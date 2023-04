સિઓલ, દક્ષિણ કોરિયા: ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉને તેમના પરમાણુ શસ્ત્રાગારને વધુ "વ્યવહારિક અને આક્રમક" રીતે વધારવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. શાસક વર્કર્સ પાર્ટીના સેન્ટ્રલ મિલિટરી કમિશનની સોમવારે એક બેઠક તણાવ વચ્ચે આવી હતી કારણ કે તાજેતરના અઠવાડિયામાં ઉત્તર કોરિયાના શસ્ત્રોના પ્રદર્શન અને સંયુક્ત યુએસ-દક્ષિણ કોરિયા લશ્કરી કવાયતની ગતિ ઝડપી બની છે.

આક્રમણ રિહર્સલ: સોમવારે શાસક વર્કર્સ પાર્ટીના સેન્ટ્રલ મિલિટરી કમિશનની બેઠક ઉત્તર કોરિયાના શસ્ત્રોના પ્રદર્શન અને યુએસ-દક્ષિણ કોરિયાની સંયુક્ત લશ્કરી કવાયતના ચક્રમાં તાજેતરના અઠવાડિયામાં તીવ્રતામાં વધારો થતાં તણાવ વચ્ચે આવી હતી. ઉત્તર કોરિયાની સત્તાવાર કોરિયન સેન્ટ્રલ ન્યૂઝ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે કમિશનના સભ્યોએ સંરક્ષણ ક્ષમતાને મજબૂત કરવા અને સાથીઓની કવાયત દ્વારા ઊભા થયેલા જોખમનો સામનો કરવા માટે યુદ્ધની તૈયારીઓને પૂર્ણ કરવા સંબંધિત અનિશ્ચિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી, જેને ઉત્તર આક્રમણ રિહર્સલ તરીકે દર્શાવે છે.

ફ્રન્ટલાઈન હુમલાની યોજના: કિમ જોંગ ઉને દેશની ફ્રન્ટલાઈન હુમલાની યોજનાઓ અને વિવિધ લડાયક દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરી અને "વધુ વ્યવહારુ અને આક્રમક રીતે ઝડપ વધારવા" સાથે તેના પરમાણુ પ્રતિરોધકને મજબૂત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો, KCNAએ જણાવ્યું હતું. અહેવાલમાં ઉત્તરે જે દિશાઓ લેવાનો ઈરાદો છે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. KCNA એ દક્ષિણ કોરિયાના દેખાતા અસ્પષ્ટ નકશા પર અમુક સ્થળો તરફ ઈશારો કરતી વખતે અધિકારીઓ સાથે વાત કરતા કિમના ફોટા પણ પ્રકાશિત કર્યા હતા.

સર્વશ્રેષ્ઠ યુદ્ધનું અનુકરણ: યુએસ અને દક્ષિણ કોરિયાની સૈન્યએ ગયા મહિને વર્ષોમાં તેમની સૌથી મોટી ક્ષેત્રીય કવાયત હાથ ધરી હતી અને યુએસ એરક્રાફ્ટ કેરિયર સ્ટ્રાઈક ગ્રૂપ અને પરમાણુ-સક્ષમ યુએસ બોમ્બર્સને સંડોવતા સંયુક્ત નૌકાદળ અને હવાઈ દળની કવાયત અલગથી યોજી હતી. KCNA એ દાવો કર્યો હતો કે આ કવાયત ઉત્તર કોરિયા સામે સર્વશ્રેષ્ઠ યુદ્ધનું અનુકરણ કરે છે અને પ્યોંગયાંગ પર કબજો કરવા અને તેના નેતૃત્વને શિરચ્છેદ કરવાની ધમકીઓ સંભળાવે છે.

લશ્કરી તાલીમ વધુ તીવ્ર: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને દક્ષિણ કોરિયાએ તેમની કવાયતને રક્ષણાત્મક પ્રકૃતિ તરીકે વર્ણવી છે અને કહ્યું છે કે ઉત્તરના વિકસતા જોખમોનો સામનો કરવા માટે તે કવાયતનું વિસ્તરણ જરૂરી છે. દક્ષિણ કોરિયાની સરકારે કિમની ટિપ્પણીનો તરત જ જવાબ આપ્યો ન હતો. તંગદિલી લાંબી થવાની સંભાવના છે કારણ કે સાથી દેશો તેમની કવાયત ચાલુ રાખે છે અને ઉત્તર કોરિયા તેનો ઉપયોગ શસ્ત્રોના વિકાસને આગળ વધારવા અને તેની પરમાણુ-સક્ષમ મિસાઇલોને સંડોવતા લશ્કરી તાલીમને વધુ તીવ્ર બનાવવાના બહાના તરીકે કરે છે.

માહોલ તંગ: ઉત્તર કોરિયાનો અહેવાલ ત્યારે આવ્યો જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાના અધિકારીઓએ કહ્યું કે ઉત્તર કોરિયાના આંતર-કોરિયન સંપર્ક અને લશ્કરી હોટલાઇન પર સતત પાંચમા દિવસે દક્ષિણ કોરિયાના કોલનો જવાબ આપતો નથી. દક્ષિણ કોરિયાના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ગયા અઠવાડિયે દક્ષિણે ઉત્તર કોરિયાના સરહદી નગર કેસોંગમાં હાલમાં બંધ કરાયેલ સંયુક્ત ફેક્ટરી પાર્કમાં દક્ષિણ કોરિયાની સંપત્તિનો ઉપયોગ પરવાનગી વિના ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરવા ઉત્તર કોરિયાને વિનંતી કર્યા પછી ઉત્તર કોરિયાએ સંદેશાવ્યવહાર કાપી નાખ્યો.

