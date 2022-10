ન્યૂયોર્ક: સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિ રૂચિરા કંબોજે (Permanent Representative of India Ruchira Kamboje) શુક્રવારે કહ્યું કે, યુક્રેનમાં તાજેતરના ઘટનાક્રમથી ભારત ખૂબ જ પરેશાન છે. તેમણે એ હકીકત પર ભાર મૂક્યો હતો કે, મતભેદોને ઉકેલવાનો એકમાત્ર રસ્તો સંવાદ છે. રશિયા વિરુદ્ધ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના પ્રસ્તાવમાં ભારતે વોટ ન આપ્યા બાદ (India will not vote against Russia in the United Nations) રૂચિરા પ્રેસને સંબોધિત કરી રહી હતી. ઠરાવમાં રશિયાના 'ગેરકાયદે લોકમત' અને યુક્રેનિયન પ્રદેશોના જોડાણની નિંદા કરવામાં આવી હતી અને હિંસાનો તાત્કાલિક અંત લાવવા માટે હાકલ કરવામાં આવી હતી.

કૂટનીતિના તમામ માર્ગો ખુલ્લા: 15 દેશોની સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે શુક્રવારે યુએસ અને અલ્બેનિયા દ્વારા રજૂ કરાયેલા ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પર મતદાન કર્યું હતું. ઠરાવ યુક્રેનની આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા પ્રાપ્ત સરહદોની અંદરના વિસ્તારોમાં ગેરકાયદે કહેવાતા લોકમતની રશિયાની નિંદાના સંબંધમાં હતો. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે શુક્રવારે યુક્રેનમાં લોકમતની નિંદા કરતા ઠરાવો પર યુએનએસસીમાં મતદાન કર્યું હતું. જોકે, રશિયાએ તેને વીટો કરી દીધો હોવાથી તે પસાર થઈ શક્યો ન હતો. જ્યારે ભારત, ચીન, ગેબોન અને બ્રાઝિલે મતદાનમાં ભાગ લીધો ન હતો. કંબોજે આ પ્રસ્તાવ પર ભારતનો પક્ષ લેતા કહ્યું કે, હિંસાનો તાત્કાલિક અંત લાવવા માટે સંબંધિત પક્ષો દ્વારા તમામ પ્રયાસો કરવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે મતભેદો અને વિવાદોને ઉકેલવા માટે વાતચીત જ એકમાત્ર જવાબ છે. યુએનએસસીમાં તેમના સંબોધન દરમિયાન, તેમણે કહ્યું કે મતભેદો અને વિવાદોને ઉકેલવા માટે વાતચીત એ એકમાત્ર જવાબ છે, ભલે તે ગમે તેટલું મુશ્કેલ હોય. આપણે શાંતિના માર્ગ માટે કૂટનીતિના તમામ માર્ગો ખુલ્લા રાખવા પડશે.

ભારતે લીઘો પ્રસ્તાવથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય: તેમણે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર ઉચ્ચ સ્તરીય સપ્તાહ દરમિયાન સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં તેમના તાજેતરના કાર્યક્રમોમાં વિદેશ પ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવેલા નિવેદનોને પણ પ્રકાશિત કર્યા. સમરકંદમાં SCO સમિટ (SCO Summit) દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને આપેલી સલાહનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે આ યુદ્ધનો યુગ ન હોઈ શકે. કંબોજે કહ્યું કે ભારત સંઘર્ષના નિરાકરણ અને શાંતિ વાટાઘાટોની વહેલી પુનઃ શરૂઆત માટે આતુર છે.વાંચોઃ પુતિને પશ્ચિમી દેશો પર રશિયાની ગેસ પાઈપલાઈનને નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવ્યો. યુએનના રાજદૂતે કહ્યું કે, સંઘર્ષની શરૂઆતથી જ ભારતની સ્થિતિ સ્પષ્ટ અને સુસંગત રહી છે. વૈશ્વિક વ્યવસ્થા યુનાઈટેડ નેશન્સ ચાર્ટરના સિદ્ધાંતો, આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને તમામ રાજ્યોની સાર્વભૌમત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાના આદર પર આધારિત છે. કંબોજે કહ્યું કે, રેટરિક કે તણાવ વધારવો એ કોઈના હિતમાં નથી. વાટાઘાટોના ટેબલ પર પાછા ફરવાનો માર્ગ શોધવો મહત્વપૂર્ણ છે. ઉભરતી પરિસ્થિતિની સંપૂર્ણતાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતે આ પ્રસ્તાવથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે.

યુક્રેન યુદ્ધના લીધે અસંખ્ય લોકોના જીવ ગયા: પુતિને (Putin declares Ukrainian regions part of Russia) શુક્રવારે દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કર્યા અને ઔપચારિક રીતે ચાર પ્રદેશોના વિલીનીકરણની જાહેરાત કરી - ડોનેટ્સક, લુહાન્સ્ક, ખેરસન અને ઝાપોરિઝ્ઝ્યા. રશિયાના આ પગલાની વિશ્વભરમાં વ્યાપક ટીકા થઈ હતી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે જાહેરાત કરી કે તે રશિયા પર 'ગંભીર અને ગંભીર પ્રતિબંધો' લાદશે. દરમિયાન, યુએસ સ્ટેટ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ એન્ટોની બ્લિંકને જણાવ્યું હતું કે યુક્રેનની આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા પ્રાપ્ત સરહદોને બદલવાના રશિયાના કપટપૂર્ણ પ્રયાસને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢે છે. તેમણે કહ્યું, અમે રશિયાને જવાબદાર ઠેરવવા, વૈશ્વિક વાણિજ્યમાંથી રશિયાની સૈન્યને દૂર કરવા અને આક્રમકતા અને પ્રોજેક્ટ પાવર જાળવવાની તેની ક્ષમતાને ગંભીરપણે મર્યાદિત કરવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના શક્તિશાળી, સંકલિત પ્રયાસો ચાલુ રાખીશું. આ પહેલા મંગળવારે પ્રેસ સાથે વાત કરતા કંબોજે કહ્યું હતું કે, યુક્રેન યુદ્ધના પરિણામે અસંખ્ય લોકોના જીવ ગયા છે.

ભારતનો અભિગમ માનવ-કેન્દ્રિત: તેમણે કહ્યું કે, લાખો લોકો ખાસ કરીને મહિલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ધો બેઘર થઈ ગયા છે અને પડોશી દેશોમાં આશરો લઈ રહ્યા છે. સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે. યુએનએસસી બ્રીફિંગ દરમિયાન, યુએનના રાજદૂતે એ પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે, યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ પ્રત્યે ભારતનો અભિગમ માનવ-કેન્દ્રિત હશે કારણ કે, ભારત નિશ્ચિતપણે માને છે કે વૈશ્વિક વ્યવસ્થા UN ચાર્ટરમાં સમાવિષ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના આધારે ચાલવી જોઈએ.