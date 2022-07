વોશિંગ્ટન: વૃદ્ધ લોકો કરતાં યુવાનોને દારૂના સેવનથી વધુ સ્વાસ્થ્ય જોખમોનો સામનો કરવો (how much alcohol will be right for health) પડે છે. રિસર્ચ જર્નલ 'લેન્સેટ'માં (report of The Lancet) શુક્રવારે પ્રકાશિત થયેલા વૈશ્વિક અભ્યાસમાં આ વાત કહેવામાં (Which Age Is Perfect For Alcohol Drink) આવી છે. ભૌગોલિક પ્રદેશ, ઉંમર, લિંગ અને વર્ષ દ્વારા આલ્કોહોલ સાથે સંકળાયેલા જોખમને જોવા માટેનો આ પહેલો અભ્યાસ છે. તેણે ઉમેર્યું હતું કે, વિશ્વભરમાં આલ્કોહોલના સેવનની ભલામણો વય (How much alcohol should you drink) અને સ્થાન પર આધારિત હોવી જોઈએ, જેમાં 15-39 વર્ષની વયના પુરૂષોને લક્ષ્યાંકિત કરતી કડક (Perfect Age Of Alcohol Drink) માર્ગદર્શિકા છે.

આ પણ વાંચો: કેન્દ્ર દ્વારા દેશના તમામ રાજ્યોને મંકીપોક્સના શંકાસ્પદ કેસોની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ

હાનિકારક માત્રામાં આલ્કોહોલનું સેવન: અભ્યાસ કહે છે કે, આ વયજૂથમાં આલ્કોહોલનું સેવન કરવાથી સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમ વધી જાય છે. અભ્યાસ એ પણ સૂચવે છે કે, 40 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના પુખ્ત વયના લોકોને જો કોઈ ગંભીર બીમારી ન હોય તો મધ્યમ માત્રામાં આલ્કોહોલ પીવાથી થોડો ફાયદો થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, આ જૂથને હૃદય રોગ, હાર્ટ એટેક અને ડાયાબિટીસનું જોખમ ઓછું છે. સંશોધકોએ ગણતરી કરી હતી કે, 204 દેશોમાં આલ્કોહોલના વપરાશના અંદાજના આધારે 2020માં 1.34 અબજ લોકોએ હાનિકારક માત્રામાં આલ્કોહોલનું સેવન કર્યું હતું.

આ પણ વાંચો: મોહમ્મદ ઝુબેરની જામીન અરજી પર આજે નિર્ણય, જાણો શું હતો મામલો

સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણા જોખમો: સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે, દરેક પ્રદેશમાં, અસુરક્ષિત માત્રામાં આલ્કોહોલનું સેવન કરનાર વસ્તીનો સૌથી મોટો વર્ગ 15-39 વર્ષની વયના પુરુષો હતા અને આ વયજૂથના લોકોને આલ્કોહોલ પીવાથી કોઈ સ્વાસ્થ્ય લાભ થતો નથી પરંતુ તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણા જોખમો છે. તેમણે કહ્યું કે, આ વય જૂથના લોકોમાં લગભગ 60 ટકા ઇજાઓ દારૂ સંબંધિત ઘટનાઓને કારણે છે, જેમાં મોટર વાહન અકસ્માતો, આત્મહત્યા અને હત્યાનો સમાવેશ થાય છે.