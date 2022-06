હૈદરાબાદઃ બોલિવૂડના 'બાદશાહ' શાહરૂખ ખાન (Shah Rukh Khan) ફરી એકવાર ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં સક્રિય થઈ ગયા છે. વર્ષ 2018માં 'ઝીરો' ફ્લોપ થયા બાદ શાહરૂખ ખાને વર્ષ 2022માં 'પઠાણ' અને 'ડંકી' ફિલ્મોની જાહેરાત (Shah rukh Khan announced new film ) કરીને ચાહકોના ચહેરા પર ખુશી લાવવાનું કામ કર્યું. હવે શાહરૂખ ચાહકો માટે વધુ એક મોટી ભેટ લઈને આવ્યો છે. 'પઠાણ' અને 'ડંકી' પછી શાહરૂખે 3 જૂને તેની ત્રીજી ફિલ્મની જાહેરાત કરી (Shah Rukh Khan announced his third film on June 3) છે. આ ફિલ્મનું નામ 'જવાન' છે અને તેને સાઉથ ડાયરેક્ટર એટલી બનાવવા જઈ રહ્યા છે.

શાહરૂખ ખાનની ડરામણી સ્ટાઈલ: ફિલ્મના ટીઝરમાં શાહરૂખ ખાનની ડરામણી સ્ટાઈલ જોવા મળી રહી છે. આ ફિલ્મ આવતા વર્ષે 2 જૂને રિલીઝ થશે. શાહરૂખ અને સાઉથ ડાયરેક્ટર એટલી આ ફિલ્મ સાથે પહેલીવાર સાથે આવ્યા છે. ફિલ્મ 'જવાન' હિન્દી ઉપરાંત તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ અને કન્નડ ભાષામાં પણ રિલીઝ થશે.

નવી ફિલ્મની જાહેરાત કરવાનો સમય: અગાઉ, શાહરૂખ ખાનના હોમ પ્રોડક્શન હાઉસ રેડ ચિલી એન્ટરટેઈનમેન્ટે 3 જૂને એક પોસ્ટ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે તે નવી ફિલ્મની જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યો છે. આ સાથે નવી ફિલ્મની જાહેરાત કરવાનો સમય પણ પોસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યો હતો જે બપોરે 2 વાગ્યાનો હતો.

શાહરૂખ ફરીથી ડબલ રોલમાં જોવા મળશે: મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ જવાનમાં ડબલ રોલમાં જોવા મળી શકે છે. શાહરૂખે ઘણી ફિલ્મોમાં ડબલ રોલ કર્યો છે. અભિનેત્રી નયનતારા પોલીસ ઓફિસરની ભૂમિકામાં હશે અને ફિલ્મમાં પ્રખ્યાત કોમેડિયન સુનીલ ગ્રોવર અને 'દંગલ ગર્લ' સાન્યા મલ્હોત્રા પણ જોવા મળશે.

આવતા વર્ષે 25 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ : તમને જણાવી દઈએ કે, શાહરૂખ ખાનની પાસે પહેલાથી જ 'પઠાણ' અને 'ડંકી' જેવી મોટી ફિલ્મો છે. 'પઠાણ'ની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મ આવતા વર્ષે 25 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મમાં શાહરૂખ ખાન, જોન અબ્રાહમ અને દીપિકા પાદુકોણ મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં સલમાન ખાનનો કેમિયો પણ હોવાનું કહેવાય છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન સિદ્ધાર્થ આનંદે કર્યું છે.

સોશિયલ-ડ્રામા કોમેડી ફિલ્મ: તે જ સમયે, શાહરૂખ ખાને પ્રખ્યાત અને મહાન ફિલ્મો બનાવનારા નિર્દેશક રાજકુમાર હિરાની સાથે ફિલ્મ 'ડંકી' સાઈન કરી છે. આ એક સોશિયલ-ડ્રામા કોમેડી ફિલ્મ છે, જેમાં શાહરૂખ ખાન એક સરદારના રોલમાં જોવા મળશે. શાહરૂખ ખાને પણ રાજકુમાર હિરાની સાથે એક વીડિયો શેર કરીને આ ફિલ્મની જાહેરાત કરી હતી.