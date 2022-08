નવી દિલ્હી ઝોમેટો માલિકીની બ્લિંકિટે ગુરુવારે 10 મિનિટમાં તમારા ઘરે પ્રિન્ટઆઉટ પહોંચાડવાની જાહેરાત કરી હતી, જે માતાપિતા અને કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો માટે (Blinkit to deliver printouts at your home in 10 minutes) એકસરખું ઉપયોગી થશે. ઝોમેટોએ રૂપિયા 4,447 કરોડમાં હસ્તગત કરેલ 10 મિનિટનું ડિલિવરી પ્લેટફોર્મ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સુવિધા હવે કેટલાક વિસ્તારોમાં ઉપલબ્ધ છે.

બ્લિંકિટના પ્રોડક્ટ મેનેજર જીતેશ ગોયલ બ્લિંકિટના પ્રોડક્ટ મેનેજર જીતેશ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે, ઘરે ક્યારેય પ્રિન્ટર નહોતું અને સાયબર કાફે અથવા લાઇબ્રેરી અથવા પડોશીઓ અથવા ઑફિસોમાંથી તે મેળવવું હંમેશા બોજારૂપ હોય છે, ખાસ કરીને જ્યારે તેની સમયમર્યાદા નજીક આવી જાય ત્યારે તેની જરૂર પડે. આ ખરેખર ઉપયોગી બનવું જોઈએ ખાસ કરીને તે દરે ઉપલબ્ધ છે. તમારે ફક્ત ફાઇલ અપલોડ કરવાની રહેશે અને અમે તેને મિનિટોમાં તમને પહોંચાડીશું. અને ડિલિવરી પછી અમે અપલોડ કરેલી ફાઇલને કાઢી નાખીશું. તેને અજમાવી જુઓ અને તમારો પ્રતિસાદ શેર કરો. તેમણે લિંક્ડઇન પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, પ્લેટફોર્મ પર નવી સેવા આવી છે કારણ કે Zomato તેના ગ્રાહકોના આધારને Blinkit માટે ક્રોસ લિવરેજ કરવાનો પ્રયોગ કરવા તૈયાર છે અને તેનાથી વિપરીત.

Zomatoના સ્થાપક દીપેન્દ્ર ગોયલ Zomatoના સ્થાપક અને CEO દીપેન્દ્ર ગોયલે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે ડિલિવરી ફ્લીટ બેક એન્ડ્સને એકીકૃત કરવા પર પણ કામ કરવાનું શરૂ કરીશું જે સમયાંતરે વધુ ડિલિવરી કાર્યક્ષમતા મેળવશે. તેમણે વધુમાં જાણાવ્યુ કે, બંને કંપનીઓ વચ્ચે ટેક એકીકરણ બંને છેડે પ્રગતિની ગતિને વેગ આપશે.

બ્લિંકિટ માટેનું નુકસાન ઘટે છે કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, બ્લિંકિટ માટેનું નુકસાન દર મહિને ઘટી રહ્યું છે. જાન્યુઆરી 2022માં રૂપિયા 2,040 મિલિયન થી જુલાઈમાં ઘટીને રૂપિયા. 929 મિલિયન થઈ ગયું છે. આ ઉપરાંત બ્લિંકિટે સંખ્યાબંધ અવ્યવહારુ ડાર્ક સ્ટોર્સ પણ બંધ કરી દીધા છે, જે સ્કેલિંગ કરતા ન હતા અને ટીમ નોન પરફોર્મિંગ સ્ટોર્સનું મૂલ્યાંકન કરવાનું ચાલુ રાખશે. માત્ર છ મહિનામાં, બ્લિંકિટ બિઝનેસ ઝોમેટોના ફૂડ ડિલિવરી GOVના 20 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે તે 15 કરતાં ઓછા શહેરોમાં હાજર છે. IANS

