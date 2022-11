પાકિસ્તાન: વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફે ગુરુવારે પાકિસ્તાનના ઇન્ટર-સર્વિસ ઇન્ટેલિજન્સ (ISI) ના ભૂતપૂર્વ વડા લેફ્ટનન્ટ જનરલ સૈયદ અસીમ મુનીરને દેશના નવા આર્મી ચીફ તરીકે પસંદ(Asim Munir became the new army chief of Pakistan) કર્યા છે. મુનીર આઉટગોઇંગ આર્મી ચીફ જનરલ કમર જાવેદ બાજવાનું સ્થાન લેશે. બાજવા 29 નવેમ્બરે નિવૃત્ત થવા જઈ રહ્યા છે. બાજવા (61)ને 2016માં ત્રણ વર્ષ માટે આર્મી ચીફ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેને 2019માં ત્રણ વર્ષનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું હતું. તેમણે તેમના કાર્યકાળને વધુ લંબાવવાની વિનંતી કરવાની સંભાવનાને નકારી કાઢી હતી.

વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફ: દેશના માહિતી પ્રધાન મરિયમ ઔરંગઝેબે એક ટ્વિટમાં જાહેરાત કરી હતી કે વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફે મુનીરને પાકિસ્તાનના નવા સૈન્ય વડા તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. લેફ્ટનન્ટ જનરલ સાહિર શમશાદ મિર્ઝા જોઈન્ટ ચીફ ઑફ સ્ટાફ કમિટી (CJCSC)ના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા છે. મરિયમ ઔરંગઝેબે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, "સંક્ષિપ્ત વિગતો (નિયુક્તિઓની) રાષ્ટ્રપતિને મોકલી દેવામાં આવી છે." બંને અધિકારીઓને ફોર સ્ટાર જનરલ તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે.

ઈન્ટર સર્વિસિસ ઈન્ટેલિજન્સ: લેફ્ટનન્ટ જનરલ મુનીર 'ઓફિસર્સ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ' દ્વારા સેવામાં પ્રવેશ્યા, ત્યારબાદ તેમને 'ફ્રન્ટિયર ફોર્સ રેજિમેન્ટ'માં કમિશન આપવામાં આવ્યું. તેઓ લાંબા સમયથી જનરલ બાજવાના નજીકના સહયોગી રહ્યા છે. લેફ્ટનન્ટ જનરલ મુનીરને પાછળથી 2017ની શરૂઆતમાં ડાયરેક્ટર જનરલ મિલિટરી ઈન્ટેલિજન્સ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તે પછીના વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ઈન્ટર-સર્વિસિસ ઈન્ટેલિજન્સ (ISI)ના વડા બનાવાયા હતા. જોકે, ટોચના ગુપ્તચર અધિકારી તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ અત્યાર સુધીનો સૌથી ટૂંકો રહ્યો હતો.

વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાન: તત્કાલિન વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનના દબાણ પર તેમને આઠ મહિનાની અંદર આ પદ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને તેમની જગ્યાએ લેફ્ટનન્ટ જનરલ ફૈઝ હમીદની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તેમણે બે વર્ષ સુધી ગુજરાંવાલા કોર્પ્સ કમાન્ડર તરીકે સેવા આપી હતી અને ત્યારબાદ ક્વાર્ટર માસ્ટર જનરલ તરીકે જનરલ હેડક્વાર્ટરમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન રક્ષા મંત્રી ખ્વાજા આસિફે મીડિયાને જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ આરિફ અલ્વીને ભલામણ મોકલી દેવામાં આવી છે અને તમામ બાબતો કાયદા અને બંધારણ અનુસાર કરવામાં આવી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આસિફે નાગરિકોને આ નિમણૂકોને રાજકીય પ્રિઝમ દ્વારા ન જોવાનું આહ્વાન કર્યું હતું. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે રાષ્ટ્રપતિ નિમણૂકોને વિવાદાસ્પદ બનાવશે નહીં અને વડાપ્રધાનની સલાહને સમર્થન આપશે. સંરક્ષણ પ્રધાને કહ્યું, "આ આપણા દેશ અને અર્થવ્યવસ્થાને પાટા પર લાવવામાં પણ મદદ કરશે અત્યારે બધું સ્થગિત છે."

જનરલ બાજવા નવા આર્મી ચીફને કમાન સોંપશે: CJCSC એ સશસ્ત્ર દળોમાં સર્વોચ્ચ પદ છે, પરંતુ સૈનિકોની તૈનાતી, નિમણૂંક અને સ્થાનાંતરણ સહિતની મુખ્ય સત્તાઓ આર્મી સ્ટાફના વડા પાસે રહે છે, તેથી આર્મી ચીફને સૈન્યમાં સૌથી શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. પાકિસ્તાનમાં સેના ખૂબ જ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. પાકિસ્તાનને અસ્તિત્વમાં આવ્યાને 75 વર્ષ થઈ ગયા છે અને દેશમાં અડધાથી વધુ સમય સેનાનું શાસન છે. સુરક્ષા અને વિદેશ નીતિમાં સેનાની ઘણી હસ્તક્ષેપ છે. નવા સૈન્ય વડાની નિમણૂક મહત્વની ધારે છે કારણ કે ઘણા માને છે કે પદભ્રષ્ટ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનની રેલી સેનામાં કમાન્ડમાં ફેરફાર સાથે સંબંધિત છે. તેમણે તેમના સમર્થકોને 26 નવેમ્બરે રાવલપિંડીમાં ભેગા થવા કહ્યું છે, જેના બે દિવસ પછી જનરલ બાજવા નવા આર્મી ચીફને કમાન સોંપશે.