સ્ટોકહોમ: રોયલ સ્વીડિશ એકેડેમી ઓફ સાયન્સે સોમવારે બેન એસ. બર્નાન્કે (The Brookings Institution, Washington DC, USA), ડગ્લાસ ડબલ્યુ. ડાયમંડ (University of Chicago, IL, USA) ને આલ્ફ્રેડ નોબેલ 2022ની યાદમાં આર્થિક વિજ્ઞાનમાં સ્વેરીજેસ રિક્સબેંક યુએસએ, અને ફિલિપ એચ. ડાયબવિગ (Washington University in St. Louis, MO, USA) "બેંક અને નાણાકીય કટોકટી પર સંશોધન માટે" પુરસ્કાર એનાયત કર્યો. (2022 Nobel Prize in Economics )

આ વર્ષે ઇકોનોમિક સાયન્સમાં વિજેતાઓ

"આ વર્ષે ઇકોનોમિક સાયન્સમાં વિજેતાઓ, બેન બર્નાન્કે, ડગ્લાસ ડાયમંડ અને ફિલિપ ડાયબવિગ, ખાસ કરીને નાણાકીય કટોકટી દરમિયાન, અર્થતંત્રમાં બેંકોની ભૂમિકા વિશેની અમારી સમજમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. તેમના સંશોધનમાં એક રોયલ સ્વીડિશ એકેડેમી ઓફ સાયન્સનું એક પ્રકાશન મહત્વપૂર્ણ તારણ એ છે કે, બેંકના પતનને ટાળવું શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

આધુનિક બેંકિંગ સંશોધન, તે જણાવે છે, "આપણી પાસે બેંકો શા માટે છે, કટોકટીમાં તેમને કેવી રીતે ઓછી સંવેદનશીલ બનાવી શકાય અને બેંક કેવી રીતે પતન થાય છે તે નાણાકીય કટોકટી વધારે છે" તે સ્પષ્ટ કરે છે. આ સંશોધનનો પાયો બેન બર્નાન્કે, ડગ્લાસ ડાયમંડ અને ફિલિપ ડાયબવિગ દ્વારા 1980ના દાયકાની શરૂઆતમાં નાખ્યો હતો. નાણાકીય બજારોના નિયમન અને નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરવા માટે તેમના વિશ્લેષણો ખૂબ જ વ્યવહારુ મહત્વ ધરાવે છે.

"અર્થતંત્ર કાર્ય કરવા માટે, બચતને મૂડીરોકાણમાં જોડવી આવશ્યક છે. જો કે, અહીં એક સંઘર્ષ છે: બચતકારો અણધાર્યા ખર્ચના કિસ્સામાં તેમના નાણાંની તાત્કાલિક ઍક્સેસ ઇચ્છે છે, જ્યારે વ્યવસાયો અને મકાનમાલિકોને જાણવાની જરૂર છે કે તેઓને તેમની ચૂકવણી કરવાની ફરજ પાડવામાં આવશે નહીં. તેમની થિયરીમાં, ડાયમંડ અને ડાયબવિગ બતાવે છે કે બેંકો આ સમસ્યાનો શ્રેષ્ઠ ઉકેલ કેવી રીતે આપે છે. મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરીને જે ઘણા બચતકર્તાઓ પાસેથી થાપણો સ્વીકારે છે, બેંકો થાપણદારોને જ્યારે તેઓ ઈચ્છે ત્યારે તેમના નાણાં ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે, જ્યારે લાંબા ગાળાની ઓફર પણ કરે છે. ઉધાર લેનારાઓને લોન," રિલીઝ વાંચ્યું.

જો કે, તેમના પૃથ્થકરણે એ પણ દર્શાવ્યું હતું કે કેવી રીતે આ બે પ્રવૃત્તિઓનું સંયોજન બેંકોને તેમના નિકટવર્તી પતન વિશેની અફવાઓ માટે સંવેદનશીલ બનાવે છે, તે જણાવ્યું હતું. "જો મોટી સંખ્યામાં બચતકર્તાઓ એક સાથે તેમના નાણાં ઉપાડવા માટે બેંકમાં દોડે છે, તો અફવા એક સ્વયં પરિપૂર્ણ ભવિષ્યવાણી બની શકે છે - બેંક દોડે છે અને બેંક પડી ભાંગે છે. આ ખતરનાક ગતિશીલતાને સરકાર દ્વારા ડિપોઝિટ વીમો અને કાર્યવાહી દ્વારા અટકાવી શકાય છે. બેંકોના છેલ્લા ઉપાયના ધિરાણકર્તા તરીકે," તે ઉમેર્યું.