ આપ્યો છે.