હૈદરાબાદ: લોકોના સરનામું, ફોન નંબર, આધાર નંબર, પાન કાર્ડ, બેંક ખાતાની વિગતો, પગાર અને આવકવેરાની ચૂકવણી આ બધું આજે કોમોડિટી બની રહ્યું છે. તાજેતરના વર્ષોમાં સાયબર ગુનેગારો દ્વારા લોકોની સંવેદનશીલ માહિતીની ચોરી કરીને તેમાંથી નફો મેળવવાની અનેક ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવી છે. તેઓ વ્યક્તિગત ગોપનીયતા પર સતત અતિક્રમણ કરે છે, જેને સર્વોચ્ચ અદાલતે નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકાર તરીકે માન્ય રાખ્યો છે.

ડિજિટલ ડેટા પ્રોટેક્શન (ડીડીપી) બિલ: દેશમાં હાલમાં વ્યક્તિઓના વ્યક્તિગત ડિજિટલ ડેટાને સાચવીને તેમની ગરિમા જાળવી રાખવા માટે સક્ષમ કાયદાનો અભાવ છે. પર્સનલ ઈન્ફોર્મેશન પ્રોટેક્શન એક્ટનો ડ્રાફ્ટ પાંચ વર્ષથી કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા વિના ચર્ચામાં છે. કેન્દ્રએ ગયા વર્ષે નવીનતમ 'ડિજિટલ ડેટા પ્રોટેક્શન (ડીડીપી) બિલ'નો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કર્યો હતો અને તેના પર સૂચનો અને ટિપ્પણીઓ આમંત્રિત કરી હતી.

250 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે: કેબિનેટ દ્વારા તાજેતરમાં મંજૂર કરાયેલા બિલ સાથે, તે આગામી ચોમાસુ સત્રમાં સંસદ દ્વારા પસાર થઈ શકે છે. ડ્રાફ્ટ કાયદા અનુસાર, ડેટા ચોરી રોકવામાં નિષ્ફળ રહેલી કંપનીઓને 250 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. જો કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના નામે સરકારી સંસ્થાઓને છૂટ આપનારા નિયમોની આકરી ટીકા થઈ છે.

DDP બિલને પસાર કરવાની તૈયારી: ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે 'DDP' બિલ માહિતી અધિકાર કાયદાને નબળો પાડી શકે છે. વિવાદોના ઉકેલ માટે જવાબદાર 'ડેટા પ્રોટેક્શન બોર્ડ'ની સ્વતંત્રતા અંગે પણ શંકાઓ છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે કેન્દ્ર લોકમત દરમિયાન ઊભી થયેલી ચિંતાઓને પર્યાપ્ત રીતે સંબોધિત કર્યા વિના DDP બિલને કાયદામાં પસાર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ ચિંતાઓ હવે ઘણા લોકો દ્વારા શેર કરવામાં આવે છે.

ડેટા ચોરીની ઘટનામાં ભારત બીજા ક્રમે: તાજેતરના આંતરરાષ્ટ્રીય અભ્યાસ મુજબ, ડેટા ચોરીથી પ્રભાવિત દેશોમાં ભારત બીજા ક્રમે છે. સ્થાનિક રીતે, આરોગ્યસંભાળ અને છૂટક ક્ષેત્રો સાયબર અપરાધીઓ દ્વારા સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે. તે પછી, નાણાકીય, શૈક્ષણિક, વ્યાવસાયિક-તકનીકી અને જાહેર વહીવટ ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ અને કચેરીઓ ડિજિટલ હુમલાઓ માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે.

ડેટા ચોરીની અનેક ઘટનાઓ: મોટી સંખ્યામાં દર્દીઓની સારવાર કરતી દિલ્હીની AIIMSને ગત વર્ષે ટાર્ગેટ કરતી હેકિંગની ઘટનાએ સમગ્ર દેશમાં હંગામો મચાવ્યો હતો. 2022 માં ત્રણ કરોડ રેલ્વે મુસાફરોની વિગતો ડાર્ક વેબ પર દેખાઈ હતી. માર્ચમાં, ઉત્તર પ્રદેશની એક ગેંગ અંદાજે 17 કરોડ લોકોની માહિતી વેચતી ઝડપાઈ હતી. થોડા દિવસો પછી, તેલંગાણા પોલીસે લગભગ 67 કરોડ ભારતીયોની અંગત વિગતો વેચતી સાયબર ચોરોની ટોળકીનો પર્દાફાશ કર્યો. 'ડિજિટલ ઈન્ડિયા'ના લક્ષ્યોને પૂર્ણપણે સાકાર કરવા માટે, સાયબર સુરક્ષામાં લોકોનો વિશ્વાસ વધારવો જોઈએ.

ગોપનીયતાની સુરક્ષા માટે વિશેષ કાયદા: તેમને ખાતરી હોવી જોઈએ કે તેઓ વિવિધ હેતુઓ માટે જે માહિતી ઓનલાઈન શેર કરે છે તેનો દુરુપયોગ થતો નથી. આ સંદર્ભમાં, 157 દેશોએ સાયબર સ્પેસમાં તેમના નાગરિકોની ગોપનીયતાની સુરક્ષા માટે વિશેષ કાયદા ઘડ્યા છે. લગભગ 80 કરોડ ઈન્ટરનેટ યુઝર્સ ધરાવતા ભારતમાં આવા કાયદાની ગેરહાજરી સાયબર અપરાધીઓ માટે આવકારદાયક વરદાન છે. વિવિધ એપ્લિકેશનો અને વેબસાઇટ્સ કે જે આડેધડ રીતે વપરાશકર્તાની વિગતો એકત્રિત કરે છે તે તેમને સુરક્ષિત રાખવામાં નિષ્ફળ રહી છે. તેમને જવાબદાર રાખવા અને લોકોની નાણાકીય અને વ્યક્તિગત સુરક્ષાની સુરક્ષા માટે, ડિજિટલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ શક્ય તેટલી વહેલી તકે અમલમાં મૂકવો જોઈએ. જાહેર હિત અને કાયદેસર સરકારી જવાબદારીઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું જરૂરી છે; અન્યથા, સૂચિત કાયદાની ભાવનાને નુકસાન થશે.

(Translated version of the editorial first published in Eenadu)