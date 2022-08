હૈદરાબાદ શાહિદ કપૂર અને મીરા રાજપૂત કપૂરની બોન્ડિંગ Shahid kapoor and Mira Rajput dance viral video સોશિયલ મીડિયા પર વારંવાર જોવા મળે છે. શાહિદ કપૂરે પણ બતાવ્યું છે કે તે એક ફેમિલી મેન છે. બંને તેમની સાથે હેંગઆઉટની ક્ષણો ચાહકો સાથે શેર કરતા રહે છે. હવે શાહિદ અને મીરાના સુંદર ડાન્સનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં શાહિદ અને મીરા એક રોમેન્ટિક અંગ્રેજી ગીત પર જબરદસ્ત કેમેસ્ટ્રીમાં ડાન્સ Shahid kapoor and Mira Rajput dance video કરી રહ્યાં છે. આ વીડિયો શાહિદ કપૂરના સસરાની 40મી વેડિંગ એનિવર્સરીનો છે.

જેમાં તે દેશી છોકરી જેવી લાગી રહી છે જે વીડિયો સામે આવ્યો છે તેમાં મીરાએ પીળા રંગનો સુંદર ડ્રેસ પહેર્યો છે, જેમાં તે દેશી છોકરી જેવી લાગી રહી છે. તે જ સમયે, શાહિદ કપૂરે આ ફંક્શનમાં ઔપચારિક દેખાવ કર્યો છે. શાહિદે બ્લેક પેન્ટ પર સફેદ શર્ટ પહેર્યું છે. આ વીડિયો શાહિદના નાના ભાઈ ઈશાન ખટ્ટરે રેકોર્ડ કર્યો છે, જેનો અવાજ વીડિયોમાં સંભળાય છે.

રૂપ તેરા મસ્તાના ગીત પર ડાન્સ તે જ સમયે, અન્ય એક વીડિયોમાં શાહિદ કપૂર નાના ભાઈ ઈશાન ખટ્ટર સાથે ડાન્સ કરતો જોવા મળે છે. બંને ભાઈઓ ટશનમાં 'રૂપ તેરા મસ્તાના' ગીત પર ડાન્સ કરતા જોવા મળે છે. તે જ સમયે, શાહિદ કપૂરે આ વીડિયોમાં તેની પત્ની મીરાના પીળા ડ્રેસની સાર્ડીન તેના ગળામાં લગાવી છે.

સંબંધીઓનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું વીડિયોના બેકગ્રાઉન્ડમાં પરિવાર અને સંબંધીઓ તાળીઓ પાડતા જોવા મળે છે. શાહિદ મીરા ઈશાને આ પાર્ટીમાં પોતાના ડાન્સ સાથે લગ્ન કર્યા અને સંબંધીઓનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું.

વર્ક ફ્રન્ટની વાત કરીએ તો આ વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ જોઈને ચાહકો તેને પસંદ કરી રહ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે શાહિદ કપૂર છેલ્લે સાઉથની ફિલ્મ 'જર્સી'ની હિન્દી રિમેકમાં જોવા મળ્યો હતો. ફિલ્મને દર્શકો તરફથી બહુ પ્રતિસાદ મળ્યો નથી. તે જ સમયે, શાહિદનો નાનો ભાઈ ઈશાન ટૂંક સમયમાં જ ફિલ્મ 'પીપ્પા'માં આર્મી યુનિફોર્મમાં જોવા મળશે. હાલમાં જ આ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે.