ન્યૂઝ ડેસ્કઃ ચીન ધીમે ધીમે ટેકનોલોજીની દુનિયામાં આગળ વધી રહ્યું છે. ત્યારે હાલમાં જ ચીને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજીની મદદથી વિશ્વનો સૌપ્રથમ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ જજ તૈયાર (China First Intelligence Judge) કર્યો છે, જે 97 ટકા ચુકાદા સાચા આપતો (Artificial Intelligence Judge claims to be giving the right verdict) હોવાનો ચીને દાવો કર્યો હતો. જોકે, આમ તો વિશ્વના મોટા ભાગના દેશ ટેકનોલોજીમાં આગળ કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ જજ બનાવનારો દેશ ચીન પહેલો (China made the world's first artificial intelligence judge) છે.

AI જજ નિર્ણય લેવામાં કોર્ટના જજની જગ્યા લઈ શકે છે

તો શાંઘાઈ પુડોંગ પ્યુપિલ્સ પ્રોક્યુરેટોરેટ (Shanghai Pudong Pupils Procuratorate) દ્વારા આ AI જજનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેઓ ટેકનોલોજીની મદદથી માનવ કાર્ય ઓછું કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ સંસ્થાનો દાવો છે કે, AI જજ નિર્ણય કરવામાં કોર્ટના જજની જગ્યા લઈ શકે છે. AI જજને ડેસ્ક્ટોપ કમ્પ્યુટર સાથે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તેમાં સંખ્યાબંધ આંકડાકીય માહિતી મૂકવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત વિશ્વભરના અનેક ક્રિમિનલ કેસનો ડેટા તેમાં ઈન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં વર્ષ 2015થી 2020 ના વિવિધ કેસ સામેલ છે.

ચીનના નાગરિકોએ AI જજને નાપસંદ કર્યો

અત્યારે AI મશીન જજ સ્પીડ ડ્રાઈવિંગ કેસ, ક્રેડિટ કાર્ડ, છેતરપિંડી અને ચોરી જેવા કેસ સોલ્વ કરવાની ક્ષમતા (Ability to make decisions in AI judge) ધરાવે છે. બીજી તરફ અદ્યતન ટેક્નોલોજીથી બનેલા આ જજને ચીનના નાગરિકોએ નાપસંદ કર્યો છે. ચીનના સ્થાનિકોનું (China Locals on AI judge ) કહેવું છે કે, ભલે આ જજ 97 ટકા ચુકાદા સાચા આપતું હોય, પરંતુ તેમાં પણ ભૂલો થવાની સંભાવના તો છે જ. જો નિર્ણય લેવામાં આ AI જજ ભૂલ કરશે તો તેનું જવાબદાર (Artificial Intelligence Judge claims to be giving the right verdict) કોણ હશે.