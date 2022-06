નવી દિલ્હી: કાબુલમાં ગુરુદ્વારા પર થયેલા આતંકવાદી હુમલા (attack on a gurudwara in Kabul) બાદ ભારતે અફઘાનિસ્તાનમાં રહેતા 100 થી વધુ શીખો અને હિન્દુઓને ઈ-વિઝા ( e-visas to Sikhs And Hindus) આપ્યા છે. સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, ગૃહ મંત્રાલયે આ લોકોને 'પ્રાયોરિટીના આધારે' ઈલેક્ટ્રોનિક વિઝા આપ્યા (online evisa afghanistan) છે.

હુમલામાં 2 લોકોના મોત : અફઘાનિસ્તાનની રાજધાનીમાં ગુરુદ્વારા પર થયેલા હુમલાની જવાબદારી આતંકવાદી જૂથ ઈસ્લામિક સ્ટેટ (IS)એ લીધી છે. આ હુમલામાં શીખ સમુદાયના સભ્ય સહિત બે લોકો માર્યા ગયા હતા. કાબુલમાં ગુરુદ્વારા પર થયેલા હુમલા બાદ, ભારતે 100 થી વધુ અફઘાન શીખો અને હિંદુઓને પ્રાથમિકતાના આધારે ઈ-વિઝા આપ્યા (Sikhs And Hindus in Afghanistan) છે.

આ પણ વાંચો : ISIS આતંકવાદી સંગઠને બનાવ્યું કાબુલમાં ગુરુદ્વારાને નિશાન

આતંકવાદી જૂથ દ્વારા હુમલાઓ : ઉલ્લેખનીય છે કે, ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં તાલિબાન સત્તામાં આવ્યા બાદથી અફઘાનિસ્તાન હરીફ સુન્ની મુસ્લિમ આતંકવાદી જૂથ ઈસ્લામિક સ્ટેટ દ્વારા સતત હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે, અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં શીખ ગુરુદ્વારા પર થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં બે લોકોના મોત થયા છે અને સાત લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. તાલિબાનના નેતૃત્વવાળી સરકારે શનિવારે આ માહિતી આપી હતી. કાબુલના કાર્ટ-એ-પરવાન વિસ્તારમાં સ્થિત ગુરુદ્વારામાં સવારે લગભગ 6.30 વાગ્યે ત્રણ વિસ્ફોટ (gurudwara attack in kabul) થયા હતા.

આ પણ વાંચો : કેમિકલ ફેક્ટરીમાં થયો ભયાનક વિસ્ફોટ, 133 લોકો ઈજાગ્રસ્ત

જાનહાનિની ​​સંખ્યામાં ઘટાડો : એરિયાના ન્યૂઝે કાબુલ પોલીસના પ્રવક્તા ખાલિદ ઝદરાનને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા દળો હુમલાને કાબૂમાં લેવામાં અને હુમલાખોરને ખતમ કરવામાં સક્ષમ હતા, જેથી જાનહાનિની ​​સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે. ઝદરાનના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિતોમાં એક સુરક્ષા ગાર્ડ અને એક હિન્દુ નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે.