ટોક્યોઃ જાપાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન શિન્ઝો આબેને ગોળી મારી (Former Prime Minister Shinzo Abe has been shot) દેવામાં આવી હતી. ગોળી શિન્ઝો આબેની છાતીમાં વાગી, તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. હાલમાં, આબેની સ્થિતિ નાજુક છે કારણ કે, તેમને ઘણું લોહી વહી ગયું છે. પોલીસે શંકાસ્પદ હુમલાખોરની ધરપકડ કરી છે.

શંકાસ્પદને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો: પૂર્વ પીએમ શિન્ઝો આબે પર (Former Prime Minister Shinzo Abe has been shot) હુમલો નારા શહેરમાં થયો હતો. ઘટના સમયે તેઓ ભાષણ આપી રહ્યા હતા. અચાનક આબે નીચે પડી (hinzo Abe has been shot) ગયા. તેના શરીરમાંથી લોહી પણ નીકળી રહ્યું હતું. શિન્ઝો આબેના અચાનક પડી જવાને કારણે ત્યાં હાજર લોકોને કંઈ સમજાયું નહીં. પરંતુ આ દરમિયાન કેટલાક લોકોએ ત્યાં ગોળીબાર જેવો અવાજ સાંભળ્યો હતો. હાલ એક શંકાસ્પદને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે.

વીડિયો ફૂટેજ આવ્યા સામે: હુમલા બાદના કેટલાક વીડિયો ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. આમાં ત્યાં નાસભાગની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. પૂર્વ વડાપ્રધાન શિન્ઝો આબેએ ખરાબ તબિયતને કારણે વર્ષ 2020માં વડાપ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેઓ ઘણા સમયથી બીમાર હતા.