ક્વિટો: ઇક્વાડોરની રાજધાની ક્વિટોમાં ભારે વરસાદને પગલે મંગળવારે મોડી રાત્રે થયેલા ભૂસ્ખલનમાં (Landslide in Quito, the capital of Ecuador)ઓછામાં ઓછા 24 લોકોના મોત થયા છે અને 48 લોકો ઘાયલ થયા છે. ક્વિટો સુરક્ષા વિભાગે (Quito Security Department)જણાવ્યું હતું કે લગભગ 24 કલાક સુધી ચાલેલા વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલનમાં ( Landslide in Quito)આઠ મકાનો ધરાશાયી થયા હતા અને અન્ય કેટલાકને નુકસાન થયું હતું. સત્તાવાળાઓએ અન્ય 12 લોકોના ગુમ થવાની માહિતી પણ આપી છે.

ભારે વરસાદને પગલે ભૂસ્ખલન

સાક્ષી ઇમેલ્ડા પચ્ચોએ કહ્યું કે તેણીને લાગ્યું કે તેણીનું ઘર ધ્રૂજી રહ્યું છે જાણે કે ભૂકંપ આવ્યો હોય, અને પછી અચાનક કાદવવાળું પાણી દરવાજા અને બારીઓમાંથી રેડવાનું શરૂ કર્યું. પચોકોએ કહ્યું કે, મારા ચાર વર્ષના બાળકનો હાથ પકડીને હું મુશ્કેલીથી સીડી તરફ દોડ્યો અને છત પર ચઢી ગયો. પરંતુ આ દરમિયાન અચાનક દિવાલો પડવા લાગી.

એક માતા અને પુત્રી પાણીમાં વહી ગયા

તેણે આગળ કહ્યું, 'અમે પહેલા માળે પડોશીઓ માટે બૂમો પાડવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તેમાં રહેતી એક માતા અને પુત્રી પાણીમાં વહી ગયા. મેં વિચાર્યું કે હું મારા પુત્ર સાથે મરી જઈશ, પરંતુ અમે બચી ગયા.

