કિવઃ રશિયા અને યુક્રેન (10th Day Of Ukraine Russia War) વચ્ચેના યુદ્ધનો આજે 10મો દિવસ છે. રશિયન દળોએ યુક્રેનમાં યુરોપના સૌથી મોટા ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ પર કબજો કરી લીધો છે. આ ઘટના બાદ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમિર ઝેલેન્સકીએ (President of Ukraine Volodymyr Zelensky) અમેરિકા રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન (US President Joe Biden) અને અન્ય દેશોના નેતાઓ સાથે ફોન પર વાતચીત કરી હતી. તે જ સમયે, નોર્વેના વડા પ્રધાન જોનાસ ગહર સ્ટોરે જણાવ્યું હતું કે યુરોપના સૌથી મોટા પરમાણુ પ્લાન્ટમાં આગનું કારણ બને છે તે રશિયન ગોળીબાર "ગાંડપણનો પુરાવો" છે. તે જ સમયે, તુર્કીએ યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાનો નવો પ્રયાસ કર્યો.

યુદ્ધ પર ત્રીજો રાઉન્ડ ટૂંક સમયમાં યોજાશે

યુદ્ધની વચ્ચે યુક્રેન (Ukraine Russia War) અને રશિયાના વાટાઘાટકારોએ કહ્યું કે, યુદ્ધ પર ત્રીજો રાઉન્ડ ટૂંક સમયમાં યોજાશે. રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના (President Vladimir Putin) સલાહકાર વ્લાદિમીર મેડિન્સકી, જેમણે ગુરુવારે પોલિશ સરહદ નજીક બેલારુસમાં વાટાઘાટો માટે રશિયન પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જણાવ્યું હતું કે, બંને પક્ષોની "સ્થિતિ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે, દરેકમાં એક વસ્તુ લખી છે, જેમાં રાજકીય ઉકેલ સંબંધિત મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. સંઘર્ષ." ઉમેરવામાં આવ્યું છે. વિગતો આપ્યા વિના, તેમણે કહ્યું કે, તેમની બાજુથી પરસ્પર સંમતિ થઈ છે. તેમણે પુષ્ટિ કરી કે રશિયા અને યુક્રેન નાગરિકોના સ્થળાંતર માટે સલામત કોરિડોર બનાવવા માટે કામચલાઉ કરાર પર પહોંચ્યા છે. વરિષ્ઠ રશિયન સંસદસભ્ય લિયોનીદ સ્લુત્સ્કીએ જણાવ્યું હતું કે વાટાઘાટોના આગામી તબક્કામાં કરારો થઈ શકે છે જેને રશિયા અને યુક્રેનની સંસદ દ્વારા બહાલી આપવાની જરૂર પડશે.

આ પણ વાંચો: રશિયાએ યુક્રેનના ઝાપોરિઝિયા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ પર કર્યો કબજો

તુર્કીએ યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાનો નવો પ્રયાસ કર્યો

તુર્કીના વિદેશ પ્રધાને કહ્યું છે કે, અંકારા આવતા અઠવાડિયે દેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારી સમિટ દરમિયાન ટોચના રશિયન અને યુક્રેનિયન રાજદ્વારીઓ વચ્ચે વાતચીત કરવા માંગે છે. બ્રસેલ્સમાં નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઈઝેશન (નાટો) ની બેઠકમાં ભાગ લેનાર મેવલુત કાવુસોગ્લુએ શુક્રવારે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે રશિયાના વિદેશ પ્રધાન સેર્ગેઈ લવરોવે 11 માર્ચથી ભૂમધ્ય દરિયાકાંઠાના શહેરમાં યોજાનાર અંતાલ્યા ડિપ્લોમસી ફોરમમાં તેમની હાજરી માટે સંમતિ આપી હતી. 13 છે. તુર્કીના વિદેશ પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે લવરોવ અને યુક્રેનિયન વિદેશ પ્રધાન ડેમટ્રો કુલેબા વચ્ચેની બેઠક શક્ય છે, પરંતુ ઉમેર્યું હતું કે તેમને ખાતરી નથી કે યુક્રેનિયન અધિકારીઓ હાજરી આપી શકશે. તુર્કીના બંને દેશો સાથે ગાઢ સંબંધો છે અને તે બંને સાથે તેના સંબંધોને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તેણે વારંવાર રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાની ઓફર કરી છે.

રશિયાએ યુક્રેન પર લગાવ્યો આરોપ

બ્રિટિશ વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સને રશિયાના પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ પરના હુમલા અંગે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની બેઠક બોલાવવા વિનંતી કરી હતી. બીજી તરફ રશિયાએ યુક્રેનના નાગરિકો પર અલગ-અલગ શહેરોમાં 3,700થી વધુ ભારતીય નાગરિકોને બળજબરીથી બંધક બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. રશિયાએ કહ્યું કે તેની સેના વિદેશી નાગરિકોના શાંતિપૂર્ણ સ્થળાંતર માટે શક્ય તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. રશિયાના સ્થાયી પ્રતિનિધિ વેસિલી નેબેન્ઝિયાએ યુક્રેનના ઝાપોરિઝ્ઝ્યા ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ પર હુમલા બાદ યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલની કટોકટીની બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે યુક્રેનમાં ઉગ્રવાદીઓ અને ઉગ્રવાદીઓ પશ્ચિમી સુરક્ષા ભોગવે છે.

બળજબરીથી બાનમાં લેવામાં આવતા વિદેશી નાગરિકોની સંખ્યા આશ્ચર્યજનક

"યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રવાદીઓ દ્વારા બળજબરીથી બાનમાં લેવામાં આવતા વિદેશી નાગરિકોની સંખ્યા આશ્ચર્યજનક છે," ખાર્કિવમાં ભારતના 3,189 નાગરિકો, વિયેતનામના 2,700 નાગરિકો, ચીનના 202 નાગરિકો તેમાં સામેલ છે. સુમીમાં 576 ભારતીય નાગરિકો, 101 ઘાનાના અને 121 ચીની નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે. નેબેન્ઝિયાએ જણાવ્યું હતું કે, રશિયન સૈન્ય વિદેશી નાગરિકોના શાંતિપૂર્ણ સ્થળાંતરને સુનિશ્ચિત કરવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરી રહ્યું છે.

ભારતે પરમાણુ કેન્દ્રો પર હુમલા સામે ચેતવણી આપી

જોપોરિઝિયા પરમાણુ પ્લાન્ટ પર રશિયાના હુમલા બાદ, ભારતે શુક્રવારે ચેતવણી આપી હતી કે પરમાણુ સુવિધાઓને સંડોવતા કોઈપણ અકસ્માતના જાહેર આરોગ્ય અને પર્યાવરણ માટે ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે યુએન સુરક્ષા પરિષદે યુક્રેનમાં ઉભી થયેલી માનવીય સંકટને સમજવી જોઈએ. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિ ટીએસ તિરુમૂર્તિએ કહ્યું, "ભારત પરમાણુ પ્લાન્ટની સલામતીને સુનિશ્ચિત કરવા માટે સૌથી વધુ મહત્વ આપે છે કારણ કે, પરમાણુ મથકોને સંડોવતા કોઈપણ અકસ્માતો જાહેર આરોગ્ય અને પર્યાવરણ માટે ગંભીર અસરો કરી શકે છે.

રાષ્ટ્રની 15-સભ્ય સુરક્ષા કાઉન્સિલની તાકીદની મળી હતી બેઠક

" રાષ્ટ્રની 15-સભ્ય સુરક્ષા કાઉન્સિલની તાકીદની બેઠક મળી હતી. તિરુમૂર્તિએ કહ્યું કે તે "અફસોસજનક" છે કે ગયા અઠવાડિયે આ મુદ્દે સુરક્ષા પરિષદની બેઠક બોલાવવામાં આવી ત્યારથી યુક્રેનની સ્થિતિ વણસી છે. તેમણે હિંસાનો તાત્કાલિક અંત લાવવાની જરૂરિયાતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે મતભેદોને સતત વાતચીત અને કૂટનીતિ દ્વારા ઉકેલવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો: ખાર્કિવમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ છતા ભારતીય વિદ્યાર્થીએ ડોગીને છોડીવાની ના પાડી

UKએ યુક્રેનિયન નાગરિકો માટે ફેમિલી વિઝા સ્કીમ શરૂ કરી

બ્રિટનના ગૃહ પ્રધાન પ્રીતિ પટેલે શુક્રવારે યુક્રેનિયન નાગરિકો માટે સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી ફેમિલી વિઝા સ્કીમની ઔપચારિક શરૂઆત કરી હતી. આ યોજના હેઠળ, યુક્રેનિયન મૂળના બ્રિટિશ નાગરિકો અને બ્રિટનમાં સ્થાયી થયેલા યુક્રેનિયનો કોઈપણ વિઝા ફી ચૂકવ્યા વિના રશિયા સાથેના સંઘર્ષથી પ્રભાવિત તેમના યુક્રેનિયન સંબંધીઓને યુકેમાં લાવી શકશે.

ભારતે માનવાધિકાર ઉલ્લંઘનની તપાસ માટે UNHRC ઠરાવ પર મતદાનમાં ભાગ ન લીધો

યુક્રેન સામે રશિયાની લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ કથિત માનવાધિકાર ઉલ્લંઘન અને સંબંધિત ગુનાઓની તપાસ કરવા માટે તરત જ સ્વતંત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસ પંચની રચના કરવા માટે ભારતે શુક્રવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવાધિકાર પરિષદ (UNHRC) મતમાં ભાગ લીધો ન હતો. 47 સભ્યોની યુએન કાઉન્સિલે 'રશિયન આક્રમણને કારણે ઉદભવેલી યુક્રેનમાં માનવાધિકારની સ્થિતિ' પરના ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પર મતદાન કર્યું હતું. દરખાસ્ત પસાર કરવામાં આવી હતી. પ્રસ્તાવની તરફેણમાં 32 વોટ પડ્યા જ્યારે બે વોટ (રશિયા અને એરિટ્રિયા) તેની વિરુદ્ધ ગયા. તે જ સમયે, ભારત, ચીન, પાકિસ્તાન, સુદાન અને વેનેઝુએલા સહિત 13 દેશોએ આ મતદાનમાં ભાગ લીધો ન હતો. ઠરાવની તરફેણમાં મતદાન કરનારા દેશોમાં ફ્રાન્સ, જર્મની, જાપાન, નેપાળ, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ઠરાવમાં યુક્રેન વિરુદ્ધ રશિયાની લશ્કરી કાર્યવાહીની સખત નિંદા કરવામાં આવી હતી.