ન્યુઝ ડેસ્ક: ભારતીય મૂળના ઋષિ સુનક સત્તાવાર રીતે યુનાઇટેડ કિંગડમના પ્રથમ હિંદુ વડા પ્રધાન બન્યા (First Hindu Prime Minister of the United Kingdom) છે અને 200 વર્ષમાં સૌથી નાની વયના વડા પ્રધાન બન્યા છે. સુનક આજે બકિંગહામ પેલેસ ખાતે કિંગ ચાર્લ્સને મળ્યા હતા(Rishi Sunak meets King charles). કિંગ ચાર્લ્સ અને નવા વડા પ્રધાન, ઋષિ સુનક વચ્ચેની બેઠક, સત્તાના પ્રતીકાત્મક સોંપણીને ચિહ્નિત કરે છે.

પ્રથમ સંબોધન: સુનક ટૂંક સમયમાં જ વડાપ્રધાન તરીકે યુનાઇટેડ કિંગડમને તેમનું પ્રથમ સંબોધન (First address as Prime Minister) કરશે. અહેવાલો અનુસાર, કિંગ સાથેની મુલાકાત મહેલના 1844માં ખંડમાં થઈ હતી, જ્યાં રાજા ચાર્લ્સે સુનકને સરકાર રચવા આમંત્રણ આપ્યું હતું.સુનક બપોરે BST સુધીમાં PM તરીકે તેમનું પ્રથમ ભાષણ આપે તેવી અપેક્ષા છે. આઉટગોઇંગ વડા પ્રધાન લિઝ ટ્રુસે બકિંગહામ પેલેસ ખાતે કિંગ ચાર્લ્સને પોતાનું રાજીનામું સોંપ્યું છે.

બ્રિટનના સૌથી ઓછા સમયના વડા પ્રધાન: દિવસની શરૂઆતમાં, 10 ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ ખાતે તેણીની અંતિમ કેબિનેટ બેઠકની અધ્યક્ષતા બાદ બોલતા, ટ્રુસએ જણાવ્યું હતું કે તેમની સરકારે સખત મહેનત કરતા પરિવારોને મદદ કરવા માટે "તાત્કાલિક અને નિર્ણાયક રીતે" કાર્ય કર્યું હતું અને નાદારી ટાળવા માટે હજારો વ્યવસાયોને સહાય પૂરી પાડી હતી .ટ્રુસ, જેમણે બ્રિટનના સૌથી ઓછા સમયના વડા પ્રધાન બન્યા હતા. 45 દિવસના કાર્યાલય પછી ગયા ગુરુવારે રાજીનામું આપ્યું હતું, જણાવ્યું હતું કે તેમની સરકારે સખત મહેનત કરતા પરિવારોને મદદ કરવા માટે "તાત્કાલિક અને નિર્ણાયક રીતે" કાર્ય કર્યું હતું.

42 વર્ષીય ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર ઑફ એક્સચેકર અને ધર્મપ્રેમી સુનક 210 વર્ષમાં સૌથી યુવા બ્રિટિશ વડા પ્રધાન બનવા માટે 10 ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટમાં પ્રવેશ્યા છે. તેઓ યુકેમાં ભારતીય વારસાના પ્રથમ હિન્દુ વડાપ્રધાન પણ (First Hindu Prime Minister of Indian heritage) છે.