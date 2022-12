અફઘાનિસ્તાન: રાજધાની કાબુલમાં ચીનના એક ગેસ્ટ હાઉસમાં જોરદાર વિસ્ફોટ અને ગોળીબાર થયો (blast shots near guest house frequented by Chinese) છે. સમાચાર એજન્સી એએફપીએ એક પ્રત્યક્ષદર્શીના હવાલાથી આ માહિતી આપી (guest house frequented by Chinese in Kabul)છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ગેસ્ટ હાઉસ અફઘાનિસ્તાનમાં ચીનના બિઝનેસ વિઝિટર્સ વચ્ચે ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ વિસ્ફોટ કાબુલના મુખ્ય વ્યાપારી વિસ્તારો પૈકીના એક શહેર-એ-નૌમાં થયો હતો. જો કે, કોઈપણ સુરક્ષા અધિકારીએ આ અંગે તાત્કાલિક કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી.

ગેસ્ટ હાઉસમાં જોરદાર વિસ્ફોટ અને ગોળીબાર: પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ એએફપીને જણાવ્યું કે તે જોરદાર ધડાકો હતો અને ત્યારબાદ ભારે ગોળીબાર થયો હતો. તાલિબાનની સત્તામાં વાપસી બાદથી મોટી સંખ્યામાં ચીની ઉદ્યોગપતિઓ અફઘાનિસ્તાનની મુલાકાતે છે. બેઇજિંગ શાસનને સત્તાવાર રીતે માન્યતા ન હોવા છતાં, તેની પાસે સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત દૂતાવાસ પણ છે. જો કે તાલિબાન ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં સત્તામાં પાછા ફર્યા બાદ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં સુધારાનો દાવો કરી રહ્યું છે, પરંતુ દેશમાં અનેક બોમ્બ ધડાકા અને હુમલાઓ થયા છે. ઘણા લોકો દાવો કરે છે કે આ હુમલા પાછળ સ્થાનિક ISIનો હાથ છે.

હુમલા પાછળ સ્થાનિક ISIનો હાથ: રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે સશસ્ત્ર માણસોએ મધ્ય કાબુલમાં એક બિલ્ડિંગની અંદર ગોળીબાર કર્યો જ્યાં કેટલાક વિદેશીઓ રહેતા હતા. મધ્ય કાબુલના શહેર-એ-નૌ વિસ્તારના રહેવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ બાદ વિસ્તારમાં ગોળીબાર ચાલુ રહ્યો હતો. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ હુમલો એક હોટલમાં કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાં સામાન્ય રીતે ચીની લોકો અને અન્ય વિદેશીઓ રહે છે.