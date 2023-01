સાલ્વાડોર, (બ્રાઝિલ): ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જેયર બોલ્સોનારોને ટેકો આપનારા હજારો બ્રાઝિલિયનોએ 8 જાન્યુઆરીએ સુપ્રીમ કોર્ટ, રાષ્ટ્રપતિ મહેલ અને કોંગ્રેસ પર આક્રમણ કર્યું હતું જે 2021 માં યુએસ કેપિટોલ બળવાને નજીકથી મળતું હતું. જૂથો પોલીસ બેરિકેડ તોડવામાં સક્ષમ હતા. રાજધાની બ્રાઝિલિયાના મુખ્ય બુલવર્ડ સાથે અને ઇમારતોમાં તોફાન કરે છે, ફર્નિચરને નુકસાન પહોંચાડે છે, બારીઓ તોડી નાખે છે અને આર્ટવર્કનો નાશ કરે છે. જેમ જેમ તેઓએ રાજધાનીમાં અંધાધૂંધી ફેલાવી, બોલ્સોનારો ફ્લોરિડામાં છૂપાયેલા હતા, જે તેમના સાથી, ભૂતપૂર્વ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું ઘર હતું. આ ઘટનાએ એવો આક્ષેપ કર્યો કે બોલ્સોનારોની ક્રિયાઓએ અસંમતિની જ્વાળાઓ ભડકાવી અને આખરે બળવો પેદા કર્યો. (EXPLAINER Roots of the Brazilian capital chaotic uprising )

આ વિરોધ કરનારાઓ કોણ છે અને તેઓ શું ઈચ્છે છે?

વિરોધીઓ હાર્ડકોર બોલ્સોનારો સમર્થકો છે, જેમાંથી કેટલાક બોલ્સોનારો ઑક્ટો. 30 ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી હારી ગયા અને રેસના પરિણામોને નકાર્યા ત્યારથી બ્રાઝિલિયામાં લશ્કરી મુખ્યાલયની બહાર પડાવ નાખ્યા છે. અન્ય લોકો બસમાં સપ્તાહાંત માટે બ્રાઝિલિયા ગયા હતા. તેઓ નવા ઉદઘાટન કરાયેલા રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વાને હાંકી કાઢવા માટે લશ્કરી હસ્તક્ષેપની માંગ કરી રહ્યા છે, આરોપ લગાવતા કે તે એક ચોર છે જે દેશને સામ્યવાદ તરફ દોરી જશે અને બોલ્સોનારોને સત્તા પર પુનઃસ્થાપિત કરશે.

બ્રાઝિલ આ મુદ્દા પર કેવી રીતે પહોંચ્યું?

તેમના સમગ્ર વહીવટ દરમિયાન, બોલ્સોનારોએ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશો પર તેમને અને તેમના સાથીઓને લક્ષ્યાંક બનાવતી તપાસ શરૂ કરવા માટે તાલીમ આપી હતી. તેમણે વારંવાર જસ્ટિસ એલેક્ઝાન્ડ્રે ડી મોરેસનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમણે ચૂંટણી દરમિયાન ચૂંટણી સત્તાની અધ્યક્ષતા કરી હતી, અને એક તબક્કે ડી મોરેસના ભાવિ ચુકાદાઓનો અનાદર કરવાની ધમકી આપીને બ્રાઝિલને સંસ્થાકીય કટોકટીની અણી પર ધકેલી દીધું હતું. (WHO ARE PROTESTERS in Brasília WHAT DO THEY WANT )

બોલ્સોનારોએ પણ બ્રાઝિલના ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનોની વિશ્વસનીયતા અંગે શંકા વ્યક્ત કરી, પછી હાર સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કર્યો. તેમની ખોટ પછી, તેઓ મોટાભાગે દૃષ્ટિથી અદૃશ્ય થઈ ગયા હતા, જોકે તેમણે તેમના સમર્થકોને એક વાર સંબોધીને કહ્યું હતું કે તેઓના હાથમાં સત્તા છે અને તે સશસ્ત્ર દળોને નિયંત્રિત કરે છે. તેમના સમર્થકોએ આશા જાળવી રાખી હતી કે બોલ્સોનારો અથવા સશસ્ત્ર દળો પરિણામોને ઉથલાવી દેવા માટે હસ્તક્ષેપ તરફ દોરી જશે. (What happened in Brazil)

બોલ્સોનારોએ વોટિંગ સિસ્ટમ અને ચૂંટણીઓ વિશે શું દાવો કર્યો છે?

બોલ્સોનારોએ આગ્રહ કર્યો હતો કે ઓડિટને સક્ષમ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમમાં પ્રિન્ટેડ રસીદ દર્શાવવી જોઈએ, પરંતુ 2021 માં કોંગ્રેસના લોઅર હાઉસે તે ફેરફાર માટેની તેમની દરખાસ્તને નકારી કાઢી હતી અને ચૂંટણી સત્તાવાળાઓ કહે છે કે પરિણામો પહેલેથી જ ચકાસી શકાય છે. સુરક્ષા નિષ્ણાતો હાથથી ચિહ્નિત પેપર બેલેટ કરતાં ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગને ઓછું સુરક્ષિત માને છે કારણ કે તેઓ કોઈ ઓડિટેબલ પેપર ટ્રેલ છોડતા નથી. જોકે, બ્રાઝિલની સિસ્ટમની નજીકથી તપાસ કરવામાં આવી છે અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિરીક્ષકોને 1996માં દત્તક લીધા પછી છેતરપિંડી કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાના પુરાવા ક્યારેય મળ્યા નથી. (BOLSONARO CLAIM ABOUT THE VOTING SYSTEM ELECTION )

2022 ની ચૂંટણીઓ પછી, બોલ્સોનારો અને તેમની પાર્ટીએ સોફ્ટવેર બગ દર્શાવતા મોટાભાગના વોટિંગ મશીનો પર પડેલા લાખો મતોને રદ કરવા માટે ચૂંટણી અધિકારીને અરજી કરી હતી - મશીનોમાં તેમના આંતરિક લોગમાં વ્યક્તિગત ઓળખ નંબરનો અભાવ હતો. વિનંતિએ જણાવ્યું નથી કે બગ પરિણામોને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે, અને સ્વતંત્ર નિષ્ણાતોએ કહ્યું કે તે કોઈપણ રીતે વિશ્વસનીયતાને નબળી પાડશે નહીં. ચૂંટણી સત્તાના પ્રમુખે ઝડપથી વિનંતીને ફગાવી દીધી અને પક્ષને ખરાબ-વિશ્વાસના પ્રયાસ તરીકે ઓળખવા બદલ કરોડો ડોલરનો દંડ લાદ્યો.

ટ્રમ્પ અને તેના સાથીઓ સાથે બોલ્સોનારોના સંબંધો શું છે?

ભૂતપૂર્વ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બોલ્સોનારોના થોડા વિદેશી સાથીઓમાંના એક હતા અને બોલ્સોનારોએ ઘણીવાર તેમના અમેરિકન સમકક્ષના નેતૃત્વને ઉત્તેજન આપ્યું હતું, ટ્રમ્પના સરનામાં જોતા પોતાના ફોટા પણ પોસ્ટ કર્યા હતા. બોલ્સોનારો અને તેમના ધારાસભ્ય પુત્ર એડ્યુઆર્ડોએ માર-એ-લાગો ખાતે ટ્રમ્પની મુલાકાત લીધી હતી અને બંનેએ સ્ટીવ બેનોનના ઘરે ડિનરમાં હાજરી આપી હતી. લાંબા સમયથી ટ્રમ્પના સાથીઓએ ઓક્ટોબરના મતદાન પહેલા ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી વિશે બોલ્સોનારોના દાવાઓને વિસ્તૃત કર્યા અને, બ્રાઝિલિયામાં 8 જાન્યુઆરીના બળવા પછી, સોશિયલ મીડિયા પરના વિડિયોમાં વિરોધીઓને "બ્રાઝિલના સ્વતંત્રતા સેનાની" કહ્યા. (BOLSONARO TIES TO TRUMP why is he in US)

એડ્યુઆર્ડો બોલ્સોનારોએ વારંવાર યુ.એસ.માં કન્ઝર્વેટિવ પોલિટિકલ એક્શન કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી છે, પોતાની જાતને તેમના પિતાના નેતૃત્વમાં જમણેરી ચળવળના આંતરરાષ્ટ્રીય ચહેરા તરીકે સ્થાન આપ્યું છે અને તેમના અમેરિકન સમકક્ષો સાથે પ્રવેશ કર્યો છે. ટ્રમ્પ અભિયાનના ભૂતપૂર્વ વ્યૂહરચનાકાર જેસન મિલર પણ બ્રાઝિલમાં એડ્યુઆર્ડો સાથે મળ્યા હતા. યુ.એસ. કેપિટોલમાં 6 જાન્યુઆરીના બળવોની પૂર્વસંધ્યાએ, એડ્યુઆર્ડો વોશિંગ્ટનમાં હતા અને ઇવાન્કા ટ્રમ્પ અને માય પિલોના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ માઇક લિન્ડેલ સાથે મુલાકાત કરી. ટ્રમ્પે તેમની પુનઃચૂંટણીની બિડ ગુમાવ્યા પછી, તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ બોલ્સોનારોએ જો બિડેનની જીતને માન્યતા આપતા પહેલા પાંચ અઠવાડિયા રાહ જોઈ અને તેમ કરવા માટેના અંતિમ વિશ્વ નેતાઓમાંના એક હતા.

બોલ્સોનારો યુ.એસ.માં શા માટે છે?

બોલ્સોનારો લુલાના 1 જાન્યુઆરીના બે દિવસ પહેલા ફ્લોરિડા ગયા હતા, જ્યારે આઉટગોઇંગ પ્રેસિડેન્ટ પરંપરાગત રીતે તેમના અનુગામીને પ્રેસિડેન્શિયલ સેશ આપે છે. તેના બદલે, બોલ્સોનારોએ ઓર્લાન્ડોની બહાર બ્રાઝિલના ભૂતપૂર્વ મિશ્ર માર્શલ આર્ટ્સ ફાઇટરના ઘરે અસ્થાયી નિવાસસ્થાન લીધું. તેમણે તેમના પ્રસ્થાન માટેના કારણોનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી, અને વિશ્લેષકોએ અનુમાન કર્યું છે કે તે તેમને નિશાન બનાવતી અનેક ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં સંભવિત કાર્યવાહીને ટાળવાનો પ્રયાસ છે, સશસ્ત્ર દળોને એકત્રિત ન કરવા માટે સમર્થકોનો દોષ અથવા તેમના સમર્થકોની ક્રિયાઓની જવાબદારી.