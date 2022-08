હૈદરાબાદ: 'ઈશકઝાદે' અભિનેત્રી પરિણીતી ચોપરા અને સુપરહિટ ગીત 'યાર મેરા તિતલિયા વર્ગા' ફેમ સિંગર હાર્ડી સંધુએ (Fame singer Hardy Sandhu) સોશિયલ મીડિયા પર એક-એક તસવીર શેર કરી છે. આ તસવીરો દર્શાવે છે કે બંને સ્ટાર્સે તેમના નવા પ્રોજેક્ટની જાહેરાત (This new project of Parineeti and Hardy) કરી છે, પરંતુ બંનેએ કોઈ માહિતી આપી નથી. આ તસવીરો પરથી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે બંને કોઈ ફિલ્મ અથવા નવા દેશભક્તિ ગીતમાં સાથે જોવા મળી શકે છે.

ફેન્સને બેચેન કરવાનું કામ કર્યું: પરિણીતી અને હાર્ડી બંનેએ તસવીર શેર કરીને ફેન્સને બેચેન કરવાનું કામ કર્યું છે. પરિણીતીએ તસ્વીર શેર કરીને લખ્યું છે કે ત્રિરંગા ધ્વજ અને ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે. તે જ સમયે, હાર્દિક સંધુએ પણ આ દેશભક્તિની તસવીર શેર કરી છે અને પરિણીતી જેવું કેપ્શન આપ્યું છે.

પરિણીતી અને હાર્ડી નો આ નવો પ્રોજેક્ટ: હવે સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો બેચેન છે કે બંને એક સાથે ફિલ્મ લાવી રહ્યા છે કે નવું ગીત. ઘણા ચાહકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે આ જોડીનું કોઈ દેશભક્તિ ગીત આઝાદીના અવસર પર રિલીઝ થઈ શકે છે. પરંતુ હજુ સુધી બંને સ્ટાર્સ તરફથી કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. પરિણીતી અને હાર્ડી નો આ નવો પ્રોજેક્ટ શું છે તે તો આગામી 15મી ઓગસ્ટ સુધીમાં જ ખબર પડશે.

હાર્ડી સંધુ તેના હિટ પંજાબી ગીતો માટે જાણીતો: તમને જણાવી દઈએ કે, હાર્ડી સંધુ તેના હિટ પંજાબી ગીતો માટે જાણીતો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર તેની લાંબી ફેન ફોલોઈંગ છે. અહીં પરિણીતી ચોપરાની વાત કરીએ તો તે સોશિયલ મીડિયા પર પણ ઘણી એક્ટિવ રહે છે અને પોતાના શારીરિક પરિવર્તનની તસવીરો શેર કરતી રહે છે.

ભારતીય બેડમિન્ટન ચેમ્પિયન : આ સિવાય તે છેલ્લે ભારતીય બેડમિન્ટન ચેમ્પિયન સાઈના નેહવાલની બાયોપિક 'સાઈના' (2021)માં જોવા મળ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે, તાજેતરમાં એક ફિલ્મ 'ઉચાઈ'ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં અમિતાભ બચ્ચન અને બોમન ઈરાની છે. આ ફિલ્મમાં પરિણીતી ચોપરા પણ જોવા મળશે. આ સિવાય તે ફરી એકવાર અક્ષય કુમાર સાથે ફિલ્મ 'કેપ્સુલ ગિલ'માં જોવા મળશે. આ પહેલા તે અક્ષય કુમારની સાથે ફિલ્મ કેસરીમાં જોવા મળી હતી.