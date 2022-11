સાન ફ્રાન્સિસ્કો: યુએસ નેશનલ સિક્યુરિટી એજન્સી (NSA) એ વિશ્વભરના વિકાસકર્તાઓને વિનંતી કરી છે કે, તેઓ C અને C++ જેવી જૂની પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓને (c plus plus programming language) છોડી દે, જેનો હેકર્સ ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. માઇક્રોસોફ્ટ, ગૂગલ અને અન્યોએ (Microsoft Google Apple) મેમરી સુરક્ષા સમસ્યાઓને કારણે કોડમાં નબળાઈઓ ઓળખી છે. દુર્ભાવનાપૂર્ણ સાયબર ઠગ્સ આ નબળાઈઓનો દૂરસ્થ કોડ અમલ અથવા અન્ય પ્રતિકૂળ અસરો માટે ઉપયોગ કરી શકે છે. ઘણીવાર ડિવાઈઝ સાથે ચેડા કરી શકે છે.

C પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ: C ને મધ્યમ-સ્તરની પ્રોગ્રામિંગ ભાષા કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે વાસ્તવમાં મશીન-સ્તર અને ઉચ્ચ-સ્તરની ભાષાઓ વચ્ચેના અંતરને દૂર કરે છે. સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓ, જેમ કે C, C ++, મેમરી સંદર્ભો પર જરૂરી તપાસ કરવા માટે પ્રોગ્રામર પર ખૂબ આધાર રાખીને મેમરી મેનેજમેન્ટમાં ઘણી સ્વતંત્રતા અને લવચીકતા પ્રદાન કરે છે.

મેમરી-સેફ લેંગ્વેજ: NSA એ કહ્યું, "સોફ્ટવેર વિશ્લેષણ સાધનો મેમરી મેનેજમેન્ટ સમસ્યાઓના ઘણા ઉદાહરણો શોધી શકે છે અને ઓપરેટિંગ પર્યાવરણ વિકલ્પો પણ કેટલીક સુરક્ષા પ્રદાન કરી શકે છે. પરંતુ મેમરી-સલામત સોફ્ટવેર ભાષાઓ દ્વારા આપવામાં આવતી આંતરિક સુરક્ષા મોટાભાગની મેમરી મેનેજમેન્ટ સમસ્યાઓને અટકાવી અથવા ઘટાડી શકે છે." મેમરી-સેફ લેંગ્વેજ (પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ સી પ્લસ પ્લસ, પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ સી) સાથે પણ, મેમરી મેનેજમેન્ટ સંપૂર્ણપણે મેમરી સુરક્ષિત નથી.

સમસ્યાઓ ઓળખી શકાય: NSA એ કહ્યું, "નોન-મેમરી પ્રોટેક્ટેડ ભાષાઓને વધુ મેમરી સુરક્ષિત બનાવવા માટે સંખ્યાબંધ મિકેનિઝમ્સનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક એપ્લીકેશન સિક્યુરિટી ટેસ્ટ (SST અને DAST) નો ઉપયોગ કરીને સોફ્ટવેરનું વિશ્લેષણ કરવાથી સોફ્ટવેરમાં મેમરીના વપરાશની હદ નક્કી કરવામાં મદદ મળી શકે છે. "સમસ્યાઓ ઓળખી શકાય છે." --IANS