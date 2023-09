1 / 11

કોમલ ઠક્કરે તાજેતરમાં પોતાના ઓફિશિયલ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તસવીર શેર કરીને લખ્યું છે કે, ''Stepping into the world of 'Hu Chhu Mr. Shankar' at our exclusive movie promotion event''. અભિનેત્રીની નિયોન કલરના શોર્ટ ડ્રેસમાં લેટેસ્ટ તસવીર જોઈ ચાહકો પ્રેમનો વરસાદ કરી રહ્યા છે. એક ચાહકોએ લખ્યું છે કે, 'Love this look', 'Beautiful looking', 'Gorgeous', 'Very nice'. કોમલ ઠક્કર એ એક અભિનેત્રી ઉપરાંત મોડલ છે. તેમની તસવીર શેર થતા જ ચાહકો લાઈકનો વરસાદ કરે છે. તાજેતરમાં અભિનેત્રી તેમની આગામી ફિલ્મ 'હું છું મી. શંકર' ફિલ્મને લઈને ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મમાં મેહુલ ઠક્કર અને કોમલ ઠક્કર મુખ્ય ભૂમિકામાં છે, જે અમિત ઠક્કર અને શંકર ઉત્તમચંદાની દ્વારા નિર્મિત છે.