કાબુલઃ અફઘાનિસ્તાનના હેરાત પ્રાંતની એક મસ્જિદમાં બ્લાસ્ટ થયાના સમાચાર છે. (An explosion at a mosque in Afghanistan's Herat province) મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, હેરાત પ્રાંતની ગુજરગાહ મસ્જિદમાં (Gujargah Masjid in Blast) થયેલા વિસ્ફોટમાં ઇમામ મૌલવી મુજીબ રહેમાન અન્સારી સહિત 14 લોકોના મોત થયા છે. તાલિબાનના અધિકારીઓએ હેરાત શહેરમાં એક મસ્જિદમાં વિસ્ફોટની પુષ્ટિ કરી છે. જો કે, તેમણે વિસ્ફોટમાં કેટલા લોકોના મોત થયા તેની વિગતો શેર કરી ન હતી.કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ હુમલા પાછળ ISIS ખોરાસનનો હાથ છે (ISIS is an arm of Khorasan). જો કે, તાલિબાને હજુ સુધી આ અંગે કોઈ માહિતી આપી નથી.

આ પણ વાંચો: જાણો કેવી રીતેપાકિસ્તાનમાં પૂરની સ્થિતિ વણસી, મૃત્યુઆંકમાં સતત વધારો

આત્મઘાતી હુમલો મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર ગુજરગાહ મસ્જિદમાં શુક્રવારની નમાજ દરમિયાન કુલ બે બ્લાસ્ટ થયા હતા. મૌલવી મુજીબ રહેમાન મસ્જિદના મુખ્ય ઈમામ હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ફિદાયીન હુમલામાં બે લોકો સામેલ હતા. પહેલો વિસ્ફોટ મસ્જિદની અંદર કતારમાં થયો હતો, જેમાં મૌલવી મુજીબ રહેમાન સામેલ હતા, જ્યારે બીજો આત્મઘાતી હુમલો મસ્જિદની બહાર થયો હતો. જેમાં ISIS ખોરાસાનના ત્રણ આતંકીઓ માર્યા ગયા હતા. તાલિબાને 15 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ અફઘાનિસ્તાનમાં સત્તા કબજે કરી હતી. આ પછી, ISKP(Islamic State Khorasan Province) દેશમાં તાલિબાન માટે સૌથી મોટો ખતરો બનીને ઉભરી આવ્યો છે. તાજેતરના દિવસોમાં હેરાત સહિત દેશના ઘણા ભાગોમાં તાલિબાન અને ISKP વચ્ચે સંઘર્ષ થયો છે.