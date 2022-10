ન્યૂઝ ડેસ્ક: ભારતીય વૈજ્ઞાનિક પ્રો.અશ્વની કુમારનું (Research by Prof Ashwani Kumar) નામ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરમાં સંશોધન ક્ષેત્રે જાણીતું છે. (પ્રોફેસર અશ્વની કુમાર દ્વારા સંશોધન) ખાસ વાત એ છે કે, તેમનું સંશોધન સ્થાનિક સમસ્યાઓને દૂર કરવા અને લોકોને નવી માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે કરવામાં આવે છે. થોડા દિવસોમાં, તે 100 ગણો વધુ વધારો કરીને સમગ્ર જળ સ્ત્રોતને આવરી લે છે. તેમના સંશોધનને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ માન્યતા મળી છે. હાયસિન્થમાંથી બાયો ફ્યુઅલ બનાવવા પર સંશોધન (Biofuel can be made from hyacinth) કર્યું.

પ્રો.અશ્વની કુમાર: હાયસિન્થ તળાવો અથવા કુદરતી જળાશયોમાં ખૂબ જ ઝડપથી વધે છે. હાયસિન્થનો ઉપયોગ અન્ય દેશોમાં બાયો એનર્જી તરીકે થાય છે. થોડા દિવસોમાં તે 100 ગણું વધુ વધે છે અને સમગ્ર જળાશયને આવરી લે છે. જેના કારણે સૂર્યના કિરણો પાણીની અંદર નથી પહોંચતા. અન્ય છોડ અને પ્રાણીઓ જે પાણીના સ્ત્રોતની અંદર છે. ત્યાં પ્રકાશની અછતને કારણે, ઓક્સિજનની અછત છે અને તેઓ મૃત્યુ પામે છે. આવા અનેક જળ સ્ત્રોતો જોવા મળશે જે હાયસિન્થને કારણે જમીનમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા છે. ભારતીય વૈજ્ઞાનિક પ્રો.અશ્વની કુમારે માઇક્રોબાયલ રીતે હાયસિન્થનું વિઘટન કરીને ખાંડ બનાવી હતી. આપણે જેને ખાંડ કહીએ છીએ અને જો આપણે ખાંડમાં સેકરોમીસીસ નામની ફૂગ ભેળવીએ તો તે ખાંડને ઇથેનોલમાં ફેરવે છે. જેને આપણે બાયોઇથેનોલ કહીએ છીએ. કારણ કે તે બાયો મેથડથી બનાવવામાં આવે છે.

હાયસિન્થમાંથી બાયોફ્યુઅલ: પ્રો. અશ્વની કુમાર કહે છે કે, સાગર જિલ્લાના ઐતિહાસિક લાખા બંજારા તળાવની દુર્દશા જોઈને તેમને સંશોધન માટે પ્રેરણા મળી. જ્યારે તેમણે જોયું કે, લાખા બંજારા તળાવને હાયસિન્થ ગળી રહ્યું છે અને આ તળાવ કે, જે શહેરની ઓળખ કહેવાય છે તે ભવિષ્યમાં જમીનમાં ફેરવાઈ શકે છે, (હાયસિન્થ પર સંશોધન) પછી તેમણે હાયસિન્થમાંથી બાયો ફ્યુઅલ બનાવવા પર સંશોધન કર્યું. (હાયસિન્થમાંથી બાયોફ્યુઅલ બનાવી શકાય છે) તેમના સંશોધનને વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા આપવામાં આવી છે તેમજ ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન સેનાપતિઓમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

પાણીના સ્ત્રોતોને ગળી જાય: સાગર મધ્ય પ્રદેશની પ્રો. ડૉ. હરિસિંહ ગૌર યુનિવર્સિટી (ડૉ. હરિસિંહ ગૌર યુનિવર્સિટી સાગર એમપી). અશ્વિની કુમારની વાત માનીએ તો તેઓ તળાવ કે કુદરતી પાણીના સ્ત્રોતો જોતા રહે છે. આમાં, હાયસિન્થ ખૂબ જ ઝડપથી વધે છે. શરૂઆતમાં, હાયસિન્થ બ્રાઝિલથી બંગાળ લાવવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ સુંદરતા માટે કરવામાં આવતો હતો. લોકોને તે ખૂબ ગમ્યું અને તેને પાણીમાં નાખવાનું શરૂ કર્યું. ધીમે ધીમે તે ફેલાઈ ગયો.

પાણીના સ્ત્રોતને આવરી લે છે: હાયસિન્થની ખાસ વાત એ છે કે એક છોડ 4 થી 5 હજાર બીજ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેનું બીજ 20 થી 28 વર્ષ સુધી બગડતું નથી. જો તે જમીનમાં રહે તો પણ તે ફરીથી અંકુરિત થાય છે. તે થોડા દિવસોમાં 100 ગણો વધીને સમગ્ર જળાશયને આવરી લે છે. જેના કારણે સૂર્યના કિરણો પાણીની અંદર નથી પહોંચતા. અન્ય છોડ અને પ્રાણીઓ જે પાણીના સ્ત્રોતની અંદર છે. ત્યાં પ્રકાશની અછતને કારણે, ઓક્સિજનની અછત છે અને તેઓ મૃત્યુ પામે છે. જ્યારે આપણે આવા પાણીના સ્ત્રોતની નજીકથી પસાર થઈએ છીએ, ત્યારે તેમાંથી દુર્ગંધ આવે છે. જે સડવાની ગંધ આવે છે. કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા, હાયસિન્થ ખૂબ જ ઝડપથી વધે છે અને સમગ્ર જળાશયને ગળી જાય છે. આવા અનેક જળ સ્ત્રોતો જોવા મળશે, જે હાયસિન્થને કારણે જમીનમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા છે.

સંશોધનને સરળ બનાવ્યું: પ્રો. અશ્વિની કુમાર જણાવે છે કે, આ સંશોધન પાછળનો હેતુ સ્થાનિક સમસ્યાઓ પર કામ કરવાનો હતો. જ્યારે અમે સાગર તળાવની આજુબાજુથી પસાર થતા હતા, ત્યારે અમે જોતા હતા કે અહીં એક વિશાળ હાયસિન્થ છે. હાયસિન્થનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે (eichhornia crassipes). જ્યારે અમે હાયસિન્થ પર કામ શરૂ કર્યું, ત્યારે ડૉ. હરિસિંહ ગૌર યુનિવર્સિટી, સાગરના રસાયણશાસ્ત્રના વૈજ્ઞાનિક ડૉ. ઉપ્પલ ઘોષે આયોનિક લિક્વિડ પ્રદાન કર્યું.

અલ્ટ્રાસોનિક પ્રોસેસઃ આ લિક્વિડની ખાસ વાત એ છે કે, તેનાથી પર્યાવરણ પર કોઈ ખરાબ અસર પડતી નથી. કારણ કે આ કામ કરવા માટે એસિડ, આલ્કલાઇન અને કેટલાક એવા રસાયણોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, જે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. અમે એવું ઈચ્છતા ન હતા કે કોઈ એવું કરે જે એક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવે અને બીજી સમસ્યા ઊભી કરે, તેથી આયનીય પ્રવાહીનો ઉપયોગ કર્યો અને માઇક્રોવેવ અને અલ્ટ્રાસોનિક પ્રક્રિયા અપનાવી. અમે ખાંડ બનાવવા માટે પ્રયોગશાળામાં હાયસિન્થને કેવી રીતે વિઘટિત કરવું તે પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે પણ આપણે કોઈ જૈવ ઈંધણ બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે મિથેનોલ અને ઈથેનોલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. મિથેનોલને બાયોડીઝલ પણ કહેવામાં આવે છે.

ઉપયોગથી પર્યાવરણ સુરક્ષિત: પ્રો. કુમાર સમજાવે છે કે અન્ય દેશોમાં હાયસિન્થનો ઉપયોગ બાયો એનર્જી તરીકે થાય છે. અમે હાયસિન્થને માઇક્રોબાયલ રીતે વિઘટન કરીને ખાંડ બનાવી. આપણે જેને ખાંડ કહીએ છીએ અને જો આપણે ખાંડમાં સેકરોમીસીસ નામની ફૂગ ભેળવીએ તો તે ખાંડને ઇથેનોલમાં ફેરવે છે. જેને આપણે બાયોઇથેનોલ કહીએ છીએ. કારણ કે તે બાયો મેથડથી બનાવવામાં આવે છે.

પ્રયોગશાળા વિકસાવવાનો પ્રયોગ: અહીં આપણે જૈવિક પદ્ધતિ દ્વારા બાયોઇથેનોલ બનાવી રહ્યા છીએ. આપણે બાયોઇથેનોલને કાર્બન ન્યુટ્રલ કહીએ છીએ. કારણ કે છોડ પોતે જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફિક્સ કરીને ખોરાક બનાવે છે. જ્યારે આપણે તેને રૂપાંતરિત કરીએ છીએ, ત્યારે તે જે ઊર્જા ખર્ચ કરે છે તે જ ઊર્જા તે ઉત્પન્ન કરે છે. ખાસ વાત એ છે કે તેનાથી પર્યાવરણ પર કોઈ આડ અસર થતી નથી. આ રીતે, અમે પ્રયોગશાળા સ્તરે હાયસિન્થ ઉગાડવા માટે પ્રયોગો કર્યા છે. જેમાં આપણે જોયું છે કે આયનીય પ્રવાહી ખૂબ જ સારો સ્ત્રોત છે, જે હાયસિન્થને ખૂબ સારી રીતે વિઘટિત કરે છે અને કોઈ નુકસાન થતું નથી.

હવે ઉત્પાદનની જરૂરઃ પ્રો. અશ્વિની કુમારે કહ્યું કે બ્રાઝિલમાં 100% ઇથેનોલનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાં તેને B-100 કહેવામાં આવે છે. B એટલે બાયોડીઝલ. 100 એટલે 100 ટકા. ત્યાંના તમામ વાહનો બાયોફ્યુઅલ પર જ ચાલે છે. અમે શેરડીમાંથી ખાંડ બનાવીએ છીએ. અહીં ખાંડ ખૂબ સસ્તી છે. પરંતુ પેટ્રોલ ડીઝલ મોંઘુ છે. જો આપણે વૈકલ્પિક સ્ત્રોત પર જઈએ અને હાયસિન્થમાંથી મોટા પાયે બાયોફ્યુઅલનું ઉત્પાદન કરીએ તો તે ફાયદાકારક રહેશે.