ગાઝા સિટી (પેલેસ્ટાઈન): સતત હુમલા દરમિયાન ઈઝરાયલે ગાઝામાં સ્ટ્રીપ પર ઘણા (Israel air raids in Gaza) વર્ષોથી ઘેરાયેલા 11 બાળકો સહિત 36 પેલેસ્ટાઈનીઓને મારી નાખ્યા (Palestinians killed by Israel) છે. યુદ્ધવિરામના અહેવાલો વચ્ચે, ગાઝાના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે સાંજે ગાઝામાં વધુ 5 લોકો માર્યા (ceasfire between Israel and Palestine) ગયા હતા. "11 બાળકો અને 4 મહિલાઓ સહિત 36 શહીદ અને 311 ઘાયલ થયા હતા."

નાગરિકોની સુરક્ષા: યુએન હ્યુમન રાઇટ્સે રવિવારે સાંજે એક ટ્વિટમાં પુષ્ટિ કરી (Israel air raids in Gaza latest update) હતી કે, 5 વધુ મૃત્યુ નોંધાયાની થોડી મિનિટો પહેલાં અત્યાર સુધીમાં 32 પેલેસ્ટિનિયન માર્યા ગયા હતા. યુએન બોડી, ઐતિહાસિક (attack on gaza) રીતે જોવામાં આવે છે તેમ, 'પુલિંગ-માય-પંચ' અભિગમ અપનાવ્યો, ઇઝરાયલી અને પેલેસ્ટિનિયન સશસ્ત્ર જૂથો બંનેને નાગરિકોની સુરક્ષા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવતાવાદી કાયદાનો આદર કરવા હાકલ કરે છે.

નાગરિકોની સુરક્ષા માટે આદર: શુક્રવારથી સતત વધતી જતી (israel palestine conflict) અવરોધિત પટ્ટી પર નાગરિક જાનહાનિના ઉચ્ચ સ્તરે એલાર્મ. માર્યા ગયેલા 32 પેલેસ્ટિનિયનમાંથી, અમે 6 બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 10 નાગરિકોની ચકાસણી કરી છે. એએફપી અનુસાર " ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટિનિયન સશસ્ત્ર જૂથો માટે IHL સિદ્ધાંતો હોવા જોઈએ નાગરિકોની સુરક્ષા માટે આદર, "દરમિયાન, ઇઝરાયેલ ગાઝામાં પેલેસ્ટિનિયન અધિકારીઓ સાથે ત્રણ દિવસની તીવ્ર અથડામણ પછી ઇજિપ્તના પ્રસ્તાવિત સમાધાન માટે રવિવારે સંમત થયું હતું, એક ઇજિપ્તીયન સ્ત્રોતે જણાવ્યું હતું.

સૌથી ખરાબ લડાઈ: વાતચીતોએ આશા ઊભી કરી છે કે, ઇજિપ્ત ગાઝામાં સૌથી ખરાબ લડાઈને સમાપ્ત કરવા માટે સોદો કરવામાં મદદ કરી શકે છે, કારણ કે ગયા વર્ષના 11-દિવસીય યુદ્ધમાં લગભગ 2.3 મિલિયન પેલેસ્ટિનિયનોના ઘર, ગરીબ દરિયાકાંઠાના પ્રદેશને તબાહ થઈ ગયો હતો. શુક્રવારથી, ઇઝરાયેલે ગાઝામાં ઇસ્લામિક જેહાદના લક્ષ્યો પર ભારે હવાઈ અને આર્ટિલરી બોમ્બમારો કર્યો છે, જેના જવાબમાં આતંકવાદીઓએ સેંકડો રોકેટ છોડ્યા છે.

યુદ્ધવિરામનો "સ્વીકાર": આરોગ્ય અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, છ બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 32 પેલેસ્ટિનિયનો માર્યા ગયા હતા, અને એન્ક્લેવમાં 275 લોકો ઘાયલ થયા હતા, જ્યાં ઘણી ઇમારતો કાટમાળ હેઠળ દટાઈ ગઈ હતી. બે ઇઝરાયેલીઓ શ્રાપનેલથી ઘાયલ થયા છે, અને અન્યને ગાઝામાંથી છોડવામાં આવેલા રોકેટના આડશમાંથી આશ્રય લેવાની ફરજ પડી છે. ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફતાહ અલ-સીસીએ કહ્યું છે કે, અધિકારીઓ હિંસા ઘટાડવા માટે બંને પક્ષો સાથે ચોવીસ કલાક વાત કરી રહ્યા છે. કૈરોમાં એક સુરક્ષા સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયલે યુદ્ધવિરામનો "સ્વીકાર" કર્યો છે, અને ઉમેર્યું હતું કે, કૈરો પેલેસ્ટિનિયન પ્રતિસાદની રાહ જોઈ રહ્યું હતું.