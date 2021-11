કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ચાઈના ની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક

શી જિનપિંગ માટે આગામી રાષ્ટ્રપતિ બનવાનો માર્ગ સાફ કરી દીધો

સીપીસીના 100 વર્ષના ઈતિહાસમાં આ પ્રકારનો માત્ર ત્રીજો પ્રસ્તાવ

ન્યૂઝ ડેસ્કઃ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ચાઈના (CPC)ની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં છેલ્લા 100 વર્ષમાં પાર્ટીની મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓને લઈને 'ઐતિહાસિક ઠરાવ' (Historical resolution)પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે, આવતા વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના રેકોર્ડ ત્રીજા કાર્યકાળ(President Xi Jinping's record third term) માટેનો માર્ગ સાફ થઈ ગયો છે.

બેઠકમાં "ઐતિહાસિક ઠરાવની સમીક્ષા કરવામાં આવી

પાર્ટીની 19મી સેન્ટ્રલ કમિટિનું છઠ્ઠું પૂર્ણ સત્ર બેઇજિંગ(Beijing)માં 8 થી 11 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાયું હતું. ગુરુવારે સત્ર સમાપ્ત થયા પછી જારી કરાયેલા એક પ્રકાશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બેઠકમાં "ઐતિહાસિક ઠરાવની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી અને પસાર કરવામાં આવી હતી". સીપીસીના 100 વર્ષના ઈતિહાસમાં આ પ્રકારનો માત્ર ત્રીજો પ્રસ્તાવ(The third proposal) છે. શુક્રવારે યોજાનારી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં(At the press conference) પાર્ટી આ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપશે.આ 14 પાનાના પ્રકાશનમાં ક્ઝીના નેતૃત્વ અને પક્ષમાં તેમની "કેન્દ્રીય સ્થિતિ" ની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે, તે સ્પષ્ટ કરે છે કે તેઓ આગામી વર્ષે તેમની બીજી મુદત પૂરી થયા પછી અભૂતપૂર્વ રીતે તેમનો ત્રીજો કાર્યકાળ ચાલુ રાખશે અને તેમના પુરોગામીની જેમ નિવૃત્ત થશે નહીં.

શી પક્ષમાં ઝડપથી વૃદ્ધિ પામ્યા અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા

પાર્ટીના લગભગ 400 વરિષ્ઠ નેતાઓએ સંમેલનમાં હાજરી આપી હતી અને શીના ત્રીજા કાર્યકાળને મંજૂરી આપવા માટે આવતા વર્ષના અંતને બદલે પાંચ વર્ષમાં એકવાર પાર્ટી કોંગ્રેસ (સત્ર) બોલાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. 68 વર્ષી 'રાજકુમાર' તરીકે જોવામાં આવે છે કારણ કે તે ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી પ્રીમિયર ક્ઝી ઝોંગઝુનના પુત્ર છે, જેમણે તેમના ઉદાર વિચારો માટે માઓના સતાવણીનો સામનો કર્યો હતો. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હુ જિન્તાઓના કાર્યકાળ દરમિયાન શી પક્ષમાં ઝડપથી વૃદ્ધિ પામ્યા અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા.

જિનપિંગ ચીનમાં સત્તાના ત્રણેય કેન્દ્રોનો હવાલો સંભાળે છે

જિનપિંગને 2016માં પાર્ટીના 'કેન્દ્રીય નેતા'નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો, જે માઓ પછી આ દરજ્જો મેળવનારા પ્રથમ નેતા બન્યા હતા. જિનપિંગ ચીનમાં સત્તાના ત્રણેય કેન્દ્રોનો હવાલો( Jinping is in charge of all three centers of power in China)સંભાળે છે - સીપીસીના જનરલ સેક્રેટરી, શક્તિશાળી સેન્ટ્રલ મિલિટરી કમિશન (સીએમસી) ના અધ્યક્ષ જે તમામ લશ્કરી આદેશો અને પ્રમુખપદની દેખરેખ રાખે છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ સંમેલનથી શીની શક્તિમાં વધારો થયો છે.

શી પોતાની તાકાત બતાવી રહ્યા છે

ચીનના સમકાલીન અખબાર ચાઇના નિકેનના સંપાદક આદમ નીએ કહ્યું: "તે ચીનની રાષ્ટ્રીય યાત્રા પર પોતાને હીરો તરીકે સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે." આ ઐતિહાસિક ઠરાવ દ્વારા, તેમણે પોતાની જાતને પાર્ટીના કેન્દ્રમાં અને આધુનિક ચીનના વર્ણનને સ્થાન આપ્યું છે. શી પોતાની તાકાત બતાવી રહ્યા છે. પરંતુ દસ્તાવેજો પણ સત્તા જાળવવાનું શસ્ત્ર છે.

તાજેતરની ઘટના શીને ચીનના અન્ય ભૂતપૂર્વ નેતાઓથી અલગ પાડે છે

સિંગાપોરની નેશનલ યુનિવર્સિટીના ડૉ. ચોંગ જે ઈઆને(Dr. Chong J ian) કહ્યું કે તાજેતરની ઘટના શીને ચીનના અન્ય ભૂતપૂર્વ નેતાઓથી અલગ પાડે છે. "(ભૂતપૂર્વ નેતાઓ) હુ જિન્તાઓ અને જિયાંગ ઝેમિને ક્યારેય એટલી સત્તા કેન્દ્રિત કરી નથી જેટલી શી પાસે છે," તેમણે કહ્યું. શક્ય છે કે વર્તમાન સમયે ક્ઝીની અંગત પહેલ પર આવું બન્યું હોય. લોકો અત્યારે જે જોઈ રહ્યા છે તેના જેવું તે વધુ સંસ્થાકીય છે. ગુરુવારના પ્રસ્તાવ પછી તેમની તાકાત પર કોઈ શંકા નથી.

