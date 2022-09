ઇજિપ્ત: ઇજિપ્તની પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સુએઝના ઉત્તરપૂર્વીય ગવર્નરેટમાં (northeastern governorate of Suez) ડબલ ડેકર બસ પલટી જતાં ઓછામાં ઓછા પાંચ લોકોના મોત થયા હતા અને અન્ય 50 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઈજિપ્તના કૈરો-ઈન સોખના રોડ (Cairo in Sokhna road in Egypt accident) પર શુક્રવારે આ અકસ્માત થયો હતો અને ઈમરજન્સી પોલીસ ઓપરેશન્સ રૂમના જણાવ્યા અનુસાર તમામ ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો બોમ્બે હાઈકોર્ટે બિલ ગેટ્સને પાઠવી નોટિસ, મૃતકના પરિજનોએ 1000 કરોડનું માંગ્યું વળતર

ઇજિપ્તમાં ટ્રાફિક અકસ્માતો સામાન્ય સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર શુક્રવારે અગાઉ, ત્રણ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 10 અન્ય લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જ્યારે એક બંધ રેલ્વે ક્રોસિંગ પોઇન્ટ પર ગેરકાયદેસર રીતે ડ્રાઇવિંગ કરતી એક મિનિબસ નોર્થન ઇજિપ્તના શહેર ફેકૌસમાં (northern Egyptian city of Faqous) પસાર થતી ટ્રેન સાથે અથડાઇ હતી. ઇજિપ્તમાં, ટ્રાફિક અકસ્માતો સામાન્ય છે અને દર વર્ષે હજારો લોકો આવા અક્સમાતોમાં પોતાના જીવ ગુમાવે છે.

આ પણ વાંચો શ્રીલંકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ગોટાબાયા રાજપક્ષે થાઈલેન્ડથી વતન તરફ વળ્યા

નવા રસ્તાઓ અને પુલોનું નિર્માણ સિન્હુઆ ન્યૂઝ એજન્સીએ (Xinhua News Agency) અહેવાલ આપ્યો છે કે, મોટા ભાગના અકસ્માતો ઝડપ, રસ્તાઓની નબળી જાળવણી અને ટ્રાફિક કાયદાના ઢીલા અમલને કારણે થાય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ઇજિપ્ત ટ્રાફિક અકસ્માતોને (Egypt traffic accidents) ઘટાડવા માટે નવા રસ્તાઓ અને પુલોનું નિર્માણ કરીને અને જૂનાનું સમારકામ કરીને તેના રોડ નેટવર્કને અપગ્રેડ કરી રહ્યું છે.