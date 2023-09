1 / 11

એશાએ પોતાના ઓફિશિયલ ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર સ્કાય બ્લુ એબ્રોઈડરી સાડીમાં અદભૂત તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે, જેમાં અભિનેત્રી હોટ લાગી રહી છે. તેમણે તસવીર શેર કરીન કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, ''સબ લાઈટિંગ ઓર હવા કા કમાલ હૈ ભાઈ.'' એશાની તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે. ચાહકો કોમેન્ટ બોક્સમાં પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. એક ચાહકે લખ્યું છે કે, ''Nice pic queen.'' અન્યએ લખ્યું છે કે, ''Uffff mashallah you are looking soooo pretty vai. Huge crush on you. From a fan girl''. જ્યારે બીજાએ લખ્યું છે કે, ''You are looking gorgeous.'' એશા કંસારા તાજેતરમાં '3 એક્કા' ફિલ્મમાં અભિનેતા યશ સોની સાથે જોવા મળી હતી. આ ફિલ્મમાં મલ્હાર ઠાકર, હિતુ કનોડિયા, મિત્ર ગઢવી જેવા કલાકારો સામેલ હતા. '3 એક્કા' ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર જોરદાર કમાણી કરી છે.