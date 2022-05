વોશિંગ્ટન: પાંચ વખત ગ્રેમી એવોર્ડ વિજેતા અને ગાયિકા નાઓમી જુડનું (Naomi Judd no More) નિધન થયું છે. નાઓમી 76 વર્ષની હતી. તે દુઃખદ છે કે રવિવારે તેનું નામ કન્ટ્રી મ્યુઝિક હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ થવાનું હતું. આ પહેલા પણ તેણે શનિવારે દુનિયાને (Naomi Judd Passes Away) અલવિદા કહ્યું હતું. આ દુઃખદ સમાચાર તેની પુત્રી એશ્લે જુડે આપ્યા હતા. હોલીવુડમાં શોકની લહેર છે. તે જ સમયે, લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ગાયકને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે.

માતાના અવસાનથી બહેનો શોકમાં - એશ્લે જુડે ટ્વિટર દ્વારા તેમના મૃત્યુની માહિતી (Country Singer Naomi Judd Death) આપી હતી. તેમણે કહ્યું, "આજે અમને બહેનો પર એક દુર્ઘટના થઈ. અમે અમારી માતા ગુમાવી છે. આ સમાચારથી અમે તૂટ્ટી ગયા છીએ." એશ્લેએ કહ્યું કે અમે ખૂબ જ દુઃખી છીએ. અમે તેમને પ્રેમ કરવી છીએ, તેઓ લોકોને પ્રેમ કરતી હતી, અમે ખૂબ જ દુઃખી છીએ.

20 મિલિયનથી વધુ રેકોર્ડ - સીએનએનના અહેવાલ અનુસાર, નાઓમી અને તેની પુત્રી વિનોનાએ 1980માં સાથે ગાવાનું શરૂ કર્યું હતું. 'મામા ઈઝ ક્રેઝી' અને 'લવ કેન બિલ્ડ અ બ્રિજ' સહિતની મોટી હિટ ફિલ્મોનો સ્ટ્રિંગ બનાવ્યો, જે 20 મિલિયનથી વધુ રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેમનો પહેલો શો, હેડ અ ડ્રીમ (ફોર ધ હાર્ટ) 1983માં રિલીઝ થયો હતો. મળતી માહિતી, તેનો આગામી શો, 'મામા હી ઇઝ ક્રેઝી' કન્ટ્રી રેડિયો પર નંબર 1 ગીત બન્યા હતા. ધ જુડ્સની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર, નાઓમી જુડનો જન્મ કેન્ટુકીમાં ડાયના એલન જુડનો (Naomi Judd Demise) જન્મ જાન્યુઆરી 1946માં થયો હતો.

"મહાન માણસને ગુમાવ્યા" - નાઓમીના મૃત્યુના સમાચાર પછી ઘણા કલાકારોએ તેને શ્રદ્ધાંજલિ (Naomi Judd Tribute) આપી હતી. કન્ટ્રી મ્યુઝિક સ્ટાર કેરી અંડરવુડે કહ્યું, "દેશે એક સાચા અને મહાન માણસને ગુમાવ્યો છે. ... એન્જલ્સ સાથે ગાઓ, નાઓમી !!! અમે બધા આજે જુડ પરિવાર માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ"