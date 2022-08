નવી દિલ્હી: ચીનના (China) વિરોધ છતાં યુએસ સંસદના સ્પીકર નેન્સી પેલોસી (Speaker of the US Parliament Nancy Pelosi) મંગળવારે તાઈવાનની રાજધાની તાઈપેઈ પહોંચી હતી. 25 વર્ષમાં આ પ્રથમ વખત હતું. ચીનમાં અમેરિકી રાજદૂત નિકોલસ બર્ન્સને બોલાવ્યા અને પેલોસીની મુલાકાતનો સખત વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. તાઈવાન અને અમેરિકાને ડરાવવાના તમામ પ્રયાસો કર્યા હતા. ચીનની ધમકીઓ અને તેની સૈન્ય કવાયતને કારણે તાઈવાન હાલમાં તણાવ અને સંઘર્ષથી ઘેરાયેલું છે અને બીજી બાજુ તાઈવાન પોલીસે જાણકારી આપી છે કે, ચીનના યુદ્ધ અભ્યાસ દરમિયાન તાઈવાનના એક અગ્રણી મિસાઈલ પ્રોડક્શન ઓફિસર એક હોટલમાં મૃત હાલતમાં (taiwan missile production official found dead) મળી આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો : CWG 2022: ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારત હાર્યું, હવે બ્રોન્ઝ માટે આ દેશ સાથે રમશે મહિલા હૉકી ટીમ

તાઈવાન સંઘર્ષથી ઘેરાયેલું : અધિકારીના મૃત્યુ અંગે હજુ વધુ માહિતી સામે આવી નથી.ચીનની ધમકીઓ અને તેની સૈન્ય કવાયતને કારણે તાઈવાન હાલમાં તણાવ અને સંઘર્ષથી ઘેરાયેલું છે. તેણે સમુદ્રમાં તેની સેના, મિસાઇલ પ્રણાલી અને પેટ્રોલિંગ જહાજોને સક્રિય કરી દીધા છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને ચીનની અતાર્કિક અને બેજવાબદારીભરી કાર્યવાહી રોકવા માટે હાકલ કરી છે.

આ પણ વાંચો : ભારતીય પુરુષ ટીમે લૉન બૉલ્સ 'ફોર'ની ફાઇનલમાં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો

મુલાકાતનો વિરોધઃ પેલોસીની મુલાકાત પર ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા ચીને તાઈવાનના એરસ્પેસ નજીક ઘણા ચાઈનીઝ ફાઈટર જેટ (Chinese fighter jets) ઉડાવ્યા અને તાઈવાન સ્ટ્રેટમાં લશ્કરી કવાયત હાથ ધરી હતી. મંગળવારે ચીનના ઉપ વિદેશ પ્રધાન શી ફેંગે મોડી રાત્રે ચીનમાં અમેરિકી રાજદૂત નિકોલસ બર્ન્સને બોલાવ્યા અને પેલોસીની મુલાકાતનો સખત વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો.

25 વર્ષમાં પહેલી વખત: ચીનના વિરોધ છતાં યુએસ સંસદના સ્પીકર નેન્સી પેલોસી (Speaker of the US Parliament Nancy Pelosi) મંગળવારે તાઈવાનની રાજધાની તાઈપેઈ પહોંચી હતી. 25 વર્ષમાં આ પ્રથમ વખત હતું. જ્યારે કોઈ અમેરિકન વક્તા તાઈવાનના પ્રવાસે હતા. અગાઉ 1997માં તત્કાલિન સ્પીકર ન્યૂટ ગિંગરિચ અહીં આવ્યા હતા. પેલોસીની મુલાકાતથી દંગ રહી ગયેલા ચીને તમામ જાહેરાતો કરી. તાઈવાન અને અમેરિકાને ડરાવવાના તમામ પ્રયાસો કર્યા. યુએસ સંસદના સ્પીકર નેન્સી પેલોસીએ (Speaker of the US Parliament Nancy Pelosi) જણાવ્યું હતું કે, ચીન અમેરિકી અધિકારીઓને તાઇવાનના પ્રવાસ પર પ્રતિબંધ મૂકીને સ્વ-શાસિત ટાપુને અલગ નહીં કરે.