વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ જો બાયડને(Biden expresses willingness ) સોમવારે ચાર ભારતીય અમેરિકનો(Appointment of four Indian-Americans ) અજય જૈન ભુટોરિયા, સોનલ શાહ, કમલ કલસી અને સ્મિતા શાહને એશિયન અમેરિકનો, મૂળ હવાઈ અને પેસિફિક ટાપુવાસીઓ(Asian American and Pacific Islanders ) પરના પગલાં માટે બોલાવ્યા હતા. સલાહકાર આયોગના સભ્યો(aanhpi advisory commission ) તરીકે નિમણૂક કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી( appoint four Indian-Americans )હતી. વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું કે કમિશન પ્રમુખને જણાવશે કે કેવી રીતે જાહેર, ખાનગી અને બિન-લાભકારી ક્ષેત્રો સમાનતા લાવવા અને દરેક એશિયન અમેરિકન, નેટિવ હવાઇયન અને પેસિફિક આઇલેન્ડર (Asian American and Native Hawaiian Pacific Islander ) સમુદાય માટે તકો ઊભી કરવા સાથે મળીને કામ કરી શકે છે.

હિંસાનો સામનો કરવાની નીતિઓ

અખબારી યાદીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિને એશિયન વિરોધી 'ઝેનોફોબિયા' અને હિંસાનો સામનો કરવાની નીતિઓ, સંઘીય અનુદાન દ્વારા AANHPI સમુદાયોમાં ક્ષમતા નિર્માણ કરવાની રીતો અને AANHPI(Asian American and Native Hawaiian Pacific Islander ) મહિલાઓને સંબોધવા માટેની નીતિઓ પર સલાહ આપવાનું પણ કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે. LGBTQ+ લોકો અને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા અવરોધો.

વ્હાઇટ હાઉસે 23 સલાહકાર સભ્યોની જાહેરાત કરી

એકંદરે, વ્હાઇટ હાઉસે 23 સલાહકાર સભ્યોની જાહેરાત કરી. વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું કે ભૂટોરિયા સિલિકોન વેલી ટેક્નોલોજી એક્ઝિક્યુટિવ, સમુદાયના નેતા, વક્તા અને લેખક છે, જે તેમના કામ માટે જાણીતા છે.

બ્રોન્ઝ સ્ટાર મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો

લગભગ 20 વર્ષ સુધી આર્મીમાં સેવા આપનાર જર્સીના ચિકિત્સક ડૉ. કલસીને અફઘાનિસ્તાનમાં સેંકડો ફ્રન્ટલાઈન યુદ્ધના જાનહાનિની ​​સંભાળમાં તેમના કાર્ય માટે બ્રોન્ઝ સ્ટાર મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. સોનલ શાહ એક સામાજિક નવીનતા નેતા છે જેણે 25 વર્ષથી વધુ સમયથી શૈક્ષણિક, સરકારી અને ખાનગી અને પરોપકારી ક્ષેત્રોમાં સામાજિક પ્રભાવના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે અને તેનું નેતૃત્વ કર્યું છે.

સ્પાન ટેક'ના પ્રમુખ અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર

સ્મિતા એન શાહ શિકાગો સ્થિત 'સ્પાન ટેક'ના પ્રમુખ અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) તરીકે સેવા આપતા એન્જિનિયર, ઉદ્યોગસાહસિક અને નાગરિક નેતા છે. તે મલ્ટિડિસિપ્લિનરી કંપની છે.

આ પણ વાંચોઃ China Military Bases In The World: દુનિયાભરમાં સૈન્ય મથકો બનાવી રહ્યું છે ચીન, US સંરક્ષણ મંત્રાલયે આશંકા વ્યક્ત કરી

આ પણ વાંચોઃ RAVE Party of Saudi Arabia: રણમાં પરિવર્તનનો પવન, સાઉદી અરેબિયાની રેવ પાર્ટીમાં પુરુષોની સાથે મહિલાઓએ ડાન્સ કર્યો