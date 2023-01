વોશિંગ્ટનઃ વર્જિનિયામાં રિચનેક એલિમેન્ટરી સ્કૂલમાં છ વર્ષના બાળકે શિક્ષક પર ગોળીબાર (6 year old shoots teacher in Virginia school) કર્યો હતો. ઘટના બાદ પોલીસે બાળકને કસ્ટડીમાં (SIX YEAR OLD BOY IN CUSTODY) લીધો હતો. પોલીસ વડાએ જણાવ્યું કે 30 વર્ષીય મહિલા શિક્ષકને વર્ગખંડમાં ગોળી વાગી હતી. પોલીસે ભારપૂર્વક કહ્યું કે 'આ આકસ્મિક ગોળીબાર નથી. પોલીસ વિભાગે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં આરોપી વિદ્યાર્થીને કસ્ટડીમાં લેવાની જાહેરાત કરી હતી. તેણે વધુમાં કહ્યું કે, પીડિતાની ઓળખ શિક્ષક તરીકે થઈ છે. શિક્ષકની ઇજાઓ જીવલેણ હોવાનું માનવામાં આવે છે.

એક રાઉન્ડ ફાયર: પોલીસ વડા સ્ટીવ ડ્રુએ જણાવ્યું કે છ વર્ષના છોકરાને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. ડ્રુએ કહ્યું કે પોલીસ વિભાગ છોકરાને સેવાઓ આપવા અને તેના વિશે વધુ માહિતી એકઠી કરવા કોમનવેલ્થ એટર્ની અને અન્ય કેટલીક એજન્સીઓના સંપર્કમાં છે. તેણે કહ્યું કે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. વિદ્યાર્થીની પાસે બંદૂક હતી. સ્ટીવ ડ્રૂના જણાવ્યા અનુસાર, માત્ર એક રાઉન્ડ ફાયર(SHOOTING TEACHER AT ELEMENTARY SCHOOL) કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલા શિક્ષિકાને સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી અને તેને ડોક્ટરો દ્વારા નજીકથી નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવી હતી. આ ઘટના પ્રથમ વર્ગના વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક વચ્ચેના વિવાદ બાદ બની હતી.

આ પણ વાંચો: મેક્સિકોઃ અજાણ્યા લોકો દ્વારા જેલમાં હુમલો, 14ના મોત

તબિયતમાં થોડો સુધારો: શુક્રવારે, સ્ટીવ ડ્રૂએ જણાવ્યું હતું કે શિક્ષકની ઇજાઓ જીવન માટે જોખમી માનવામાં આવે છે. જો કે, તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા અપડેટ મુજબ તેમની તબિયતમાં થોડો સુધારો થયો છે. આ ઘટનામાં અન્ય કોઈ વિદ્યાર્થીઓ સામેલ નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે "આ મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. કેટલાક પ્રશ્નો છે જે અમે પૂછવા અને શોધવા માંગીએ છીએ. મારે જાણવું છે કે તે બંદૂક ક્યાંથી આવી, શું પરિસ્થિતિ હતી." પબ્લિક સ્કૂલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ જ્યોર્જ પાર્કરે જણાવ્યું હતું કે રિચનેક એલિમેન્ટરી સ્કૂલ સોમવારે બંધ રહેશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા પાર્કરે કહ્યું, 'હું આઘાતમાં છું, અને હું નિરાશ છું. પાર્કરે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેણીએ બાળકોને શિક્ષિત કરવા અને સુરક્ષિત રાખવાની જરૂર છે.