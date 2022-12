અમદાવાદ: સોશિયલ મીડિયા (Look Back 2022) વિ બોલિવૂડની ચર્ચા મનોરંજનની દુનિયામાં પણ એક મુદ્દો બની ગઈ છે. દરરોજ, સેલેબ્સ તેમના વિચિત્ર કૃત્યો, ફિલ્મો, વિચિત્ર ફેશન, નિવેદનો અને અન્ય ઘણી વસ્તુઓ માટે સોશિયલ મીડિયા હેઠળ આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, સોશિયલ મીડિયાની (Most Trolled Celebs in 2022) આ દુનિયામાં, વપરાશકર્તાઓ પણ તેમની આંખો સ્થિર રાખે છે અને કોઈપણ ખોટા કાર્યો અને હરકતો પર પ્રતિક્રિયા આપ્યા વિના જરા પણ ચૂકતા નથી, તેમને તક મળવામાં મોડું થાય છે અને તેઓ તેમની ટિપ્પણીઓ સાથે સેલેબ્સને વાયર કરે છે. ચાલો તેને વાયર કરીએ.(YEAR ENDER 2022) વર્ષ 2023નું કાઉન્ટડાઉન હવે શરૂ થઈ ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં, વર્ષના અંતના ભાગમાં, અમે તે બોલીવુડ સ્ટાર્સ વિશે વાત કરીશું, જેઓ આ વર્ષે એક યા બીજા કારણોસર સોશિયલ મીડિયા (Most Trolled Celebs on Social Media this year) વપરાશકર્તાઓના હાથમાં પકડાયા છે.

શાહરૂખ ખાન: સોશિયલ મીડિયાના ટ્રોલિંગ વિભાગમાં, સૌથી પહેલા, અમે નવીનતમ મુદ્દા વિશે વાત કરીશું જેમાં યુઝર્સે શાહરૂખ ખાનને ઘેરી લીધો છે. એક તો, શાહરૂખ છેલ્લા ચાર વર્ષથી તેની કોઈ ફિલ્મ લાવ્યા નથી અને તેના ઉપર સોશિયલ મીડિયા પર તેને વારંવાર અપમાનિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. વાસ્તવમાં શાહરૂખ ખાન હાલમાં જ આવેલી ફિલ્મ 'પઠાણ'ને લઈને ચર્ચામાં છે. તાજેતરમાં જ ફિલ્મ 'પઠાણ'નું ગીત 'ઝૂમે જો પઠાણ' રિલીઝ થયું છે. આ ગીતમાં શાહરૂખનો લુક જોઈને યુઝર્સ ગુસ્સે થઈ ગયા છે. તે તેના આ દેખાવને છપરી, છિછોરા, ટપોરી કહી રહ્યો છે, ખબર નહીં શું આનપ-સ્નાપ. આ વર્ષે શાહરૂખ પણ કોરોનાની ઝપેટમાં આવી ગયો હતો અને બે દિવસ પછી તે સાઉથની અભિનેત્રી નયનતારાના લગ્નમાં જોવા મળ્યો હતો, જેના પર યુઝર્સે તેના પર જોરદાર કમેન્ટ કરી હતી અને લખ્યું હતું… શું તમે બે દિવસમાં કોરોનામાંથી સાજા થઈ ગયા.

શાહરૂખનો લુક જોઈને યુઝર્સ ગુસ્સે થઈ ગયા

આમિર ખાન: બોલિવૂડના 'મિસ્ટર પરફેક્શનિસ્ટ' આમિર ખાન કામની બાબતમાં ખૂબ જ ચોક્કસ અને ગંભીર વ્યક્તિ છે. તે પોતાની સ્ક્રિપ્ટ ખૂબ જ સમજી વિચારીને પસંદ કરે છે. આ જ કારણ છે કે તે વર્ષમાં માત્ર એક જ ફિલ્મ કરે છે. આમ છતાં આમિર ખાન પણ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સથી બચી શકતો નથી. ચાલુ વર્ષમાં આમિર ખાન કોઈ નિવેદન કે ફિલ્મને કારણે નહીં પરંતુ એક જાહેરાતના કારણે ફસાઈ ગયો હતો. વાસ્તવમાં, આ જાહેરાતમાં આમિર અને અભિનેત્રી કિયારા અડવાણી વર-કન્યાના રોલમાં હતા અને હિંદુ ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવા બદલ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ જાહેરાતમાં આમિર દુલ્હનના ઘરે પહેલું પગલું ભરે છે, જે હિંદુ રીતિ-રિવાજોથી વિરુદ્ધ છે. આના પર યુઝર્સ ગુસ્સે થયા હતા અને તેમણે આમિર સહિત સમગ્ર ટીમને હિંદુ પરંપરાને તોડી પાડવા બદલ ફટકાર લગાવી હતી.

આમિર ખાન પર હિંદુ ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવા બદલ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો

અક્ષય કુમાર: બોલિવૂડના ખેલાડી કુમાર અક્ષય કુમાર પહેલેથી જ તેની એક પછી એક ફિલ્મો ફ્લોપ થવાથી પરેશાન છે અને તેના ઉપર સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે પણ તેને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધો છે. અક્ષય કુમાર આ વર્ષે તેની ફ્લોપ ફિલ્મો અને તેમાં તેના નબળા અભિનયને કારણે ઘણી વખત ટ્રોલ થયા હતા. વર્તમાન વર્ષમાં, તે સોશિયલ મીડિયા પર સૌથી વધુ ઘેરાયેલો હતો જ્યારે તે મોડી રાત્રે પાર્ટી કરતો જોવા મળ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે, અક્ષય કુમાર તેની શિસ્તબદ્ધ દિવસની દિનચર્યા માટે આખા બોલિવૂડમાં પ્રખ્યાત છે. તે સવારે 4 વાગે ઉઠે છે અને રાત્રે 9 વાગે સુઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં યુઝર્સે તેને ઘેરી લીધો અને કોમેન્ટમાં લખ્યું, 'હવે તમે સવારે નવ વાગ્યે કેવી રીતે જાગશો'. અન્ય એક યુઝરે લખ્યું, 'હવે તમારી શિસ્ત ક્યાં ગઈ'.

અક્ષય કુમાર નબળા અભિનયને કારણે ઘણી વખત ટ્રોલ થયા

અર્જુન કપૂર-મલાઈકા અરોરા: ફિલ્મ કોરિડોરનું સૌથી વધુ ટ્રોલ થયું અને હજુ પણ થઈ રહ્યું છે તે છે અર્જુન કપૂર અને મલાઈકા અરોરા. પહેલી વાત એ છે કે અર્જુન-મલાઈકાનો આ ઉંમરનો તફાવત યુઝર્સને બિલકુલ પસંદ નથી. અહીં, મલાઈકાને તેના ટાઈટ આઉટફિટ્સ અને તેના ચાલવાની રીતને કારણે દરરોજ ટ્રોલ થવું પડે છે. અહીં અર્જુન પોતાની બોડી સાઈઝને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સ સાથે લડતો જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં, મલાઈકાએ ટ્રોલર્સને જવાબ આપવા માટે રિયાલિટી શો 'મૂવિંગ ઇન વિથ મલાઈકા' શરૂ કર્યો છે, જેમાં તે અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવન પર નવા ખુલાસા કરીને હેડલાઈન્સ બનાવી રહી છે.

અર્જુન કપૂર-મલાઈકા અરોરા

ઉર્વશી રૌતેલા: બોલિવૂડની સુંદર અભિનેત્રીઓમાંની એક, જો આપણે ઉર્વશી રૌતેલાને જોઈએ તો તે પોતાના માટે મુશ્કેલી ઊભી કરે છે. તેને અભિનેત્રીનો પબ્લિસિટી સ્ટંટ પણ કહી શકાય. વર્ષની શરૂઆતથી જ ઉર્વશી સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ટ્રોલ થઈ રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, ચાલુ વર્ષના ઓગસ્ટમાં આયોજિત એશિયા કપમાં તે ક્રિકેટર ઋષભ પંતને લઈને ઘણી ચર્ચામાં રહી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર ઉર્વશી અને ઋષભ પંત વચ્ચે થયેલી બહેન-ભાઈની ટિપ્પણીએ ઘણી હેડલાઈન્સ બનાવી હતી. આ પછી, ઉર્વશી હજી પણ સોશિયલ મીડિયા પર આરપી (ઋષભ પંત)ના નામથી ઘેરાયેલી છે, પરંતુ અભિનેત્રી હજી પણ આરપી નામની પોસ્ટ શેર કરીને વપરાશકર્તાઓને ચીડવી રહી છે.

નોરા ફતેહી: બોલિવૂડની ફેમસ ડાન્સર અને ઈન્ટરનેશનલ પરફોર્મર નોરા ફતેહી પણ સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ થઈ રહી છે. ચાલુ વર્ષમાં નોરા ફતેહી બે વખત યુઝર્સના હાથે ચઢી છે. સૌપ્રથમ….જ્યારે તેણે ઇન્ટરનેશનલ હોલીવુડ સ્ટાર બ્રાડ પિટ વિશે કહ્યું કે આ હોલીવુડ સ્ટારે તેને ડીએમ (સીધો સંદેશ) કર્યો હતો. આના પર યુઝર્સે નોરા પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને કહ્યું કે બ્રાડ પિટ સોશિયલ મીડિયા પર પણ નથી. બીજી વખત, નોરા સોશિયલ મીડિયા પર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હતી જ્યારે તેણે તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલા FIFA વર્લ્ડ કપલના FIFA ફેન ફેસ્ટિવલમાં ડાન્સ પરફોર્મન્સ દરમિયાન અણઘડ રીતે ભારતના ગૌરવ ત્રિરંગાને ઊંધો પકડી રાખ્યો હતો. આ દરમિયાન નોરાએ તિરંગાનું અપમાન કરવા બદલ યુઝર્સને ચુપચાપ સાંભળ્યું અને એક્ટ્રેસને તેના આ કૃત્ય માટે ચારેબાજુ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો.

નોરા ફતેહીએ ભારતના ગૌરવ ત્રિરંગાને ઊંધો પકડી રાખ્યો હતો

સુષ્મિતા સેન: વર્તમાન વર્ષમાં ભૂતપૂર્વ મિસ યુનિવર્સ સુષ્મિતા સેને વિવાદોનો સૌથી મોટો બોમ્બ વિસ્ફોટ કર્યો હતો. હકીકત એ હતી કે IPLના પૂર્વ અધ્યક્ષ લલિત મોદીએ અભિનેત્રી સાથે રોમેન્ટિક તસવીરો શેર કરી અને લગ્નના પ્લાન વિશે જણાવ્યું, ત્યારપછી સમગ્ર સોશિયલ મીડિયાની દુનિયામાં હલચલ મચી ગઈ હતી. સુષ્મિતા અને લલિતના સમાચાર પર મીડિયાને પણ ટોપ ટીઆરપી મળી. અહીં, સોશિયલ મીડિયા પર, યુઝર્સે અભિનેત્રીને સોનાની ખોદકામ કરનાર ગણાવી હતી. આ પછી લલિત અને સુષ્મિતાએ પોતપોતાની પોસ્ટ દ્વારા યુઝર્સને ચૂપ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આજે પણ સોશિયલ મીડિયા પર બંને વિશે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.