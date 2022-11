વોશિંગ્ટન: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્પેસ કમાન્ડના એક ટ્વિટ અનુસાર, ચીનના રોકેટનો 23 ટનનો કાટમાળ પૃથ્વી પર પ્રશાંત (Chinese rocket falls from space) મહાસાગરમાં પડ્યો છે. USSPACECOM એ પુષ્ટિ કરી શકે છે કે, ''પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના લોંગ માર્ચ 5B CZ5B રોકેટ તારીખ 4 નોવેમ્બરના રોજ સવારે 4:01 am MDT/10:01 UTC પર દક્ષિણ-મધ્ય પેસિફિક મહાસાગરના વાતાવરણમાં ફરી (Chinese rocket crash lands in Pacific ocean) પ્રવેશ્યું હતું.''

નાસાની ચેતવણી: આ પહેલીવાર નથી, ચીને તેને જોખમમાં મૂક્યું છે. આ પહેલા ચીને ત્રણ વખત પોતાના રોકેટનો કાટમાળ અનિયંત્રિત રીતે પૃથ્વી પર ફેંક્યો છે. આ પહેલા ચીને તેના રોકેટનો કાટમાળ ફિલિપાઈન્સના સમુદ્રમાં છોડી દીધો હતો. ચાઈનીઝ સ્પેસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ચાઈનીઝ રોકેટ લોંગ માર્ચ 5B પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં પ્રવેશતા જ આગ લાગી હતી. નાસાએ ચીનને ઘણી વખત ચેતવણી આપી છે. નાસાએ ચીનને ઘણી વખત એવું રોકેટ બનાવવા કહ્યું હતું, જે ધરતી પર પડતા સમયે તેના ટુકડા થઈ જાય, જેથી પૃથ્વી પર કોઈ નુકસાન ન થાય.

ચીનનું રોકેટ ક્રેસ: ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સ અનુસાર આ આકાશી રુલેટનો ચીનનો નવીનતમ રાઉન્ડ છે. જેમાં ઇરાદાપૂર્વક અનિયંત્રિત વાતાવરણમાં પુનઃપ્રવેશનો સમાવેશ થાય છે. રોકેટ સ્ટેજ, ડિઝાઇન દ્વારા, તેને લોકોથી દૂર, પૃથ્વી પરના ચોક્કસ સ્થાન પર માર્ગદર્શન આપવા માટેની સિસ્ટમનો સમાવેશ થતો ન હતો. આ ચોથી વખત છે, જ્યારે ચીનનું રોકેટ પૃથ્વી પર ફરી વળ્યું છે. આ પહેલા વર્ષ 2020, 2021 અને 2022માં ત્રણ વખત ચીનના રોકેટ ધ્રૂજતા પૃથ્વી પર પાછા ફર્યા હતા.

ચીનનું શક્તિશાળી રોકેટ: આ વર્ષની શરૂઆતમાં ચીને લોંગ માર્ચ 5B રોકેટ લોન્ચ કર્યું, જે આજે કાર્યરત સૌથી શક્તિશાળી રોકેટમાંનું એક છે. તેના ટિઆંગોંગ સ્પેસ સ્ટેશનના ત્રીજા અને અંતિમ મોડ્યુલને પરિવહન કરવા માટે. જે સ્પેસ પ્રોગ્રામનું કેન્દ્રસ્થાન છે, જે નાસાના બીજા સ્થાને છે. ટેકનોલોજીકલ સોફિસ્ટિકેશન, ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, દરેક વખતે ચીને સફળતાપૂર્વક જુગાર ખેલ્યો છે કે, રોકેટના ભાગો જમીન પરના લોકોને ઈજા પહોંચાડે નહીં. પરંતુ જ્યારે નુકસાનના કોઈ તાત્કાલિક અહેવાલો ન હતા, ત્યારે શુક્રવારના પુનઃપ્રવેશથી વિક્ષેપ ઊભો થયો છએ. જેમાં સ્પેનિશ એરસ્પેસ બંધ થવાથી સવારમાં સેંકડો ફ્લાઇટ્સ વિલંબિત થઈ હતી.