હૈદરાબાદ: પ્રસિદ્ધ ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરના લોકપ્રિય ટોક શો કોફી વિથ કરણ-7ના (Koffee With Karan) પહેલા બે એપિસોડ ધમાલ મચાવી રહ્યા છે અને હવે આ શોના ત્રીજા એપિસોડનો પ્રોમો રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. શોના ત્રીજા એપિસોડમાં બોલિવૂડ અને સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે આ વખતે શોમાં અક્ષય કુમાર અને સાઉથ સિનેમાની નંબર વન એક્ટ્રેસ સામંથા રૂથ પ્રભુ આવી રહી છે. શોના પહેલા એપિસોડમાં રણવીર સિંહ અને આલિયા ભટ્ટે દસ્તક આપી હતી અને બીજા એપિસોડમાં બોલિવૂડ સ્ટાર કિડ્સ સારા અલી ખાન અને જ્હાનવી કપૂર પહોંચ્યા હતા.

લોકો શોના સ્ટ્રીમિંગની રાહ જોઈ રહ્યા છે: શોના તાજેતરના વિડિયોમાં, સામંથા અને અક્ષય પુષ્પા: ધ રાઇઝના ભૂતપૂર્વ ગીત ઓ અંતવા પર એકસાથે ડાન્સ કરતા જોવા મળે છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર સામંથા અને અક્ષયનો ડાન્સ વીડિયો (Samantha and Akshay dance video) શેર કરતાં, સ્ટીમિંગ પ્લેટફોર્મે લખ્યું, "The Cool 😎 and the Killer 🔥 ઘરનું તાપમાન વધારી રહ્યું છે!" શોના બંને એપિસોડ શાનદાર હતા અને હવે ત્રીજા એપિસોડનો વીડિયો જોયા બાદ ખબર પડી રહી છે કે આ વખતે સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી અને અક્ષય કુમારના અંગત જીવનના ઘણા ખુલાસા થવાના છે. અહીં સામંથા રૂથ પ્રભુ પણ પોતાની પસંદ અને નાપસંદ વિશે જણાવવા જઈ રહી છે. પ્રોમોમાં કરણે અક્ષય અને સામંથાનેેેેેેે જે એક-બે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તેનાથી ચાહકોની ચિંતા વધી ગઈ છે અને હવે તેઓ શોના સ્ટ્રીમિંગની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કરણે અક્ષય કુમારને પૂછ્યું કે, જો અગાઉના ઓસ્કર હોસ્ટ ક્રિસ રોક્સ તમારી પત્ની ટ્વિંકલ ખન્ના વિશે મજાક કરે તો તમે શું કરશો? અક્ષય કુમારે જોરદાર જવાબ આપ્યો "હું તેના અંતિમ સંસ્કાર માટે ચૂકવણી કરીશ,ઠીક છે.

સામંથાને તેના લગ્ન વિશે બોલવાનું કહ્યું: અગાઉ, KWK7 પ્રોમોમાં અક્ષય અને સમન્થા (Akshay and Samantha) બંનેએ સેટ પર ભવ્ય એન્ટ્રી કરી હોવાનું જાહેર કર્યું હતું. જેમાં અક્ષય પુષ્પા: ધ રાઇઝ અભિનેત્રીને ઉંચકીને લઈ ગયો હતો. આનાથી કરણે મજાક ઉડાવી કે અક્ષય "તેના નંબર વન ખભા પર નંબર વન મહિલા સ્ટારને વહન કરી રહ્યો છે. ક્લિપમાં પછીની થોડી મિનિટો યજમાન અને તેના બે ચુનંદા મહેમાનો વચ્ચે રમૂજી મશ્કરીથી ભરેલી હતી. જ્યારે કરણે સામંથાને તેના લગ્ન વિશે બોલવાનું કહ્યું, ત્યારે બાદમાં કરણને અટકાવ્યો અને કહ્યું, "તમે જ દુખી લગ્નનું કારણ છો. ત્યારે કરણે "ઓહ ગોડ" કહ્યું.

ડિઝની પ્લસ હોટસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે: એ દિલ હૈ મુશ્કિલ (Ae Dil Hai Mushkil) નિર્માતાએ સમન્થાને વિનંતી કરી કે, જો તેણીને તેના શ્રેષ્ઠ મિત્રો માટે બેચલોરેટ પાર્ટીનું (bachelorette party)આયોજન કરવું હોય તો તે આમંત્રિત કરશે તેવા કોઈપણ "બે બોલિવૂડ હંક્સ" ના નામ જાહેર કરે. સમન્થાનો ત્વરિત જવાબ, કોઈપણ ખચકાટ વિના, "રણવીર સિંહ અને રણવીર સિંહ" હતો. બંને કલાકારોને "વિવિધ નૃત્ય સ્વરૂપો" કરવા માટેનું કાર્ય પણ આપવામાં આવ્યું હતું, જે તેઓ એક વ્યાવસાયિકની જેમ અનુભવતા હતા. કોફી વિથ કરણ એ એક સેલિબ્રિટી ચેટ શો છે જ્યાં પ્રખ્યાત બોલીવુડ સ્ટાર્સ તેમની કારકિર્દી, સંબંધો અને વ્યક્તિગત દુશ્મનાવટથી લઈને અસંખ્ય વિષયો પર બીન્સ ફેલાવે છે. આ એપિસોડ ડિઝની પ્લસ હોટસ્ટાર પર 21 જુલાઈના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. કોફી વિથ કરણ સીઝન 7નો પ્રથમ એપિસોડ આ વર્ષે 7 જુલાઈના રોજ પ્રસારિત થયો હતો.

અક્ષય-સામંથાની આગામી ફિલ્મો: દરમિયાન, ધર્મા પ્રોડક્શન્સના (Dharma Productions) માલિક કરણ જોહર તેના બહુપ્રતિક્ષિત પ્રોજેક્ટ રોકી ઔર રાની કી પ્રેમ કહાની સાથે રણવીર સિંહ અને આલિયા ભટ્ટ સાથે મુખ્ય ભૂમિકામાં ડિરેક્ટર તરીકે પુનરાગમન કરશે. આ ફિલ્મ વેલેન્ટાઈન ડે 2023ના અવસર પર રિલીઝ થવાની છે. વર્કફ્રન્ટ વિશે વાત કરીએ તો, સામંથાની આગામી ફિલ્મો 'શકુંતલમ' અને 'ખુશી' છે, આ સિવાય તે તેના બોલિવૂડ ડેબ્યૂ માટે પણ તૈયાર છે. અક્ષય કુમારની વાત કરીએ તો 'રક્ષા બંધન' સિવાય તેની 'રામ સેતુ', 'ઓ માય ગોડ' અને 'સેલ્ફી' ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે.