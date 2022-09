આર્જેન્ટિના: આર્જેન્ટિનાના તુકુમાન આરોગ્ય અધિકારીઓએ શનિવારે ન્યુમોનિયાના ચાર મૃત્યુને લીજનનેયર્સ રોગ સાથે જોડ્યા છે. બ્યુનોસ એરેસ ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે, ઉત્તર-પશ્ચિમ પ્રાંતના એક ક્લિનિકમાં ચાર લોકો લિજીયોનેયર્સ રોગથી (four death due to Legionnaires disease in Argentine) મૃત્યુ પામ્યા હતા, જે ફેફસાના પ્રમાણમાં દુર્લભ બેક્ટેરિયલ રોગ છે. આરોગ્ય પ્રધાન કાર્લા વિઝોટીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, ચારમાં ડબલ ન્યુમોનિયાના મૂળ કારણ તરીકે લિજીયોનેયર્સને ઓળખવામાં આવ્યા હતા, જેમને ખૂબ તાવ, શરીરમાં દુખાવો અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હતી. સોમવારથી તમામ મૃત્યુ સાન મિગુએલ ડી તુકુમન શહેરમાં એક જ ક્લિનિકમાં થયા છે.

આ રોગ પ્રથમ વખત ક્યા દેખાયો શનિવારે સવારે, અંતર્ગત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ધરાવતા અન્ય 48 વર્ષીય વ્યક્તિનું અવસાન થયું. બ્યુનોસ આયર્સ ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, ક્લિનિકમાં સર્જરી કરાવનાર 70 વર્ષીય મહિલાનું પણ આ જ રોગથી મૃત્યુ થયું હતું. પ્રાંતીય અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અન્ય સાત બિન-જીવલેણ કેસો ઓળખવામાં આવ્યા છે, જે બધા એક જ સમાન છે અને લગભગ તમામ ક્લિનિક કામદારો સાથે જોડાયેલા છે. આ રોગ પ્રથમ વખત 1976 માં US શહેર ફિલાડેલ્ફિયામાં US સૈન્યની બેઠકમાં દેખાયો હતો. જે સંભવતઃ દૂષિત પાણી અથવા અશુદ્ધ એર કન્ડીશનીંગ સિસ્ટમને કારણે હતું.

ઇમેટ કંટ્રોલ સિસ્ટમની તપાસ શરુ જ્યારે તુકુમનમાં પ્રથમ વખત રોગચાળો જોવા મળ્યો હતો, ત્યારે ડોકટરોએ પીડિતોની COVID-19, ફ્લૂ અને હંટાવાયરસ માટે પરીક્ષણ કર્યું હતું, પરંતુ કોઈ હકારાત્મક પરિણામો મળ્યાં નથી. ત્યારબાદ સેમ્પલ બ્યુનોસ એરેસની પ્રતિષ્ઠિત ANLIS-Malbran સંસ્થાને મોકલવામાં આવ્યા હતા. રિસર્ચ બોડીના પરીક્ષણોએ લીજનનેયર્સ તરફ ધ્યાન દોર્યું. બુધવારે, પ્રાંતીય આરોગ્ય પ્રધાન લુઇસ મેડિના રુઇઝે કહ્યું કે, ઝેરી અને પર્યાવરણીય કારણોને નકારી શકાય નહીં. તેમણે કહ્યું કે, ક્લિનિકની ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ સિસ્ટમની (Climate control system) તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

બેક્ટેરિયલ ચેપ છે બ્યુનોસ એરેસ ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે, વિઝોટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, અધિકારીઓ ક્લિનિક દર્દીઓ અને સ્ટાફ માટે સલામત છે તેની ખાતરી કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. હેક્ટર સેલ, તુકુમન પ્રોવિન્સિયલ મેડિકલ કોલેજના પ્રમુખ, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં બેક્ટેરિયલ ચેપને "આક્રમક" તરીકે વર્ણવ્યું હતું. પરંતુ તેણે કહ્યું કે, તે સામાન્ય રીતે વ્યક્તિથી બીજામાં ફેલાતું નથી અને જે લોકો 11 ચેપગ્રસ્ત લોકોમાંથી કોઈના પણ નજીકના સંપર્કમાં આવ્યા હતા તેઓમાં કોઈ લક્ષણો જોવા મળ્યા નથી.