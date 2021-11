પ્રતિષ્ઠિત રોડ્સ સ્કોલરશિપ 2022

ભારતમાંથી પાંચ સ્પર્ધકોની પસંદગી કરવામાં આવી

રોડ્સ શિષ્યવૃત્તિ 1903 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી

હૈદરાબાદ: સખત પસંદગી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયા પછી, પ્રતિષ્ઠિત રોડ્સ સ્કોલરશિપ 2022 (Distinguished Rhodes Scholars for 2022 )માટે ભારતમાંથી પાંચ સ્પર્ધકોની પસંદગી(Selection of five Indians) કરવામાં આવી છે. લેખિત કસોટી અને પ્રારંભિક ઇન્ટરવ્યુ પછી ફાઇનલિસ્ટની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. આ પછી શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોની અંતિમ મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. રિતિકા મુખર્જી, અદ્રિજા ઘોષ, અકુમજુંગ પોંગેન, ડૉ. વરદ પુંટાંબેકર અને ડૉ. ઐશ્વર્યા વેદુલાને શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. તેને હવે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં તેની શૈક્ષણિક ફ્લાઇટ આગળ વધારવાની તક મળશે.રોડ્સ શિષ્યવૃત્તિ 1903 માં શરૂ ( The scholarship was started in 1903 )કરવામાં આવી હતી. આ અનુસ્નાતક પુરસ્કારો(Postgraduate awards ) છે જે યુવાનો માટે પરિવર્તનશીલ શૈક્ષણિક તકો (Transforming educational opportunities for young people)પ્રદાન કરે છે.

રિતિકા મુખર્જી

તે મિરાન્ડા હાઉસ, દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં બીએસસી (ઓનર્સ)ના અંતિમ વર્ષની વિદ્યાર્થી છે. તેમણે પ્રાણીશાસ્ત્રમાં વિશેષતા પ્રાપ્ત કરી છે. તે ઊંઘ અને જાગરણની ચેતા પર કામ કરી રહી છે. હાલમાં તે કેલિફોર્નિયામાં અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. તેમની રુચિ ઓક્સફર્ડ ખાતે પ્રાણીઓ અને મનુષ્યોમાં ઊંઘની સેલ્યુલર અને મોલેક્યુલર કામગીરીના સંશોધનમાં રહેલી છે.

અદ્રિજા ઘોષ

કોલકાતાની રહેવાસી અદ્રિજાએ પશ્ચિમ બંગાળ નેશનલ યુનિવર્સિટી ઑફ જ્યુરિડિકલ સાયન્સમાંથી બીએની ડિગ્રી મેળવી છે. તેણે એલએલબી (ઓનર્સ) પણ પૂર્ણ કર્યું છે. ભારતમાં મૃત્યુદંડના કેસોમાં સજા અંગે સંશોધન કરતી વખતે, તેણીએ કાનૂની સહાય ક્લિનિક પરિચયમાં સ્વયંસેવક તરીકે પણ કામ કર્યું છે. તેનું લક્ષ્ય ઓક્સફર્ડમાં BCL ડિગ્રી માટે અભ્યાસ કરવાનું અને વ્યૂહાત્મક PIL માં કારકિર્દી બનાવવાનું છે.

અકુમજાંગ પોંગેન

સેન્ટ સ્ટીફન્સ કોલેજ, દિલ્હીમાં ફિલોસોફીના અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થી. તે કોહિમાનો છે. તેઓ નાગાલેન્ડના ભારતના પ્રથમ રોડ્સ વિદ્વાન છે. તેમને ધર્મશાસ્ત્ર અને ફિલોસોફીમાં વિશેષ રસ છે. ગાયન સાથે, અકુમજાંગ પિયાનો અને ગિટાર પણ વગાડે છે. તેને ક્લાસિક ગીતોમાં પણ રસ છે. તેઓ ફિલોસોફીને સમાજ માટે વધુ સુલભ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, ખાસ કરીને મુખ્ય ગ્રંથોનો તેમની માતૃભાષામાં અનુવાદ કરીને.

ડૉ. વરદ પુનતામ્બેકર

મૂળ ભોપાલના, વરદે ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ, નવી દિલ્હીમાંથી MBBS પૂર્ણ કર્યું છે અને હાલમાં સોસાયટી ફોર એજ્યુકેશન એક્શન એન્ડ રિસર્ચ ઇન કમ્યુનિટી હેલ્થ (સર્ચ), ગઢચિરોલી, મહારાષ્ટ્રમાં પબ્લિક હેલ્થ ફેલો છે. તેઓ જાહેર આરોગ્યના ક્ષેત્રમાં સમસ્યાનું નિરાકરણ પસંદ કરે છે અને બધા માટે ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્યસંભાળની પહોંચ સુધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. વરદએ જન્મજાત હૃદયની ખામીઓને તપાસવામાં મદદ કરવા માટે એક નવીન સાધન વિકસાવવામાં મદદ કરી છે અને તે ઓક્સફર્ડમાં માતા અને બાળ કલ્યાણ પર સંશોધન કરવા આતુર છે.

ડૉ. ઐશ્વર્યા વેદુલા

તે હૈદરાબાદની છે. તે ઓસ્માનિયા મેડિકલ કોલેજમાંથી એમબીબીએસની ડિગ્રી પૂર્ણ કરી રહી છે. ઓક્સફોર્ડ ખાતે, ઐશ્વર્યાએ આખરે ચિકિત્સક-ન્યુરોસાયન્ટિસ્ટ બનવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ક્લિનિકલ અને મોલેક્યુલર ન્યુરોસાયન્સમાં વધુ સંશોધન કરવામાં રસ લીધો. તેણે સેન્ટર ફોર સેલ્યુલર એન્ડ મોલેક્યુલર બાયોલોજી, હૈદરાબાદમાં તેની ઇન્ટર્નશીપ કરી છે અને ઓટીઝમ ધરાવતા બાળકોના માતાપિતાના નિદાન અનુભવો અને માહિતીની જરૂરિયાતોનો અભ્યાસ કર્યો છે. તેણી કોવિડ-19 મહામારીની આગળની હરોળ પર રહી છે, દર્દીઓને શિક્ષિત કરી રહી છે અને રસીકરણને ટ્રેક કરી રહી છે.

