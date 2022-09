સાન ફ્રાન્સિસ્કો: ટેક જાયન્ટ એપલ પ્રો મેક્સ લાઇનઅપનું નામ અલ્ટ્રા સાથે બદલી શકે છે. જે 2023 માં 8K વિડિઓ અને વધુ સારી બેટરી જીવન સાથે (Apple may unveil iPhone 15 Ultra next year) આવશે. GSMArena અનુસાર, iPhone 15 Ultraમાં કેટલાક ખાસ (iPhone 15 Ultra costlier than 14 Pro Max) હાર્ડવેર હશે. 8K વિડિયો રેકોર્ડિંગ એક શક્યતા છે, જો કે તે પણ શક્ય છે કે iPhone 15 Pro તેને સપોર્ટ કરશે.

બેટરી લાઈફ વધુ : વિશ્લેષક મિંગ ચી કુઓ પણ સૂચવે છે કે, અલ્ટ્રામાં ફક્ત પેરિસ્કોપ લેન્સ (6x અથવા 5x) હશે. ઉપરાંત, અલ્ટ્રાની બેટરી લાઇફ વધુ સારી રહેશે અને 3 થી 4 કલાક વધુ ચાલશે. આ તમામ વિશેષ સુધારાઓ સાથે, iPhone 15 Ultra ની કિંમત 14 Pro Max ની સરખામણીમાં વધવાની ધારણા છે, સંભવતઃ 1,200 ડોલર થી શરૂ થશે.

iPhone 15 મોડલ : દરમિયાન, તમામ iPhone 15 મોડલ યુએસબી સીની તરફેણમાં લાઈટનિંગ છોડવાની અપેક્ષા છે, અહેવાલમાં જણાવાયું છે. તમામ ચાર મોડલ ગતિશીલ ટાપુની ડિઝાઇન અપનાવે તેવી અપેક્ષા છે. જો કે, બે જોડી હજુ પણ વિવિધ સ્તરના ચિપસેટ્સનો ઉપયોગ કરશે, પ્રો અને અલ્ટ્રા મોડલ નવા Apple A17 પર જશે, જ્યારે વેનીલા iPhone 15 અને 15 Plus ને વર્તમાન A16 મળવાની શક્યતા છે.

iPhone 15 અલ્ટ્રા મોડલ : આઇફોન 15 અલ્ટ્રા એ એપલની યુએસબી સી પોર્ટ સાથેની પ્રથમ ઓફર હોવાની અપેક્ષા છે. અફવાવાળા iPhone A17 ચિપ દ્વારા સંચાલિત થઈ શકે છે. બહુવિધ અહેવાલોએ અનુમાન લગાવ્યું છે કે Apple iPhone 15 રેન્જમાં પ્રીમિયમ ઉપકરણો માટે પેરિસ્કોપ કેમેરા રજૂ કરશે, જે સંભવિત iPhone 15 અલ્ટ્રા મોડલને બાકીની શ્રેણીમાંથી અલગ કરવા માટે એક ઉત્તમ વેચાણ બિંદુ હશે. વધુમાં, Apple નેક્સ્ટ જનરેશન આઇફોન સિરીઝ માટે નવીનતમ અદભૂત ડાયનેમિક આઇલેન્ડ નોચ સોલ્યુશન અને આઇફોન 15 અલ્ટ્રા/આઇફોન 15 પ્રો મેક્સમાં અન્ય નવી સુવિધા પ્રદાન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.

અનાવરણ : વિશ્લેષકોના મતે, iPhone 15 Pro અને iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro અને iPhone 14 Pro Max કરતાં એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ હશે. મિંગ ચી કુઓએ સંકેત આપ્યો કે એપલ પણ ભેદભાવ પેદા કરવાનું શરૂ કરશે. બ્લૂમબર્ગ લેખકનું અનુમાન છે કે આગામી થોડા વર્ષોમાં iPhone માટે અલ્ટ્રા મોડલ રજૂ કરવામાં આવશે. જોકે તે ખાસ કરીને iPhone 15 અલ્ટ્રાનો ઉલ્લેખ કરતો નથી.