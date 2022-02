નવી દિલ્હીઃ યુક્રેન, અફઘાનિસ્તાન સંકટ (Crisis in Ukraine Afghanistan) અને ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ચીનની વધતી દખલગીરીને લઈને ચિંતા વચ્ચે ક્વાડ દેશોના વિદેશ પ્રધાનો શુક્રવારે મેલબોર્ન (QUAD Foreign Minister meets in Melbourne) પહોંચ્યા હતા.

આ બેઠકમાં ભારતના વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરે (India Foreign Minister S. Jaishankar in QUAD Meeting) કહ્યું હતું કે, અમારા માટે ચોક્કસપણે આ સદીમાં બદલાતા ભારત-અમેરિકા સંબંધોએ વિકાસને વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે. તેથી આપણા સંબંધોને આગળ વધારવા અને આપણે આને કેવી રીતે સકારાત્મક દિશામાં આગળ લઈ જઈ શકીએ તે જોવા માટે આજે તમારી સાથે મળવાની તકનું હું સ્વાગત કરું છું.

ક્વાડ બેઠકમાં અનેક મુદ્દા પર થશે ચર્ચા

આ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના વિદેશ પ્રધાન મોરિસ પેને ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, આ બેઠક એન્ટી-કોરોના વાયરસ ચેપ રસીઓના વિતરણ, આતંકવાદ વિરોધી, દરિયાઈ સુરક્ષા અને આબોહવા પરિવર્તનમાં સહયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત (A number of issues were discussed at the QUAD meeting) કરશે. પેને એ સુનિશ્ચિત કરવા પર પણ ભાર મૂક્યો કે, ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રના તમામ દેશો તેમના પોતાના વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો લેવા સક્ષમ છે. તેમના નિવેદનને ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ચીનની વધતી આક્રમકતાના સંદર્ભમાં જોવામાં આવી રહ્યું છે. પાયને દ્વારા યોજાયેલી આ બેઠકમાં વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ એન્ટની બ્લિંકન અને જાપાનના વિદેશ પ્રધાન હયાશી યોશિમાસાએ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.