નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી હાઈકોર્ટે હોલીવુડ એક્ટર અને પ્રોગ્રામ પ્રેઝન્ટર બેર ગ્રિલ્સને સમન્સ મોકલ્યું (Delhi High Court issues summons to Bear Grylls) છે. ભારતીય કોન્ટેન્ટ ક્રીયેટર અરમાન શર્માએ બેર ગ્રિલ્સના કાર્યક્રમ ગેટ આઉટ અલાઈવ વિથ બેર ગ્રિલ્સના કોપીરાઈટ અંગે અરજી દાખલ કરી (Get Out Alive With Bear Grylls) છે. અરમાન શર્માનો દાવો છે કે વર્ષ 2009માં તેણે ડિસ્કવરી ચેનલને આ વિચાર રજૂ કર્યો હતો. તે સમયે ડિસ્કવરીએ તેનો વિચાર નકારી કાઢ્યો હતો, જ્યારે હાલનો શો 2013થી શરૂ થયો છે. અરમાન શર્માએ જણાવ્યું કે તેણે છેલ્લા શ્વાસ સુધી નામનો કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો (summons to hollywood actor bear grylls) હતો. કોર્ટે આ મામલે અમેરિકન ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર વોર્નર બ્રધર્સ ડિસ્કવરી અને નેશનલ જિયોગ્રાફી ચેનલોને પણ સમન્સ જારી કર્યા છે. (man vs wild)

જસ્ટિસ અમિત બંસલની ખંડપીઠે આ મામલાની સુનાવણી કરતી વખતે સંબંધિત તમામ પક્ષકારોને સમન્સ જારી કરીને આગામી સુનાવણી પર તેમનો જવાબ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. અરમાન શર્માની અરજી પર કોર્ટે આ મામલે માત્ર બેર ગ્રિલ્સને જ નહીં પરંતુ ડિસ્કવરી ચેનલના નિર્માતા વોર્નર બ્રધર્સ નેશનલ જિયોગ્રાફી ચેનલ અને હોટસ્ટારને પણ સમન્સ જારી કર્યા છે. અરમાન શર્માએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે તેણે વર્ષ 2009માં ડિસ્કવરી ચેનલ સામે તેનો પ્રોજેક્ટ મૂક્યો હતો, જે તેણે કહ્યું હતું કે તે તેની ચેનલના કન્ટેન્ટ પ્રમાણે યોગ્ય નથી. આ પછી, તેને આ પ્રોગ્રામ વિશે વર્ષ 2022 માં જ ખબર પડી, જ્યારે તેણે તેને હોટસ્ટાર પર જોયો. જો કે આ કાર્યક્રમ વર્ષ 2013 થી ચાલી રહ્યો છે.

આ કાર્યક્રમમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિથી લઈને ભારતના વડાપ્રધાન સુધી બેર ગ્રિલ્સે ભાગ લીધો છે. ડિસ્કવરી ચેનલ પર પ્રસારિત થયેલ બેર ગ્રિલ્સનો કાર્યક્રમ ગેટ આઉટ ઓલ આઉટ વિથ બેર ગ્રિલ્સ એક જાણીતો કાર્યક્રમ છે. કાર્યક્રમમાં વિશ્વભરની વિવિધ સેલિબ્રિટીઓને ઓછામાં ઓછા સંસાધનો સાથે જંગલમાં રહેવાની રીતો અને કેવી રીતે જીવી શકાય તે વિશે પરિચય આપવામાં આવે છે. તત્કાલીન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાથી લઈને વર્તમાન ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ ચુક્યા છે. તે વિશ્વની વિવિધ કોતરો અને જંગલોમાં ભ્રમણ કરે છે અને લોકોને આદિમ રીતે જીવન બચાવવા વિશે માહિતગાર કરે છે.