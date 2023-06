1 / 11

ટેલિવિઝનની 'નાગિન' સિરિયલથી ફેમસ થયેલી મૌની રોય આજે બોલિવુડની ગ્લેમરસ અભિનેત્રીઓમાંની એક છે, તે સોશિયલ મીડિયા પર પણ ઘણી એક્ટિવ છે. આ ઉપરાંત તે હંમેશા પોતાના ફેન્સ માટે ગ્લેમરસ ફોટોશૂટ પોસ્ટ કરતી રહે છે. હાલમાં જ મૌનીએ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ગાઉનમાં તેની હોટ તસવીરો શેર કરી છે. આ લુક માટે એક્ટ્રેસે ખૂબ જ મિનિમલ મેકઅપ પસંદ કર્યો છે, સાથે જ મૌનીનો ખુલ્લા વાળમાં લુક ખૂબ જ હોટ વાઈબ્સ આપી રહ્યો છે. આ સાથે મૌનીએ આ ફોટોશૂટ માટે એક કરતા વધારે ગ્લેમરસ પોઝ આપ્યા છે, જેને જોઈને તમે તેની સ્ટાઈલના દિવાના થઈ જશો. બીજી તરફ, મૌનીના ચાહકો તેના આ ફોટા પર કોમેન્ટ કરવાથી પોતાને રોકી શક્યા નથી. એક પ્રશંસકે મૌનીના વખાણ કરતા લખ્યું, 'વાળની ​​રીત માઇન્ડ બ્લોઇંગ છે'. જ્યારે એકે ટિપ્પણી કરી, 'looking so stunning mouni in black and white combination'.