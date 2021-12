વોશિંગ્ટનઃ યુએસ વિઝા(US Visa) માટે તમારે હાલમાં ઈન્ટરવ્યુ આપવો પડશે ( US relaxes visa rules due to covid-19)નહીં. કોવિડ-19ના વધતા જતા કેસોની વચ્ચે અમેરિકાએ હાલ માટે H-1B, L-1 અને O-1 વિઝા માટે ઇન્ટરવ્યુમાં (H-1B, L-1 and O-1 visa categories )છૂટ આપી છે. કોરોના સંક્રમણને ધ્યાનમાં (US visa rules due to Covid-19 )રાખીને, આ વર્કિંગ વિઝા માટે હવે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ નહીં (interview waiver) હોય. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, આ પગલાં એટલા માટે લેવામાં આવી રહ્યા છે જેથી 2022માં કોરોનાને કારણે આ વિઝા આપવાનું સરળ બને.

ઇન્ટરવ્યુમાં છૂટ આપવામાં આવી

આ જાહેરાત બાદ, H-1B, L-1 અને O-1 વિઝા માટે વિદેશથી અરજી (H-1B, L-1 and O-1 visa categories )કરનારા અરજદારોને હવે યુએસ કોન્સ્યુલેટમાં રૂબરૂ મુલાકાત લેવાની જરૂ(US Consulate)ર રહેશે નહીં. સામાન્ય રીતે આવા ઇન્ટરવ્યુ વિઝા ઇશ્યુ થતા પહેલા છેલ્લા તબક્કામાં લેવામાં આવે છે. વિઝાની જે શ્રેણીઓમાં આ ઇન્ટરવ્યુમાં છૂટ આપવામાં આવી છે, અમેરિકન કંપનીઓ અન્ય દેશોની પ્રતિભાઓને આકર્ષે છે. અમેરિકા તેમજ સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોનાના વધતા સંક્રમણ(Covid-19 in US)ને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

કોરોના સંક્રમણને કારણે વિઝા પ્રોસેસિંગ ક્ષમતામાં ઘટાડો

યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, અધિકારીઓને કામચલાઉ મંજૂરી આપવામાં આવી છે કે તેઓને 31 ડિસેમ્બર, 2022 સુધી અમુક શ્રેણીઓમાં ઇન્ટરવ્યુમાંથી મુક્ત કરવામાં આવશે. તેમાં H-1B વિઝા, H-3 વિઝા, L વિઝા, O વિઝા સામેલ છે. નિવેદન અનુસાર, કોરોના સંક્રમણને કારણે વિઝા પ્રોસેસિંગ ક્ષમતામાં ઘટાડો થયો છે. વૈશ્વિક મુસાફરી શરૂ થયા બાદ આવા અસ્થાયી પગલા લેવામાં આવી રહ્યા છે જેથી વિઝા માટે લાગતો સમય ઘટાડી શકાય.

નીચેની વિઝા શ્રેણીઓ માફ કરવામાં આવી

31 ડિસેમ્બર, 2022 સુધીમાં, નીચેની વિઝા શ્રેણીઓ માફ કરવામાં આવી છે: વિશેષતા વ્યવસાયમાં વ્યક્તિઓ (H-1B વિઝા), એપ્રેન્ટિસ અથવા વિશેષ શિક્ષણ મુલાકાતીઓ (H-3 વિઝા), ઇન્ટ્રાકંપની ટ્રાન્સફર (L વિઝા), અસાધારણ ક્ષમતા અથવા સિદ્ધિ ધરાવતા લોકો વ્યક્તિઓ (ઓ વિઝા), એથ્લેટ્સ, કલાકારો અને મનોરંજનકારો (પી વિઝા), અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્કૃતિક વિનિમય કાર્યક્રમોમાં સહભાગીઓ (ક્યૂ વિઝા)

H1B વિઝા અને L1 વિઝા

અમેરિકામાં કામ કરતા લોકો માટે આ બે પ્રકારના વિઝા સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. જો અમેરિકન કંપનીઓ અન્ય દેશોના યુવાનોને હાયર કરે છે, તો તે યુવાનોને H1B વિઝાની જરૂર છે. એટલે કે, તે તે લોકોને જારી કરવામાં આવે છે જેઓ નોકરી માટે જઈ રહ્યા છે. આ વિઝા એક નિશ્ચિત સમય માટે જારી કરવામાં આવે છે પરંતુ તેની સમયસીમા સમાપ્ત થયા પછી તેનું નવીકરણ કરી શકાય છે. એકંદરે, જો કોઈ દેશનો નાગરિક અમેરિકા જઈને નોકરી કરવા માંગતો હોય, તો આ વિઝા દ્વારા તે અમેરિકન કંપનીમાં કામ કરી શકે છે. અમેરિકન કંપનીઓમાં વિદેશી પ્રોફેશનલ યુવાનોની સારી માંગ છે, ખાસ કરીને ભારત અને ચીનમાંથી, અમેરિકન કંપનીઓ દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં યુવાનોને વિઝા આપે છે.

અમેરિકામાં કામ કરતા લોકો માટે બે પ્રકારના વિઝા સૌથી મહત્વપૂર્ણ

કંપનીમાં ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ કામ કર્યું હોવું જોઈએ

L1 વિઝા આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાન્સફર એટલે કે કંપનીમાં ટ્રાન્સફર માટે ઉપલબ્ધ છે. એમ્પ્લોયર જેની નિમણૂક કરવા ઈચ્છે છે તેણે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સબસિડિયરી કંપનીમાં ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ કામ કર્યું હોવું જોઈએ.

