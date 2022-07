હૈદરાબાદ: રૂસો બ્રધર્સ (Anthony Rousseau and Joseph Rousseau) તાજેતરમાં ભારત આવ્યા હતા. 'કેપ્ટન અમેરિકા' અને 'એવેન્જર્સ' સિરીઝની ફિલ્મોનું નિર્દેશન કરી ચૂકેલા રુસો બ્રધર્સે અહીં એક સવાલ પર કેટલાક ભારતીય ચાહકોને ચોંકાવી દીધા છે તો કેટલાકે ખુશ થવાની તક આપી છે. સવાલ એ હતો કે જો તેને નવો કેપ્ટન માર્વેલ (russo brothers choose priyanka chopra as new captain marvel) પસંદ કરવો હોય તો તે પ્રિયંકા ચોપરા કે દીપિકા પાદુકોણમાંથી કોને પસંદ કરશે? આના પર રુસો બ્રધર્સે બેફામ જવાબ આપતાં ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરાનું (priyanka chopra as new captain marvel ) નામ લીધું હતું. હવે પ્રિયંકા ચોપરાના ચાહકોમાં ખુશીની લહેર છે અને તેઓ પ્રિયંકાના માર્વેલ અવતારને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી રહ્યા છે.

પ્રિયંકા ચોપરાની વેબ સીરિઝ: તમને જણાવી દઈએ કે, દેશી ગર્લ પ્રિયંકા ચોપરા રુસો બ્રધર્સની ઘણી સારી મિત્ર છે. એન્થોની રુસો અને જોસેફ રુસોની આ જોડી પ્રિયંકા ચોપરાની વેબ સીરિઝ 'સિટાડેલ'નું નિર્માણ પણ કરી રહી છે. ચાલો હવે જાણીએ કે સોશિયલ મીડિયા પર શું ચાલી રહ્યું છે.

રુસો બ્રધર્સની મુંબઈમાં વાતચીત: પ્રિયંકા ચોપરાના એક ફેન પેજ પર એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં રુસો બ્રધર્સની મુંબઈમાં વાતચીતની ક્લિપ છે. જણાવી દઈએ કે, રુસો બ્રધર્સની તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'ધ ગ્રે મેન'ના પ્રમોશન માટે મુંબઈ પહોંચ્યા હતા. અહીં ફિલ્મમાં ભજવી રહેલા સાઉથ એક્ટર ધનુષ સહિત ઘણા કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો. તાજેતરમાં નેટફ્લિક્સ પરી રુસો બ્રધર્સની ફિલ્મ 'ધ ગ્રેન મેન' રિલીઝ થઈ છે.

અમારે પ્રિયંકાને પસંદ કરવાની છે: મુંબઈમાં રુસો બ્રધર્સે કહ્યું, 'અમારે પ્રિયંકાને પસંદ કરવાની છે, અમે તેના મોટા ચાહકો છીએ, અમે ઘણા સારા મિત્રો પણ છીએ, અમે એક પ્રોજેક્ટ પર સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ, અમે તેના શો સિટાડેલનું નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ.' તમને જણાવી દઈએ કે, આ સવાલ બીજા કોઈએ નહીં, પરંતુ પ્રખ્યાત સંગીતકાર ઈસ્માઈલ દરબાર અને કોરિયોગ્રાફર એવાઝ દરબારના પુત્રએ પૂછ્યો હતો. તેનો વીડિયો તેણે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કર્યો છે.

'કેપ્ટન માર્વેલ'ના મિડ-ક્રેડિટ સીન્સનું નિર્દેશન: 'ધ ગ્રે મેન'માં સાઉથ એક્ટર ધનુષનો જાદુ: તમને જણાવી દઈએ કે, એન્થોની રુસો અને જોસેફ રુસોએ પોતે 'કેપ્ટન માર્વેલ'ના મિડ-ક્રેડિટ સીન્સનું નિર્દેશન કર્યું છે. રુસો બ્રધર્સે 'કેપ્ટન અમેરિકાઃ ધ વિન્ટર સોલ્જર', 'કેપ્ટન અમેરિકાઃ સિવિલ વોર', 'એવેન્જર્સઃ ઈન્ફિનિટી વોર' અને 'એવેન્જર્સઃ એન્ડગેમ' જેવી ફિલ્મોનું નિર્દેશન કર્યું છે. તેની તાજેતરની રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'ધ ગ્રે મેન'માં રાયન ગોસલિંગ અને ક્રિસ ઇવાન્સ સાથે દક્ષિણ ભારતના સુપરસ્ટાર ધનુષ પણ છે.