ઇરાકના દક્ષિણી શહેર બસરામાં બોમ્બ વિસ્ફોટ

'ગવર્નર અસદ અલ-ઈદાનીનું નિવેદન આ કાર વિસ્ફોટ નથી

બસરા મુખ્યત્વે શિયા પ્રભુત્વ ધરાવે છે

ઇરાક: દક્ષિણી શહેર બસરાનો મધ્ય ભાગ મંગળવારે કાર બોમ્બથી હચમચી (Central Area Of Basra Devastated Bomb Blast) ગયો હતો. આ કાર બોમ્બ વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા ચાર લોકોનો જીવ ગયો (In Bomb Blast At Least Four People Killed) છે અને 20 લોકો ઘાયલ (20 people seriously injured) થયા હોવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. પોલીસ અને હોસ્પિટલના સૂત્રોના માધ્યમથી આ માહિતી આપવામાં આવી છે. ત્યારે સ્થાનિક અહેવાલો અનુસાર, કાર વિસ્ફોટ હોસ્પિટલની નજીક સ્થિત એક રેસ્ટોરન્ટની સામે થયો હતો. આ વિસ્ફોટ કેવી રીતે થયો તે હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી જોકે વિસ્ફોટ પછી આકાશ કાળા ધુમાડાથી ગોટેગોટા છવાઈ ગયા હતા. હજુ સુધી આ હુમલાની જવાબદારી કોઇએ લીધી નથી.

સ્થાનિક મીડિયાના હવાલો 12 લોકોના મૃત્યુના સમાચાર

સ્થાનિક મીડિયાના હવાલાના માધ્યમથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ કાર બોમ્બ વિસ્ફોટોમાં અત્યાર સુધી કુલ 12 લોકોના મૃત્યુંના સમાચાર મળ્યા છે, જ્યારે 25 લોકો ગંભીર હાલતમાં છે. સ્થાનિક અહેવાલો દ્વારા શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે, આ એક કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ હતો, પરંતુ બસરાના 'ગવર્નર અસદ અલ-ઈદાનીએ' (Basra 'Governor Asad al-Idani) ઘટનાસ્થળની મુલાકાત (Governor Asad al-Idani' visits the scene) દરમિયાન મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, આ એક મોટરસાઇકલમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. જો કે હજુ સુધીએ સ્પષ્ટ થયું નથી કે બોમ્બ મોટરસાઈકલમાં મુકવામાં આવ્યો હતો કે પછી તે આત્મઘાતી હુમલો હતો. રાજ્યપાલના નિવેદન પ્રમાણે પ્રાથમિક આંકડાઓ અનુસાર બે લોકો માર્યા ગયા છે અને અન્ય બે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. આ સાથે વિસ્ફોટને કારણે બે કારમાં આગ લાગી હતી.

વિસ્ફોટ રિપબ્લિક હોસ્પિટલ પાસે થયો હોવાના સમાચાર

આ વિસ્ફોટ બસરાના મધ્ય ભાગમાં આવેલ રિપબ્લિક હોસ્પિટલ (Bashara Republic Hospital) પાસે થયો હતો. સ્થાનિક મીડિયાએ વિસ્ફોટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સ્થળ પરથી ધુમાડો નીકળતો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. જો કે, બસરાના ગવર્નરે તેને મોટરસાઇકલ બોમ્બ વિસ્ફોટ ગણાવ્યો (governor of Basra called motorcycle bombing) છે, જે સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલોથી વિરુધ્ધમાં છે.

2017માં સુન્ની આતંકવાદી ઈસ્લામિક સ્ટેટ જૂથની હાર બાદ પ્રથમ ગણાય

ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરના વર્ષોમાં બસરામાં કોઈ વિસ્ફોટ થયા નથી, ખાસ કરીને 2017માં સુન્ની આતંકવાદી ઈસ્લામિક સ્ટેટ (Sunni militant Islamic State) જૂથની હાર પછી. તેલ સમૃદ્ધ બસરા મુખ્યત્વે શિયા પ્રભુત્વ ધરાવે છે. આ વિસ્ફોટની જવાબદારી હજુ સુધી કોઈએ લીધી નથી. આ સંદર્ભે બગદાદમાં ઇરાકી અધિકારીઓ તરફથી તાત્કાલિક ધોરણે કોઈ ટિપ્પણી પણ કરવામાં આવી નથી.