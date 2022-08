હૈદરાબાદ 75માં સ્વતંત્રતા દિવસ Independence Day 2022 પર આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ 2022 azadi ka amrit mahotsav 2022 અંતર્ગત હર ઘર તિરંગા અભિયાનની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સેલેબ્સથી લઈને સામાન્ય લોકો સુધી ત્રિરંગાને પોતાના ઘર પર લહેરાવી રહ્યા છે. ભારત સરકારે લોકોને હર ઘરના ત્રિરંગા અભિયાનમાં જોડાવા અપીલ કરી છે. સ્વતંત્રતા દિવસ 2022ના આ ખાસ અવસર પર દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીએ Mukesh Ambani in the Triranga campaign પણ મુંબઈમાં પોતાના આલીશાન બંગલા 'એન્ટિલિયા'ને તિરંગામાં બદલી નાખ્યો છે. ત્રિરંગાની રોશનીથી શણગારેલા અંબાણીના આ બંગલાને જોવા માટે લોકો દૂર-દૂરથી આવી રહ્યા છે. બંગલાને ખૂબ જ આલીશાન અને સુંદર શૈલીમાં સજાવવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો આઝાદીના પર્વ પર શાહરૂખ ખાને પરિવાર સાથે મન્નત પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો

સમગ્ર અંબાણી પરિવાર આઝાદીની ઉજવણી કરી રહ્યો છે તિરંગાની રોશનીથી શણગારેલા મુકેશ અંબાણીના બંગલા એન્ટિલિયાના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ વીડિયો મુકેશ અંબાણીના આલીશાન ઘર એન્ટિલિયાનો છે. સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર સમગ્ર અંબાણી પરિવાર આઝાદીની ઉજવણી કરી રહ્યો છે.

આ ખાસ અવસર પર મુકેશ અંબાણી અને નીતા અંબાણીના પૌત્ર પૃથ્વી અંબાણી સાથેનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.

મુકેશ અંબાણીના વખાણ આ ઉપરાંત એન્ટિલિયા તરફ જતા માર્ગોને પણ ત્રિરંગાની રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યા છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે અશોક ચક્ર પણ ઘણી લાઈટોમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે. હવે જ્યારે આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે ત્યારે લોકો મુકેશ અંબાણીના વખાણ કરી રહ્યા છે.

એન્ટિલિયાના વીડિયો પર કોમેન્ટ સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સ મુકેશ અંબાણીના દેશભક્તિના શબ્દો સાથે ત્રિરંગાની રોશનીથી સજાવેલા બંગલાના વખાણ કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું છે કે, 'બ્રિલિયન્ટ અંબાણીજી, ખૂબ જ સુંદર. મુકેશ અંબાણીના એન્ટિલિયાના વીડિયો પર કોમેન્ટ કરીને ઘણા લોકોએ પોતાની પ્રતિક્રિયા પણ આપી છે.

આઝાદીનો આનંદ તમને જણાવી દઈએ કે, આપણો દેશ 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદ થયો હતો. 1947 થી, આજે આપણો દેશ 75મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યો છે. આ અવસરને વધુ વિશેષ બનાવવા માટે, ભારત સરકારે હર ઘર તિરંગા અભિયાન શરૂ કર્યું છે, જે અંતર્ગત સામાન્ય લોકો પણ તેમના ઘરે રાષ્ટ્રધ્વજનું સન્માન કરીને આઝાદીનો આનંદ લઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો ઓસ્કારના ઓફિસિયલ પેજ પર આવ્યુ લાલ સિંહ ચઢ્ઢાનુ નામ

ETV ભારત, તરફથી તમામ દેશવાસીઓને 75મા સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ, જય હિન્દ.