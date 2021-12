સાયબર અને સ્પેસ પાવર માટે સૈન્ય મથકો બનાવી રહ્યું છે ચીન

ચીન અન્ય દેશોમાં લશ્કરી થાણા અને લોજિસ્ટિક સુવિધા માટે જમીન શોધે છે

ઇક્વેટોરિયલ ગિનીમાં પ્રથમ એટલાન્ટિક લશ્કરી મથક બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું ડ્રેગન

હોંગકોંગ: ચીન વિશ્વભરમાં સૈન્ય મથકો (China Military Bases In The World) બનાવી રહ્યું છે, પરંતુ તેણે અત્યાર સુધી માત્ર એક જ ઠેકાણાની પુષ્ટિ કરી છે. અમેરિકન ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (american department of defense)નો દાવો છે કે ચીન તેની આર્મી, એરફોર્સ અને નેવીને વધારાની સૈન્ય સુવિધાઓ આપી રહ્યું છે. આ સાથે તે સાયબર અને સ્પેસ પાવર માટે સૈન્ય મથકો પણ બનાવી રહ્યો છે. પેન્ટાગોનના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, શી જિનપિંગે સત્તા સંભાળ્યા બાદ ચીનની સેના વધુ આક્રમક (aggressive chinese army) બની છે. ચીનની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી (PLA) વિશ્વની સૌથી મોટી સેના (world's biggest army)છે. હવે તે વિશ્વના અન્ય દેશોમાં લશ્કરી થાણા અને લોજિસ્ટિક્સ સુવિધાઓ માટે જમીન શોધી રહી છે.

ચીન ઇક્વેટોરિયલ ગિની અને UAEમાં લશ્કરી મથકો બનાવી રહ્યું છે

ગત દિવસોમાં ઇક્વેટોરિયલ ગિની અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) પણ ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યા. અહેવાલો અનુસાર, શક્ય છે કે ચીન આ બંને દેશોમાં સૈન્ય મથકો બનાવી રહ્યું છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં મીડિયા અહેવાલોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ચીન ઇક્વેટોરિયલ ગિનીમાં તેનું પ્રથમ એટલાન્ટિક લશ્કરી મથક (china atlantic military base in equatorial guinea) બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. અગાઉ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની કડક ચેતવણી બાદ ચીને અબુ ધાબીથી 80 કિમી ઉત્તરમાં ખલીફાના કાર્ગો પોર્ટ (khalifa kargo port abu dhabi) પર બાંધકામ અટકાવવું પડ્યું હતું.

ચીન અને UAE વચ્ચે અબુ ધાબી ટર્મિનલ અપગ્રેડ કરવાનો કરાર

અમેરિકાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ચીન સંયુક્ત આરબ અમીરાતને જાણ કર્યા વિના ત્યાં ગુપ્ત રીતે સૈન્ય મથક (chinese military base in uae) બનાવી રહ્યું છે. 2018માં સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને ચીને COSCO શિપિંગ પોર્ટ્સ અબુ ધાબી ટર્મિનલ (cosco shipping ports abu dhabi terminal)ને અપગ્રેડ કરવા માટે USD300 મિલિયનના સોદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ બંદર અલ ધફરા એર બેઝ અને જેબેલ અલી બંને નજીક આવેલું છે. દુબઈના આ બંદર પર યુએસ નેવીના જહાજોના આગમનની ફ્રીક્વન્સી વધુ છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર યુએસ નેવી માટે દુબઇ સૌથી વ્યસ્ત બંદર (dubai busiest port for us) છે.

કંબોડિયામાં મિલિટરી બેઝ બનાવી રહ્યું છે ચીન

અમેરિકન રિપોર્ટ અનુસાર ચીન કંબોડિયામાં મિલિટરી બેઝ (chinese military base in cambodia) બનાવી રહ્યું છે. યુએસ ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રીનો દાવો છે કે, સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર 2020માં કંબોડિયાએ રીમ નેવલ બેઝ પર યુએસ દ્વારા બનેલી 2 ઈમારતોને તોડી પાડી હતી. બાદમાં કંબોડિયન સંરક્ષણ પ્રધાન ટી બાને પુષ્ટિ કરી હતી કે, ચીન તેમના દેશમાં આધાર માળખાના વિસ્તરણમાં મદદ કરી રહ્યું છે. અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, બેઇજિંગ વિદેશી ક્ષેત્રમાં પગ જમાવવા માટે સૈન્ય મથકનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

ચીને કોહ કોંગમાં વિશાળ એરપોર્ટ બનાવ્યું

તાજેતરમાં વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કંબોડિયાએ ચીનની નૌકાદળની સુવિધા માટે ગુપ્ત રીતે 30 વર્ષનો કરાર (agreement between china and cambodia)કર્યો છે. જો કે કંબોડિયન સરકારે આ વાતનો સખત ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ કંબોડિયાના કોહ કોંગમાં એક વિશાળ એરપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે, એવી આશંકા છે કે ચીને તેને તેના સૈન્ય મથક માટે બનાવ્યું છે.

તાઇવાન સાથે સંબંધો ખતમ કરવા સોલોમન પર દબાળ કર્યું

અગાઉ 2019માં ચીને સોલોમનના તુલાગી દ્વીપને 75 વર્ષની લીઝ પર લેવાના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આને અમેરિકા માટે આંચકા તરીકે જોવામાં આવ્યું હતું. ચીને તાઈવાન સાથે 36 વર્ષ જૂના ઔપચારિક સંબંધોને સમાપ્ત કરવા માટે સોલોમન પર પણ દબાણ કર્યું હતું. પેસિફિક મહાસાગરમાં ચીનની વધતી હાજરીમાં સોલોમનનું તેની સાથે આવવું અમેરિકાના પક્ષમાં નહોતું. આ કરાર દ્વારા ચીન ઓસ્ટ્રેલિયાના દ્વાર સુધી આવી જશે. તુલાગી દ્વીપ બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન જાપાની નૌકાદળનું બેઝ હતું.

